Экскурсии по Мадриду на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Мадриде на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
120 за всё до 6 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
180 за всё до 2 чел.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
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    экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
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    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
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    чудесно провели время с Вами, оно пробежало незаметно. обязательно вернемся, чтобы Вы показали нам те достопримечательности и окрестности Мадрида, к-рые мы, из-за нехватки времени, не успели посмотреть. до новой встречи!

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    1) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
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    Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
    Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам, увлекательно рассказывала нам о Мадриде, пешком провела в места, куда бы мы сами не зашли по незнанию. Рекомендую.
    Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкамВместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам
  • И
    Инесса
    22 апреля 2024
    Величественный Мадрид
    Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    В компании Ларисы мы провели прекрасный день! Насыщенный исторический материал подавался Ларисой легко и непринужденно, в неспешной интеллигентной манере. Лариса
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    - приятный собеседник, отвечала на многочисленные вопросы, не связанные с темой экскурсии, рассказала много интересного о жизни в современной Испании. Спасибо за Эскориал и за Сеговию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 330. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на машине, 145 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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