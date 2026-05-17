34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Встречайте Мадрид не как обычный турист, а как истинный исследователь! На нашей экскурсии вы увидите знаменитые площади, узнаете тайные истории и легенды, которые хранят старинные улицы.Ваш личный гид проведет вас

через исторические эпохи, раскрывая секреты архитектуры и культуры Мадрида. Вы научитесь распознавать здания разных веков, узнаете, какие события они видели и какие тайны хранят. Ваше путешествие будет наполнено не только знаниями, но и весельем, ведь каждый рассказ оживет благодаря ярким историям и анекдотам. После этой экскурсии Мадрид не останется для вас просто городом - он станет частью ваших самых теплых воспоминаний

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» и тайные символы города

Вы увидите площадь Изабеллы II и узнаете ее неофициальное название. Найдете спрятанный от посторонних глаз памятник Лопе де Веге и услышите интересную историю церкви, которую в народе называют «Маргаритки». Отыщете изображение первого архитектора на фасаде Королевского дворца и разгадаете загадку украшающих его статуй. Узнаете, почему Кафедральный собор построили вопреки христианским канонам и какой у него был фундамент. А еще я покажу часть крепостной стены, которая осталась от арабских нашествий, и научу вас различать здания XVI и XVII веков.

Мадрид вчера и сегодня

Вы впечатлитесь мостом Сеговия, соединяющим два мадридских холма, и дворцом Габсбургов, по роскоши не уступающему древнему Алькасару. Я помогу вам найти знак, которым городское правительство награждает все заведения, доказавшие беспрерывность своей деятельности. Вы заглянете на главную средневековую площадь Мадрида, где услышите нюансы строительства XV века. Пройдете по улице, название которой можно рассмотреть на плитке, и узнаете, почему в Мадриде раньше не было нумерации домов. А одна небольшая площадь «подскажет», как выглядели дома 200 лет назад.

Площадь Майор и мадридский медведь

Я расскажу о событиях, происходивших в «сердце» Мадрида, — на площади Майор. Вы узнаете, почему именно она стала местом для казней, пройдете под одной из арок и увидите бывшую тюрьму. Посмотрите на дома, которым уже более 150 лет, и площадь Солнца с историей, полной легенд и курьезов. В завершение я покажу вам медведя с земляничным деревом и объясню, почему он стал символом нашего замечательного города!