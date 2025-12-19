Гала — ваш гид в Мадриде

читать дальше 2010 года делаю авторские экскурсии — и с путешественниками мы исколесили всю страну вдоль и поперёк. На экскурсиях мне нравится сочетать рассказы об архитектуре и истории с познанием кухни, виноделия и занимательных живых традиций. Будет профессионально, понятно, нескучно и точно запомнится! И приходите с детьми — они всегда очень благодарные слушатели. Мне нравится адаптировать экскурсии под ваши интересы и вкусы.

Я изучала Испанию, её культуру, историю и архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране. С