Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
«Поэтому мы будем гулять не только по историческому центру — мы заглянем в церкви и бары, в парки и на рынки, на крыши и в погреба»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
«В зависимости от того, сколько времени вы готовы провести на мадридских крышах, я предложу вам маршрут на пару часов, расскажу о зданиях, на которые мы поднимемся и о тех, которые будет хорошо видно сверху»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Мадридским крышам
Уникальная возможность увидеть Мадрид с высоты. Вдохновляющие виды и романтика ждут вас на крышах столицы Испании
Начало: Madrid
«А не прогуляться ли нам по крышам»
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтызина5 августа 2025Спасибо за хорошую экскурсию!
- ИИнна18 июня 2025Прекрасный гид.
Мастер своего дела, отведет на самые лучшие локации города. Даже если какая-то будет закрыта, гид сразу сориентируется на другую площадку. Видом вы будете потрясающе удивлены.
- ППавел14 апреля 2025Прогулка по мадридским крышам с Ларисой - замечательная и оригинальная экскурсия, которая позволила нам увидеть такой Мадрид, который мы еще
- JJelena20 февраля 2023Очень милый экскурсовод и все в целом было интересно
- ЕЕвгения29 ноября 2019Любим мы крыши! Все было безопасно! Нам понравилось
- ДДмитрий11 августа 2019Экскурсия началась со смотровой площадки новой ратуши и далее мы посетили еще 5-6 терасс с барами с которых можно посмотреть на Мадрид сверху. Большое спасибо.
- ООльга18 июля 2019Лариса чудесный гид!!! Во время перехода от крыши к крыше она рассказывала ещё и историю каждого района, где крыша расположена!!
- ООльга10 января 2018Очень интересный маршрут, мы по новому взглянули на Мадрид с высоты и узнали много интересных мест. Лариса очень хороший рассказчик и приятный знающий экскурсовод.
- ЭЭмилия21 сентября 2016Хотим поблагодарить нашего гида Ларису за прекрасно спланированную и организованную экскурсию по мадридским крышам . Полюбовалась на Мадрид на закате
- ННаталья14 августа 2016Все понравилось, но были недоразумения связанные с тем, что некоторые места были закрыты по разным причинам. Соответственно остался небольшой осадочек, чувство недополученного за тебе деньги.
- ННаталья17 марта 2016Все понравилось! И идея экскурсии и её наполнение, и исполнение. Всем могу советовать.
Лариса, спасибо большое!
- ВВера14 апреля 2015В принципе, нам понравилось. Однако, мне бы хотелось чтобы объем информации был побольше. Но все равно, спасибо.
- ААнна30 марта 2015Большое спасибо Ларисе за экскурсию. Лариса интересный рассказчик и душевный человек. Мы увидели прекрасные виды Мадрида с крыш высотных зданий и милые кафе, которые спрятались на крышах магазинов и отелей. Такая прогулка очень украсит ваше прибывание в Мадриде.
- ССветлана1 декабря 2014Нам очень понравилась эта экскурсия. Вид с крыш на Мадрид впечатляет. Лариса очень хороший гид, мы узнали очень много нового и полезного о городе.
- ААнна11 октября 2014Очень хорошая экскурсия! Хорошо погуляли, Лариса рассказывает интересно и увлеченно, может быстро переориентироваться в зависимости от обстоятельств. Мы с удовольствием погуляли и рекомендуем.
- ТТатьяна13 августа 2014Спасибо! Взглянуть на мадридские крыши и на Мадрид с них действительно стоит!
- ГГеннадий3 августа 2014Спасибо за организацию прогулки! Очень интересно и необычно!
- ДДинара22 июня 2014Я не люблю экскурсии, но эта экскурсия особенная и гид особенный. Лариса любит и знает Мадрид. Виды с крыш на Мадрид впечатляют невероятной красотой. Прогулка прошла очень интересно и увлекательно.
- SSvetlana12 мая 2014Лариса, спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилась прогулка по Мадридским крышам, которая сопровождалась интересными рассказами об истории города и легендах! Отличный вечер в компании друзей в чудесном городе!
- ЮЮлия16 марта 2014Нам было очень приятно гулять с Ларисой, человеком, который знает много как исторических, так и просто интересных фактов про город!
