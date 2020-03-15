34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида

Маргарита
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Маргарита – ваш гид
Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы.

Не перегружая сухими датами, цифрами и именами, я весело и доступно расскажу историю Мадрида.

После этого вы сможете не только наслаждаться городом, но и действительно его понимать.

Научитесь различать здания разных веков, поймете, что означают плитки на асфальте возле магазинов и ресторанов и найдете тайные памятники.

Надеюсь, вы будете с улыбкой вспоминать мои рассказы и захотите вернуться в прекрасный Мадрид!
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Центральная плащадь Соль Puerta del Sol
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У этой экскурсии34 отзыва
4.85
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» и тайные символы города
Вы увидите площадь Изабеллы II и узнаете ее неофициальное название. Найдете спрятанный от посторонних глаз памятник Лопе де Веге и услышите интересную историю церкви, которую в народе называют «Маргаритки». Отыщете изображение первого архитектора на фасаде Королевского дворца и разгадаете загадку украшающих его статуй. Узнаете, почему Кафедральный собор построили вопреки христианским канонам и какой у него был фундамент. А еще я покажу часть крепостной стены, которая осталась от арабских нашествий, и научу вас различать здания XVI и XVII веков.

Мадрид вчера и сегодня
Вы впечатлитесь мостом Сеговия, соединяющим два мадридских холма, и дворцом Габсбургов, по роскоши не уступающему древнему Алькасару. Я помогу вам найти знак, которым городское правительство награждает все заведения, доказавшие беспрерывность своей деятельности. Вы заглянете на главную средневековую площадь Мадрида, где услышите нюансы строительства XV века. Пройдете по улице, название которой можно рассмотреть на плитке, и узнаете, почему в Мадриде раньше не было нумерации домов. А одна небольшая площадь «подскажет», как выглядели дома 200 лет назад.

Площадь Майор и мадридский медведь
Я расскажу о событиях, происходивших в «сердце» Мадрида, — на площади Майор. Вы узнаете, почему именно она стала местом для казней, пройдете под одной из арок и увидите бывшую тюрьму. Посмотрите на дома, которым уже более 150 лет, и площадь Солнца с историей, полной легенд и курьезов. В завершение я покажу вам медведя с земляничным деревом и объясню, почему он стал символом нашего замечательного города!

О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!
О Мадриде с легкостью и юмором!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральная плащадь Соль Puerta del Sol.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маргарита
Маргарита
Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Я живу в Испании более 20 лет, из них 12 работаю профессиональным гидом в Мадриде. С удовольствием покажу мой любимый город, а также раскрою секреты, о которых вы не прочитаете ни в одном путеводителе!
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Дорогая Маргарита спасибо большое за прекрасный день. Нам всё очень понравилось. 😘👍👌👏
11 марта 2020
Шикарная экскурсия.
Гид не грузит лишними датами и фактами . Было очень интересно.
Спасибо Маргарите за чудесную экскурсию .
8 марта 2020
Спасибо большое Маргарите за увлекательную прогулку по Мадриду. Время пролетело незаметно, узнали много интересного, чего без гида не узнаешь.
18 февраля 2020
Спасибо большое Маргарите за прекрасно проведённое время и содержательную экскурсию, Очень понравилось, рекомендую всем.
26 января 2020
отличное и веселое знакомство с Мадридом Маргарита в очень не свойственной манере провела с нами экскурсию вместо запланированных 2 часов гуляли по городу 3,5 часа даже холодная и временами дождливая погода не смогла испортить то настроение которое создала Маргарита
23 января 2020
Под огромным впечатлением от экскурсии! Очень много интересных и малоизвестных фактов, которые не прочитаешь в интернете. Но информация была подана с лёгкостью, с юмором! Поэтому почти всё запомнили. Гид научила нас не просто смотреть на город, но и понимать его, за это особая благодарность. К сожалению, не повезло с погодой, но Маргарита смогла подстроиться под "суровые" условия и, не в ущерб экскурсии, были заходы в интересные местечки, в которые мы бы сами никогда не зашли, но была возможность немного согреться и историю послушать. Обязательно порекомендую моим друзьям! Спасибо!
20 января 2020
Легкая экскурсия для общего представления о Мадриде. Если у вас немного времени и хочется увидеть основные достопримечательности. Нам немного не хватило структуры, "дат и архитекторов".
7 января 2020
Everything was fine. A lot of interesting) Good start of knowing Madrid
7 января 2020
Я была с мальчиком 9и лет. Для первого знакомства с городом идеально. Маргарита не перегружала историческими фактами, зато всех королей мы с легкостью запомнили )) за это отдельное спасибо!
6 января 2020
Легко и интересно!
Ещё 24 отзыва

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