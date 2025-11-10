Вы погрузитесь в атмосферу бывших и нынешних
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Проживание в стоимость тура не входит. Сообщите мне о своих предпочтениях — я помогу подобрать и забронировать отель.
Программа тура по дням
Знакомство с Мадридом
В зависимости от времени вашего прилёта мы вместе спланируем первую прогулку по Мадриду. Вы прогуляетесь по центральной авениде Gran Via, которая славится своими архитектурными памятниками, яркими витринами и множеством ресторанов на любой вкус. Затем посетите знаменитый парк El Retiro — любимое место отдыха местных жителей. Это будет знакомство с атмосферой города и его культурным ритмом.
Главное в Мадриде
Сегодня посвятим время самому сердцу Мадрида. Программа охватит главные достопримечательности испанской столицы. Вы увидите Королевский дворец — самый большой в Европе, насчитывающий более 200 залов. Прогуляетесь по площади Ориенте, украшенной скульптурами испанских монархов. Затем посетите Собор Святого Франсиска, а также исторические площади, образцы архитектуры 17 века.
Во второй половине дня вы погрузитесь в мир искусства и посетите один из музеев знаменитого «Золотого треугольника»: Музей Прадо, Музей Тиссена-Борнемисы или Музей Королевы Софии — выбор будет за вами.
Толедо
Утром отправимся в Толедо — бывшую столицу испанского королевства. Это один из древнейших городов страны, сохранивший атмосферу Средневековья. Здесь существовало кельтиберское поселение ещё в бронзовом веке, а найденные артефакты хранятся в Музее Санта-Крус. Вы увидите архитектурные памятники разных эпох и погрузитесь в историю Толедо.
Саламанка и прибытие в Португалию
После завтрака начнётся переезд к португальской границе.
По пути сделаем остановку в Саламанке — городе, входящем в культурное наследие Испании. Прогуляемся по историческому центру и по площади Пласа-Майор — одной из красивейших в стране, откуда открываются виды на кафедральные соборы. Здесь же сможем пообедать в местном ресторанчике.
Вечером прибудем в Порту — культурную столицу северной Португалии.
Знакомство с Порту и винные погреба
Этот день будет посвящён Порту — одному из самых живописных городов Европы. Вы увидите Кафедральный собор, с которого началась история города, и знаменитый вокзал Сан-Бенту, украшенный изразцами.
Далее состоится экскурсия в винные погреба, где вы попробуете несколько сортов портвейна (за доплату). Вечером — прогулка по набережной Рибейра с её старинной архитектурой и атмосферными ресторанчиками.
Переезд в Лиссабон, древняя столица Португалии и Авейру
Сегодня отправимся в Лиссабон, делая остановки по пути. Первая — Гимарайнш, древняя столица Португалии и колыбель нации, где родился первый король страны. Здесь вы увидите средневековый замок и исторический центр города. Следующий пункт — Авейру, город на каналах, который называют «португальской Венецией». Вы насладитесь атмосферой и узнаете, почему его кухня славится лучшими блюдами из морепродуктов.
Вечером прибудем в Лиссабон.
Главное в Лиссабоне
Начнём день с прогулки по центральной Авенида да Либердаде. Пройдём до площади Россиу, а затем поднимемся на лифте Санта Жушта. Посетим историческую площадь Праса ду Комерсиу, сердце португальской столицы.
После обеда — экскурсия в район Алфама и посещение крепости Святого Георгия. Вечером сможем поужинать в ресторане с живым исполнением традиционного фаду.
Синтра, мыс Рока и завершение тура в Лиссабоне
Заключительный день тура начнётся с поездки в Синтру — старинную резиденцию португальских монархов. Вы посетите загадочное поместье Quinta da Regaleira, известное своими подземными ходами и символикой.
Во второй половине дня вы окажетесь у мыса Рока — самой западной точки европейского континента. Здесь откроется вид на бескрайний Атлантический океан и скалистые берега. Это будет яркое завершение вашего путешествия по Испании и Португалии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€800
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Все переезды по программе
- Услуги русскоязычного гида-водителя 24/7
- Экскурсии по программе
- Оплата парковок, топлива и платных дорог
- Прохладительные напитки, молодое вино и закуски
- Сувенир в подарок каждому
- Помощь с подбором и бронированием жилья
Что не входит в цену
- Билеты до Мадрида и обратно из Лиссабона в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Виза и страховка
- Обращаем внимание, цена указана за 1 человека в группе из 6 путешественников
- 6 чел. - €800 за одного
- 5 чел. - €900 за одного
- 4 чел. - €1100 за одного
- 3 чел. - €1300 за одного
- 2 чел. - €1900 за одного
- 1 чел. - €3700
- Путешествие проводится только для вашей компании. Можно организовать в другие даты