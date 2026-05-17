34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите площадь Изабеллы II и узнаете ее неофициальное название. Найдете спрятанный от посторонних глаз памятник Лопе де Веге и услышите интересную историю церкви, которую в народе называют «Маргаритки». Отыщете изображение первого архитектора на фасаде Королевского дворца и разгадаете загадку украшающих его статуй. Узнаете, почему Кафедральный собор построили вопреки христианским канонам и какой у него был фундамент. А еще я покажу часть крепостной стены, которая осталась от арабских нашествий, и научу вас различать здания XVI и XVII веков.
Мадрид вчера и сегодня
Вы впечатлитесь мостом Сеговия, соединяющим два мадридских холма, и дворцом Габсбургов, по роскоши не уступающему древнему Алькасару. Я помогу вам найти знак, которым городское правительство награждает все заведения, доказавшие беспрерывность своей деятельности. Вы заглянете на главную средневековую площадь Мадрида, где услышите нюансы строительства XV века. Пройдете по улице, название которой можно рассмотреть на плитке, и узнаете, почему в Мадриде раньше не было нумерации домов. А одна небольшая площадь «подскажет», как выглядели дома 200 лет назад.
Площадь Майор и мадридский медведь
Я расскажу о событиях, происходивших в «сердце» Мадрида, — на площади Майор. Вы узнаете, почему именно она стала местом для казней, пройдете под одной из арок и увидите бывшую тюрьму. Посмотрите на дома, которым уже более 150 лет, и площадь Солнца с историей, полной легенд и курьезов. В завершение я покажу вам медведя с земляничным деревом и объясню, почему он стал символом нашего замечательного города!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1727 туристов
Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Я живу в Испании более 20 лет, из них 12 работаю профессиональным гидом в Мадриде. С удовольствием покажу мой любимый город, а также раскрою секреты, о которых вы не прочитаете ни в одном путеводителе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 266 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Лариса
От всей души благодарю Маргариту за потрясающую экскурсию по Мадриду! Подача материала — просто идеальная: легко, с юмором, без перегруза датами и сухими фактами. Маршрут продуман до мелочей, я увидела читать дальшеуменьшить
и главные достопримечательности, и скрытые жемчужины города. Особенно запомнились истории о местных традициях и забавные городские легенды. Два часа экскурсии пролетели как пять минут. Маргарита рассказывала так живо и с таким юмором, что я то и дело ловила себя на мысли: «Ну надо же, как интересно!». Увидела кучу классных мест, узнала про Мадрид такое, о чём даже не догадывалась. В общем, Маргарита создала такую атмосферу что я не просто гуляла, а по‑настоящему почувствовала дух Мадрида. Отдельное спасибо за рекомендацию по отличной смотровой площадке в высотном здании в центре города, где с крыши открывается отличный вид, и весь Мадрид предстал передо мной, как на ладони— это было потрясающе! Очень рада, что начала знакомство с городом именно с этой экскурсии. Теперь Мадрид для меня — не просто город на карте, а место, в которое хочется вернуться.
+2
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А
Анна
Маргарита провела замечательную экскурсию, которая соответствовала всем нашим ожиданиям и стала прекрасным началом дня, а также и знакомством с великолепным Мадридом. Узнали много интересных неочевидных фактов о городе, попробовали самый необычный напиток, очень атмосферно получилось!
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Рита
отлично прогулялись с Маргаритой по Мадриду. поняли город и открыли для себя его с другой стороны. большое спасибо 💖
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У
Ульяна
Брали экскурсию для ребенка, но и нам взрослым стала очень интересно и Мадрид нам в этот раз показался совсем другой! Вся экскурсия прошла очень легко!
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Т
Тамара
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Маргаритой произвела на нас с мужем очень положительное впечатление. Понравилось все: и подача материала, и маршрут и приятный гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую
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Т
Татьяна
Это была наша первая экскукурсия. И благадаря Маргарите нам хочется повторить этот опыт в других городах. Интересно было и взрослым и мальчишкам-подросткам. Два часа пролетели незаметно. Маргатира чутко учитывала все пожелания. Поэтому прогулка получилась интересной, запоминающейся и не утомительной. Мы благадарны Маргарите за дополнительные рекомендации. Рекомендуем экскурсовода!
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