Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер из аэропорта Мадрида на комфортабельном автомобиле Peugeot 5008. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов.
Мы встретим вас в назначенное время, доставим по нужному адресу и ответим по пути на ваши вопросы о городе.
Мы встретим вас в назначенное время, доставим по нужному адресу и ответим по пути на ваши вопросы о городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы встретим вас в аэропорту на автомобиле Peugeot 5008 и отправимся по указанному адресу: к отелю или апартаментам. По дороге будем отвечать на ваши вопросы, даже самые каверзные. Рассказывать о Мадриде и о тех местах, которые мы проезжаем. Уже в пути вы убедитесь, что попали в самый красивый город Испании!
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Peugeot 5008
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Трансфер выполняет Илья или Татьяна
- По запросу мы можем организовать трансфер для 5-7 человек Mercedes Viano. Доплата составит 15 евро с группы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зале прилёта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 535 туристов
Добрый день! Меня зовут Илья, мне 36 лет. Более 10 лет работаю гидом в Мадриде. Главное, что отмечают во мне путешественники: спокойный характер, правильная речь и большой объем знаний. СЗадать вопрос
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