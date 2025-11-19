Утром мы заедем за вами в отель и отправимся в путешествие по центральной Испании. Первая остановка — Долина Павших, один из самых монументальных мемориалов эпохи Франко, поражающий масштабом и суровой красотой.

Далее наш путь лежит в Сеговию, удивительный город, где каждое здание хранит дыхание веков и память о королеве Изабелле. Мы увидим знаменитый римский акведук 1 века, величественный Кафедральный собор в стиле поздней готики и Алькасар, послуживший прообразом замка Диснея. Гид расскажет о жизни испанского двора и легендах, связанных с правлением Изабеллы.

После обеда переезд в Саламанку, где нас ждёт ночлег и первый вечер в одном из самых красивых университетских городов Испании.