1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
- ААнна6 июня 2024Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
- ЕЕлизавета6 июня 2024Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
- ИИрина2 июня 2024Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
- ИИрина16 мая 2024Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
- ММаксим6 мая 20241) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
- ДДмитрий3 мая 2024Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
- ТТатьяна29 апреля 2024Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам, увлекательно рассказывала нам о Мадриде, пешком провела в места, куда бы мы сами не зашли по незнанию. Рекомендую.
- ИИнесса22 апреля 2024Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
- ААлександр16 апреля 2024В компании Ларисы мы провели прекрасный день! Насыщенный исторический материал подавался Ларисой легко и непринужденно, в неспешной интеллигентной манере. Лариса
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На машине»
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Сейчас в Мадриде в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 330. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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