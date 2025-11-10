Сегодня посвятим время самому сердцу Мадрида. Программа охватит главные достопримечательности испанской столицы. Вы увидите Королевский дворец — самый большой в Европе, насчитывающий более 200 залов. Прогуляетесь по площади Ориенте, украшенной скульптурами испанских монархов. Затем посетите Собор Святого Франсиска, а также исторические площади, образцы архитектуры 17 века.

Во второй половине дня вы погрузитесь в мир искусства и посетите один из музеев знаменитого «Золотого треугольника»: Музей Прадо, Музей Тиссена-Борнемисы или Музей Королевы Софии — выбор будет за вами.