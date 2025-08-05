Мои заказы

Экскурсии и прогулки по крышам Мадрида

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Мадриде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое знакомство с Мадридом
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
«Поэтому мы будем гулять не только по историческому центру — мы заглянем в церкви и бары, в парки и на рынки, на крыши и в погреба»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Прогулка по мадридским крышам
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
«В зависимости от того, сколько времени вы готовы провести на мадридских крышах, я предложу вам маршрут на пару часов, расскажу о зданиях, на которые мы поднимемся и о тех, которые будет хорошо видно сверху»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €120 за всё до 7 чел.
Прогулка по Мадридским крышам
2 часа
Индивидуальная
Прогулка по Мадридским крышам
Уникальная возможность увидеть Мадрид с высоты. Вдохновляющие виды и романтика ждут вас на крышах столицы Испании
Начало: Madrid
«А не прогуляться ли нам по крышам»
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахтызина
    5 августа 2025
    Прогулка по мадридским крышам
    Спасибо за хорошую экскурсию!
    Спасибо за хорошую экскурсию!
  • И
    Инна
    18 июня 2025
    Прогулка по мадридским крышам
    Прекрасный гид.
    Мастер своего дела, отведет на самые лучшие локации города. Даже если какая-то будет закрыта, гид сразу сориентируется на другую площадку. Видом вы будете потрясающе удивлены.
    Прекрасный гид
  • П
    Павел
    14 апреля 2025
    Прогулка по мадридским крышам
    Прогулка по мадридским крышам с Ларисой - замечательная и оригинальная экскурсия, которая позволила нам увидеть такой Мадрид, который мы еще
    читать дальше

    не видели. Лариса интересно и увлеченно рассказала нам о своем любимом городе, о его истории, архитектуре и культуре, дала массу практических советов, показала нам те здания и выставки, которые мы сами вряд ли бы нашли. Однозначно рекомендую Ларису и ее прогулку по мадридским крышам всем, кто хочет познакомится с прекрасным Мадридом!

  • J
    Jelena
    20 февраля 2023
    Прогулка по мадридским крышам
    Очень милый экскурсовод и все в целом было интересно
  • Е
    Евгения
    29 ноября 2019
    Прогулка по мадридским крышам
    Любим мы крыши! Все было безопасно! Нам понравилось
  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2019
    Прогулка по мадридским крышам
    Экскурсия началась со смотровой площадки новой ратуши и далее мы посетили еще 5-6 терасс с барами с которых можно посмотреть на Мадрид сверху. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    18 июля 2019
    Прогулка по мадридским крышам
    Лариса чудесный гид!!! Во время перехода от крыши к крыше она рассказывала ещё и историю каждого района, где крыша расположена!!
    читать дальше

    Была с детьми 5 и 14 лет! Оба выдержали легко)) сами бы об этих видовых крышах никогда не узнали и не увидели другой Мадрид!! Спасибо!!

  • О
    Ольга
    10 января 2018
    Прогулка по мадридским крышам
    Очень интересный маршрут, мы по новому взглянули на Мадрид с высоты и узнали много интересных мест. Лариса очень хороший рассказчик и приятный знающий экскурсовод.
  • Э
    Эмилия
    21 сентября 2016
    Прогулка по мадридским крышам
    Хотим поблагодарить нашего гида Ларису за прекрасно спланированную и организованную экскурсию по мадридским крышам . Полюбовалась на Мадрид на закате
    читать дальше

    солнца с высоты последних этажей. Удивительно красивое зрелище!
    Лариса - очень эрудирована, доброжелательна, пунктуальна. Получила большое удовольствие от экскурсии . Спасибо Вам огромное! Надеюсь, наше общение и прогулки продолжатся - в Мадриде столько интересного!
    С уважением. Эмилия.

  • Н
    Наталья
    14 августа 2016
    Прогулка по мадридским крышам
    Все понравилось, но были недоразумения связанные с тем, что некоторые места были закрыты по разным причинам. Соответственно остался небольшой осадочек, чувство недополученного за тебе деньги.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2016
    Прогулка по мадридским крышам
    Все понравилось! И идея экскурсии и её наполнение, и исполнение. Всем могу советовать.
    Лариса, спасибо большое!
  • В
    Вера
    14 апреля 2015
    Прогулка по мадридским крышам
    В принципе, нам понравилось. Однако, мне бы хотелось чтобы объем информации был побольше. Но все равно, спасибо.
  • А
    Анна
    30 марта 2015
    Прогулка по мадридским крышам
    Большое спасибо Ларисе за экскурсию. Лариса интересный рассказчик и душевный человек. Мы увидели прекрасные виды Мадрида с крыш высотных зданий и милые кафе, которые спрятались на крышах магазинов и отелей. Такая прогулка очень украсит ваше прибывание в Мадриде.
  • С
    Светлана
    1 декабря 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Вид с крыш на Мадрид впечатляет. Лариса очень хороший гид, мы узнали очень много нового и полезного о городе.
  • А
    Анна
    11 октября 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Очень хорошая экскурсия! Хорошо погуляли, Лариса рассказывает интересно и увлеченно, может быстро переориентироваться в зависимости от обстоятельств. Мы с удовольствием погуляли и рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Спасибо! Взглянуть на мадридские крыши и на Мадрид с них действительно стоит!
  • Г
    Геннадий
    3 августа 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Спасибо за организацию прогулки! Очень интересно и необычно!
  • Д
    Динара
    22 июня 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Я не люблю экскурсии, но эта экскурсия особенная и гид особенный. Лариса любит и знает Мадрид. Виды с крыш на Мадрид впечатляют невероятной красотой. Прогулка прошла очень интересно и увлекательно.
  • S
    Svetlana
    12 мая 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Лариса, спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилась прогулка по Мадридским крышам, которая сопровождалась интересными рассказами об истории города и легендах! Отличный вечер в компании друзей в чудесном городе!
  • Ю
    Юлия
    16 марта 2014
    Прогулка по мадридским крышам
    Нам было очень приятно гулять с Ларисой, человеком, который знает много как исторических, так и просто интересных фактов про город!
    читать дальше

    Мы узнали конечно же много нового и интересного! 3 крыши, на которых мы побывали, открывают фантастические виды. Для полного счастья нам не хватило еще одной-двух крыш или небольшой прогулки, но невысокая стоимость экскурсии и интересный гид это компенсировали!

