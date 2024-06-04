1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от €67 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 июня 2024Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- ММаргарита28 мая 2024Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ТТатьяна23 мая 2024Спасибо большое Андрею за экскурсию, очень интересно и мы многое узнали.
- ААнна23 мая 2024Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- ААлекс17 мая 2024Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
- ТТатьяна27 апреля 2024Замечательная, восхитительная прогулка! 5 часов пролетели незаметно! Улочки Мадрида, связанные с творчеством Педро Альмодовара, непринужденная беседа - великолепные впечатления. Андрею спасибо, буду рекомендовать непременно!
- IIgors20 апреля 2024Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Ночные»
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