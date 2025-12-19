Мои заказы

По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров

Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
В Средневековье Кастилия была одним из самых мощных королевств Пиренейского полуострова, через которое протянулась цепь замков, защищавших жителей от набегов мавров.

Эта прекрасная архитектура дошла до наших дней, как и множество
легенд о храбрых монархах, великих победах и зарождении единой Испании.

В компании кандидата наук, знающего о регионе всё, вы изучите города, насквозь пропитанные историей: Мадрид, Толедо, Авилу, Сеговию, Саламанку.

Вспомните правление Габсбургов и Франко, узнаете о местных Ромео и Джульетте, раскроете тайны и афёры давно минувших лет. А также почувствуете себя гурманом, дегустируя сыры и вина, входящие в число лучших по стране.

Описание тура

Организационные детали

Тур получится адаптированная именно под вас, если вы сообщите заранее:
1. Будут ли дети в туре.
2. Ваши предпочтения в посещениях, организации дня.
3. Ваши вкусовые предпочтения, аллергии.

Программа тура по дням

1 день

Прошлое и современность города королей - Мадрида

Знакомство с Кастилией начнём в Мадриде. Во время обзорной пешей экскурсии перед вашими глазами пройдут события из истории страны, бывшей великой империей, а улицы, дома, архитектурные памятники станут живыми декорациями к увлекательному рассказу о прошлом и настоящем. Мы вспомним о Габсбургах, побеседуем о современности и жизни состоятельных испанцев. Вечер рекомендую посвятить музеям, театру, шоу, шопингу — я помогу с выбором и переводом, если нужно.

2 день

Запутанный лабиринт улочек и легенд Толедо

Едем в город, бывший столицей при вестготах и потом оккупированный арабами, — Толедо. Он проектировался так, чтобы максимально запутать врагов, и полон узких переулков и мистических легенд. Он разделён на 3 квартала — христианский, мусульманский, иудейский — и привлекает паломников прекрасным готическим собором.

3 день

По следам Франсиско Франко, Авила, Сеговия

Этот день посвятим невероятно красивым городам, где история застыла в камне. Проедем по местам Франко и поговорим о противоречивой испанской истории 20 века. Посетим Авилу, окружённую 2500 метрами крепостных стен, с узкими улочками и гранитными дворцами — невероятное место! А также побываем в городе королевы Изабеллы, где сохранились акведук 1 века, средневековые замок и собор, а также самый старый в Кастилии ресторан.

4 день

Испанский Оксфорд - Саламанка

Отправляемся в город, охраняемый ЮНЕСКО, — Саламанку. Осмотрим кафедральные соборы в римском и готическом стилях, центральную площадь, особняки испанской знати. Посетим дворец Каса-де-лас-Кончас, увидим первый университет страны, полюбуемся городом с высоты башен и погуляем по саду местных Ромео и Джульетты — влюблённых героев романа «Селестина» Калисто и Мелибеи.

5 день

Дегустации сыров и вин, третья столица Испании

День будет вкусным: посетим сыроварню, где делают 25 видов сыра из числа лучших в регионе, и винодельню с марочными винами. Будем знакомиться с производствами и, конечно, всё пробовать. А ещё съездим в третью столицу Испании, поговорим об афёрах двора 17 века и других тайнах — всё узнаете на месте.

6 день

Завершение тура

Сегодня вернёмся в Мадрид. Если захотите, по пути заедем в роскошный отель со спа и рестораном в здании монастыря 12 века. В столице попрощаемся у вашего отеля или аэропорта.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 дегустации
  • Все трансферы, платные дороги, парковки по маршруту
  • Сопровождение гидом-испанистом
  • Все экскурсии по программе
  • Рекомендации по выбору отелей и ресторанов
Что не входит в цену
  • Билеты в Мадрид и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
Завершение: Мадрид, 12:00, место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала
Гала — ваш гид в Мадриде
Я изучала Испанию, её культуру, историю и архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране.
2010 года делаю авторские экскурсии — и с путешественниками мы исколесили всю страну вдоль и поперёк. На экскурсиях мне нравится сочетать рассказы об архитектуре и истории с познанием кухни, виноделия и занимательных живых традиций. Будет профессионально, понятно, нескучно и точно запомнится! И приходите с детьми — они всегда очень благодарные слушатели. Мне нравится адаптировать экскурсии под ваши интересы и вкусы.

