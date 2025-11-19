Мои заказы

Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями

Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
В этом путешествии вы отправитесь в сердце Испании — по землям Кастилии и Леона, где зарождалось испанское королевство.

Вас ждут города, хранящие дыхание веков: утончённая Сеговия с римским акведуком, университетская Саламанка,
величественная Авила и легендарный Толедо.

Увидите королевские резиденции, подниметесь на башни готических соборов и пройдёте по улицам, где когда-то решалась судьба страны.

Познакомитесь с подлинной гастрономией Испании: попробуете выдержанные сыры, хамон и вина 3 лучших регионов.

Прогуляетесь по историческим площадям, увидите монастыри и винодельню, вдохнёте аромат старинных улиц и ощутите тепло испанского солнца. Завершится путешествие в Мадриде — городе королей, где прошлое и настоящее органично сосуществуют.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите удобную обувь для прогулок по старинным улицам, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Вечером температура может снижаться — тёплая одежда будет полезна.

Программа тура по дням

1 день

Мадрид - Долина Павших - Сеговия - Саламанка

Утром мы заедем за вами в отель и отправимся в путешествие по центральной Испании. Первая остановка — Долина Павших, один из самых монументальных мемориалов эпохи Франко, поражающий масштабом и суровой красотой.

Далее наш путь лежит в Сеговию, удивительный город, где каждое здание хранит дыхание веков и память о королеве Изабелле. Мы увидим знаменитый римский акведук 1 века, величественный Кафедральный собор в стиле поздней готики и Алькасар, послуживший прообразом замка Диснея. Гид расскажет о жизни испанского двора и легендах, связанных с правлением Изабеллы.

После обеда переезд в Саламанку, где нас ждёт ночлег и первый вечер в одном из самых красивых университетских городов Испании.

2 день

Гастрономическая Саламанка

Отправимся в провинцию Саламанка, чтобы познакомиться с её гастрономическими традициями. Первым пунктом станет сыроварня, где изготавливают 25 сортов овечьего сыра — с трюфелем, тмином, выдержанный и свежий. Эти сыры отмечены более чем 50 международными наградами.

Затем нас ждёт визит на фабрику хамона, где можно будет увидеть процесс созревания знаменитого испанского деликатеса, попробовать его и при желании приобрести продукцию со скидкой.

Вечером — возвращение в город и ночная прогулка по Саламанке: под стенами Кафедрального собора и по древнему римскому мосту 1 века н. э.

3 день

Саламанка - испанский Оксфорд

Этот день посвящён знакомству с городом, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы совершим пешую экскурсию по старинным улицам, где история соседствует с молодостью и студенческой атмосферой.

Вы увидите 2 кафедральных собора — старый в романском и новый в готическом стиле, здания 2 университетов, центральную площадь Пласа-Майор и величественные дворцы знати. Посетим знаменитый Дом ракушек (Каса-де-лас-Кончас) конца 15 века и первый университет Испании в стиле платереско (1218 год).

Прогуляемся по Саду Калисто и Мелибеи, героям романа «Селестина», и поднимемся на башни Кафедрального собора, откуда открывается захватывающая панорама Саламанки.

Вечером — свободное время: можно пройтись по магазинам, посетить музеи или попробовать блюда местной кухни — ведь этот регион славится лучшим мясом в Испании.

4 день

Тордесильяс, Вальядолид, вина Кастилии и Леона

Выезд из Саламанки в Вальядолид, столицу Кастилии и Леона, бывшую столицу Испании в 17 веке. Город хранит множество историй о придворных интригах и влиятельных семьях того времени.

По пути остановимся в Тордесильясе, где в 15 веке было подписано знаменитое Тордесильясское соглашение, определившее границы влияния Испании и Португалии в Новом Свете.

Во второй половине дня нас ждёт посещение винодельни. Мы окажемся в одном из регионов, где рождаются лучшие вина страны — Торо, Рибера-дель-Дуэро и Руэда. Встретимся с виноделами, узнаем о процессе производства и продегустируем несколько сортов напитка.

Ночь в Вальядолиде.

5 день

Авила - Толедо

Сегодня мы направимся в Авилу — город, окружённый стенами 13 века длиной 2,5 км. Эти стены считаются лучшими сохранившимися в Европе. Старая легенда гласит: чтобы обрести силы, нужно прислониться к каменной кладке и простоять так минуту.

Авила напоминает город из средневековой сказки: мощёные улочки, гранитные дворцы, истории о святых и монахинях, поэзия святой Терезы Авильской — всё здесь дышит духом древности.

Далее — переезд в Толедо, бывшую столицу Испании времён вестготов и позднее — в 11–16 веках. Город, стоящий на скале и окружённый рекой, словно застыл во времени, сохранив величие своей эпохи.

Ночь в Толедо.

6 день

Мадрид - город королей

Возвращаемся в Мадрид. Мы пройдём по старинным улицам, где разворачивались события истории великой Испанской империи. Архитектура, площади и памятники оживут в рассказе гида о прошлом и настоящем страны.

Свободное время днём можно посвятить посещению музеев изобразительного искусства или шопингу — Мадрид известен своими дизайнерскими бутиками и универмагом «Эль Корте Инглес». Гид подскажет, где получить специальные предложения даже вне сезона распродаж.

Любителям искусства стоит провести вечер в опере или на фламенко-шоу. На этом наша программа завершится.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2331
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до вашего отеля (Мадрид, Сеговия, Саламанка, Вальядолид, Авила и Толедо)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Дегустации
  • Полное сопровождение по маршруту, резерв столиков в ресторанах и круглосуточная поддержка в экстренных ситуациях
  • НДС и организационные расходы
  • Документы для получения визы после внесения предоплаты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мадрида и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из аэропорта до отеля в Мадриде
  • Трансфер к месту проживания, если отель находится за пределами города (доплата рассчитывается индивидуально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
Завершение: Мадрид, центр города, около 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — Организатор в Мадриде
Мы специализируемся на создании эксклюзивных путешествий по Испании и Португалии для тех, кто говорит на русском языке. Все наши туры создаются с учётом всех Ваших пожеланий, чтобы Ваш отпуск стал
незабываемым отдыхом, удивительным открытием, ни с чем несравнимым наслаждением. В наших программах мы сочетаем высокую и традиционную кухню, дегустации лучших вин, посещение виноградников и винных погребов, фабрик по производству сыра и хамона с познанием культуры, интересными экскурсиями, посещением уникальных малоизвестных мест, а также великолепный отдых в спа, на море, на бальнеологических курортах и размещение в лучших отелях страны — от средневековых замков до современных высоток, от виноделен до гостиниц в природных заповедниках. Наши многолетние дружеские отношения с владельцами отелей, рестораторами, виноделами открывают для нас двери, которые часто кажутся закрытыми другим.

