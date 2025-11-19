Вас ждут города, хранящие дыхание веков: утончённая Сеговия с римским акведуком, университетская Саламанка,
Описание тура
Организационные детали
Возьмите удобную обувь для прогулок по старинным улицам, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Вечером температура может снижаться — тёплая одежда будет полезна.
Программа тура по дням
Мадрид - Долина Павших - Сеговия - Саламанка
Утром мы заедем за вами в отель и отправимся в путешествие по центральной Испании. Первая остановка — Долина Павших, один из самых монументальных мемориалов эпохи Франко, поражающий масштабом и суровой красотой.
Далее наш путь лежит в Сеговию, удивительный город, где каждое здание хранит дыхание веков и память о королеве Изабелле. Мы увидим знаменитый римский акведук 1 века, величественный Кафедральный собор в стиле поздней готики и Алькасар, послуживший прообразом замка Диснея. Гид расскажет о жизни испанского двора и легендах, связанных с правлением Изабеллы.
После обеда переезд в Саламанку, где нас ждёт ночлег и первый вечер в одном из самых красивых университетских городов Испании.
Гастрономическая Саламанка
Отправимся в провинцию Саламанка, чтобы познакомиться с её гастрономическими традициями. Первым пунктом станет сыроварня, где изготавливают 25 сортов овечьего сыра — с трюфелем, тмином, выдержанный и свежий. Эти сыры отмечены более чем 50 международными наградами.
Затем нас ждёт визит на фабрику хамона, где можно будет увидеть процесс созревания знаменитого испанского деликатеса, попробовать его и при желании приобрести продукцию со скидкой.
Вечером — возвращение в город и ночная прогулка по Саламанке: под стенами Кафедрального собора и по древнему римскому мосту 1 века н. э.
Саламанка - испанский Оксфорд
Этот день посвящён знакомству с городом, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы совершим пешую экскурсию по старинным улицам, где история соседствует с молодостью и студенческой атмосферой.
Вы увидите 2 кафедральных собора — старый в романском и новый в готическом стиле, здания 2 университетов, центральную площадь Пласа-Майор и величественные дворцы знати. Посетим знаменитый Дом ракушек (Каса-де-лас-Кончас) конца 15 века и первый университет Испании в стиле платереско (1218 год).
Прогуляемся по Саду Калисто и Мелибеи, героям романа «Селестина», и поднимемся на башни Кафедрального собора, откуда открывается захватывающая панорама Саламанки.
Вечером — свободное время: можно пройтись по магазинам, посетить музеи или попробовать блюда местной кухни — ведь этот регион славится лучшим мясом в Испании.
Тордесильяс, Вальядолид, вина Кастилии и Леона
Выезд из Саламанки в Вальядолид, столицу Кастилии и Леона, бывшую столицу Испании в 17 веке. Город хранит множество историй о придворных интригах и влиятельных семьях того времени.
По пути остановимся в Тордесильясе, где в 15 веке было подписано знаменитое Тордесильясское соглашение, определившее границы влияния Испании и Португалии в Новом Свете.
Во второй половине дня нас ждёт посещение винодельни. Мы окажемся в одном из регионов, где рождаются лучшие вина страны — Торо, Рибера-дель-Дуэро и Руэда. Встретимся с виноделами, узнаем о процессе производства и продегустируем несколько сортов напитка.
Ночь в Вальядолиде.
Авила - Толедо
Сегодня мы направимся в Авилу — город, окружённый стенами 13 века длиной 2,5 км. Эти стены считаются лучшими сохранившимися в Европе. Старая легенда гласит: чтобы обрести силы, нужно прислониться к каменной кладке и простоять так минуту.
Авила напоминает город из средневековой сказки: мощёные улочки, гранитные дворцы, истории о святых и монахинях, поэзия святой Терезы Авильской — всё здесь дышит духом древности.
Далее — переезд в Толедо, бывшую столицу Испании времён вестготов и позднее — в 11–16 веках. Город, стоящий на скале и окружённый рекой, словно застыл во времени, сохранив величие своей эпохи.
Ночь в Толедо.
Мадрид - город королей
Возвращаемся в Мадрид. Мы пройдём по старинным улицам, где разворачивались события истории великой Испанской империи. Архитектура, площади и памятники оживут в рассказе гида о прошлом и настоящем страны.
Свободное время днём можно посвятить посещению музеев изобразительного искусства или шопингу — Мадрид известен своими дизайнерскими бутиками и универмагом «Эль Корте Инглес». Гид подскажет, где получить специальные предложения даже вне сезона распродаж.
Любителям искусства стоит провести вечер в опере или на фламенко-шоу. На этом наша программа завершится.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2331
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до вашего отеля (Мадрид, Сеговия, Саламанка, Вальядолид, Авила и Толедо)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Дегустации
- Полное сопровождение по маршруту, резерв столиков в ресторанах и круглосуточная поддержка в экстренных ситуациях
- НДС и организационные расходы
- Документы для получения визы после внесения предоплаты
Что не входит в цену
- Перелёт до Мадрида и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер из аэропорта до отеля в Мадриде
- Трансфер к месту проживания, если отель находится за пределами города (доплата рассчитывается индивидуально)