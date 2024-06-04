Ночные прогулки и экскурсии Мадрида

Найдено 10 экскурсий в категории «Ночные» в Мадриде на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Мадриде с легкостью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от 70 за всё до 10 чел.
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от 150 за всё до 10 чел.
История Мадрида от арабов до Бурбонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Педро Альмодовар и его Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Шопинг в мадридском стиле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от 67 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
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    которая влюбила нас в Мадрид. Умеет и любит делиться знаниями, создать позитивную атмосферу. Вот уж точно - с легкостью и юмором! Браво, Маргарита! Мы получили огромное удовольствие.

    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивныйНе побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Педро Альмодовар и его Мадрид
    Спасибо большое Андрею за экскурсию, очень интересно и мы многое узнали.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Шопинг в мадридском стиле
    Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
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    них. Все прошло на одном дыхании, очень продуктивно по покупкам, особенно учитывая, что изначально я не знала что хочу. Мы даже выполнили заказы моих близких, которые оказались не самыми простыми. Она максимально старалась найти то, что было необходимо или предложить альтернативу. При этом Элеонора очень приятный человек, что тоже немаловажно.

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
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    увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!

  • А
    Алекс
    17 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    Педро Альмодовар и его Мадрид
    Замечательная, восхитительная прогулка! 5 часов пролетели незаметно! Улочки Мадрида, связанные с творчеством Педро Альмодовара, непринужденная беседа - великолепные впечатления. Андрею спасибо, буду рекомендовать непременно!
    Замечательная, восхитительная прогулка! 5 часов пролетели незаметно! Улочки Мадрида, связанные с творчеством Педро Альмодовара, непринужденная беседаЗамечательная, восхитительная прогулка! 5 часов пролетели незаметно! Улочки Мадрида, связанные с творчеством Педро Альмодовара, непринужденная беседаЗамечательная, восхитительная прогулка! 5 часов пролетели незаметно! Улочки Мадрида, связанные с творчеством Педро Альмодовара, непринужденная беседаЗамечательная, восхитительная прогулка! 5 часов пролетели незаметно! Улочки Мадрида, связанные с творчеством Педро Альмодовара, непринужденная беседа
  • I
    Igors
    20 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
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    легкая и познавательная, время пролетело быстро. Совету не есть за 10 часов, попробовали много вкусного и выпили потрясающие испанские вина, вермуты и еще что-то. . Совет. Если бывал в городе или первый раз, находите возможность брать гида. Он поможет открыть и возможно полюбить город в который вы приехали.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Ночные»

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  1. О Мадриде с легкостью и юмором
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  3. История Мадрида от арабов до Бурбонов
  4. Мадрид как он есть
  5. Мадрид для одного
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
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