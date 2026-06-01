Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями
Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
1 ноя в 10:00
8 ноя в 08:00
€2790 за человека
Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
€800 за человека
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе
Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00
1 ноя в 15:00
8 ноя в 15:00
€3350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На праздники»
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