Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер из аэропорта Мадрида на комфортабельном автомобиле Peugeot 5008. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов. Мы встретим вас в назначенное время, доставим по нужному адресу и ответим по пути на ваши вопросы о городе.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы встретим вас в аэропорту на автомобиле Peugeot 5008 и отправимся по указанному адресу: к отелю или апартаментам. По дороге будем отвечать на ваши вопросы, даже самые каверзные. Рассказывать о Мадриде и о тех местах, которые мы проезжаем. Уже в пути вы убедитесь, что попали в самый красивый город Испании!

Организационные детали