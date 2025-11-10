Мои заказы

Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан

Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
За одно путешествие охватим 2 страны — Испанию и Португалию. В каждой проведём по 4 дня и увидим всё самое главное в 8 городах.

Вы погрузитесь в атмосферу бывших и нынешних
столиц, рассмотрите значимые здания и сможете посетить интересующие вас музеи.

Увидите замки и собор, с которого началась история Порту, спуститесь в винные погреба и побываете в «португальской Венеции».

Доедем и до Синтры, где находится старинная резиденция монархов, а ещё остановимся на мысе Рока, чтобы полюбоваться Атлантическим океаном. Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном автомобиле.

Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Проживание в стоимость тура не входит. Сообщите мне о своих предпочтениях — я помогу подобрать и забронировать отель.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мадридом

В зависимости от времени вашего прилёта мы вместе спланируем первую прогулку по Мадриду. Вы прогуляетесь по центральной авениде Gran Via, которая славится своими архитектурными памятниками, яркими витринами и множеством ресторанов на любой вкус. Затем посетите знаменитый парк El Retiro — любимое место отдыха местных жителей. Это будет знакомство с атмосферой города и его культурным ритмом.

Знакомство с МадридомЗнакомство с МадридомЗнакомство с Мадридом
2 день

Главное в Мадриде

Сегодня посвятим время самому сердцу Мадрида. Программа охватит главные достопримечательности испанской столицы. Вы увидите Королевский дворец — самый большой в Европе, насчитывающий более 200 залов. Прогуляетесь по площади Ориенте, украшенной скульптурами испанских монархов. Затем посетите Собор Святого Франсиска, а также исторические площади, образцы архитектуры 17 века.

Во второй половине дня вы погрузитесь в мир искусства и посетите один из музеев знаменитого «Золотого треугольника»: Музей Прадо, Музей Тиссена-Борнемисы или Музей Королевы Софии — выбор будет за вами.

Главное в МадридеГлавное в МадридеГлавное в МадридеГлавное в Мадриде
3 день

Толедо

Утром отправимся в Толедо — бывшую столицу испанского королевства. Это один из древнейших городов страны, сохранивший атмосферу Средневековья. Здесь существовало кельтиберское поселение ещё в бронзовом веке, а найденные артефакты хранятся в Музее Санта-Крус. Вы увидите архитектурные памятники разных эпох и погрузитесь в историю Толедо.

ТоледоТоледоТоледоТоледоТоледо
4 день

Саламанка и прибытие в Португалию

После завтрака начнётся переезд к португальской границе.

По пути сделаем остановку в Саламанке — городе, входящем в культурное наследие Испании. Прогуляемся по историческому центру и по площади Пласа-Майор — одной из красивейших в стране, откуда открываются виды на кафедральные соборы. Здесь же сможем пообедать в местном ресторанчике.

Вечером прибудем в Порту — культурную столицу северной Португалии.

Саламанка и прибытие в ПортугалиюСаламанка и прибытие в ПортугалиюСаламанка и прибытие в ПортугалиюСаламанка и прибытие в Португалию
5 день

Знакомство с Порту и винные погреба

Этот день будет посвящён Порту — одному из самых живописных городов Европы. Вы увидите Кафедральный собор, с которого началась история города, и знаменитый вокзал Сан-Бенту, украшенный изразцами.

Далее состоится экскурсия в винные погреба, где вы попробуете несколько сортов портвейна (за доплату). Вечером — прогулка по набережной Рибейра с её старинной архитектурой и атмосферными ресторанчиками.

Знакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погребаЗнакомство с Порту и винные погреба
6 день

Переезд в Лиссабон, древняя столица Португалии и Авейру

Сегодня отправимся в Лиссабон, делая остановки по пути. Первая — Гимарайнш, древняя столица Португалии и колыбель нации, где родился первый король страны. Здесь вы увидите средневековый замок и исторический центр города. Следующий пункт — Авейру, город на каналах, который называют «португальской Венецией». Вы насладитесь атмосферой и узнаете, почему его кухня славится лучшими блюдами из морепродуктов.

Вечером прибудем в Лиссабон.

Переезд в Лиссабон, древняя столица Португалии и АвейруПереезд в Лиссабон, древняя столица Португалии и АвейруПереезд в Лиссабон, древняя столица Португалии и АвейруПереезд в Лиссабон, древняя столица Португалии и Авейру
7 день

Главное в Лиссабоне

Начнём день с прогулки по центральной Авенида да Либердаде. Пройдём до площади Россиу, а затем поднимемся на лифте Санта Жушта. Посетим историческую площадь Праса ду Комерсиу, сердце португальской столицы.

После обеда — экскурсия в район Алфама и посещение крепости Святого Георгия. Вечером сможем поужинать в ресторане с живым исполнением традиционного фаду.

Главное в ЛиссабонеГлавное в ЛиссабонеГлавное в ЛиссабонеГлавное в ЛиссабонеГлавное в ЛиссабонеГлавное в Лиссабоне
8 день

Синтра, мыс Рока и завершение тура в Лиссабоне

Заключительный день тура начнётся с поездки в Синтру — старинную резиденцию португальских монархов. Вы посетите загадочное поместье Quinta da Regaleira, известное своими подземными ходами и символикой.

Во второй половине дня вы окажетесь у мыса Рока — самой западной точки европейского континента. Здесь откроется вид на бескрайний Атлантический океан и скалистые берега. Это будет яркое завершение вашего путешествия по Испании и Португалии.

Синтра, мыс Рока и завершение тура в ЛиссабонеСинтра, мыс Рока и завершение тура в ЛиссабонеСинтра, мыс Рока и завершение тура в ЛиссабонеСинтра, мыс Рока и завершение тура в ЛиссабонеСинтра, мыс Рока и завершение тура в Лиссабоне

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Все переезды по программе
  • Услуги русскоязычного гида-водителя 24/7
  • Экскурсии по программе
  • Оплата парковок, топлива и платных дорог
  • Прохладительные напитки, молодое вино и закуски
  • Сувенир в подарок каждому
  • Помощь с подбором и бронированием жилья
Что не входит в цену
  • Билеты до Мадрида и обратно из Лиссабона в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Виза и страховка
  • Обращаем внимание, цена указана за 1 человека в группе из 6 путешественников
  • 6 чел. - €800 за одного
  • 5 чел. - €900 за одного
  • 4 чел. - €1100 за одного
  • 3 чел. - €1300 за одного
  • 2 чел. - €1900 за одного
  • 1 чел. - €3700
  • Путешествие проводится только для вашей компании. Можно организовать в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
Завершение: Лиссабон, 20:00 (возможно другое время по договорённости, а также коррекция программы под ваш обратный рейс)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Мадриде
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мое имя Юрий и я более 20 лет живу в удивительной стране Португалии. Мои авторские туры-путешествия это местная экзотика и колорит, яркие эмоции и незабываемые впечатления. Я покажу Вам не только основные достопримечательности и историческое наследие таких городов как Лиссабон, Порто, Брага, Коимбра, но и ту Португалию, которую редко видят обычные туристы.
