По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
В Средневековье Кастилия была одним из самых мощных королевств Пиренейского полуострова, через которое протянулась цепь замков, защищавших жителей от набегов мавров.
легенд о храбрых монархах, великих победах и зарождении единой Испании.
В компании кандидата наук, знающего о регионе всё, вы изучите города, насквозь пропитанные историей: Мадрид, Толедо, Авилу, Сеговию, Саламанку.
Вспомните правление Габсбургов и Франко, узнаете о местных Ромео и Джульетте, раскроете тайны и афёры давно минувших лет. А также почувствуете себя гурманом, дегустируя сыры и вина, входящие в число лучших по стране.
Описание тура
Организационные детали
Тур получится адаптированная именно под вас, если вы сообщите заранее: 1. Будут ли дети в туре. 2. Ваши предпочтения в посещениях, организации дня. 3. Ваши вкусовые предпочтения, аллергии.
Программа тура по дням
1 день
Прошлое и современность города королей - Мадрида
Знакомство с Кастилией начнём в Мадриде. Во время обзорной пешей экскурсии перед вашими глазами пройдут события из истории страны, бывшей великой империей, а улицы, дома, архитектурные памятники станут живыми декорациями к увлекательному рассказу о прошлом и настоящем. Мы вспомним о Габсбургах, побеседуем о современности и жизни состоятельных испанцев. Вечер рекомендую посвятить музеям, театру, шоу, шопингу — я помогу с выбором и переводом, если нужно.
2 день
Запутанный лабиринт улочек и легенд Толедо
Едем в город, бывший столицей при вестготах и потом оккупированный арабами, — Толедо. Он проектировался так, чтобы максимально запутать врагов, и полон узких переулков и мистических легенд. Он разделён на 3 квартала — христианский, мусульманский, иудейский — и привлекает паломников прекрасным готическим собором.
3 день
По следам Франсиско Франко, Авила, Сеговия
Этот день посвятим невероятно красивым городам, где история застыла в камне. Проедем по местам Франко и поговорим о противоречивой испанской истории 20 века. Посетим Авилу, окружённую 2500 метрами крепостных стен, с узкими улочками и гранитными дворцами — невероятное место! А также побываем в городе королевы Изабеллы, где сохранились акведук 1 века, средневековые замок и собор, а также самый старый в Кастилии ресторан.
4 день
Испанский Оксфорд - Саламанка
Отправляемся в город, охраняемый ЮНЕСКО, — Саламанку. Осмотрим кафедральные соборы в римском и готическом стилях, центральную площадь, особняки испанской знати. Посетим дворец Каса-де-лас-Кончас, увидим первый университет страны, полюбуемся городом с высоты башен и погуляем по саду местных Ромео и Джульетты — влюблённых героев романа «Селестина» Калисто и Мелибеи.
5 день
Дегустации сыров и вин, третья столица Испании
День будет вкусным: посетим сыроварню, где делают 25 видов сыра из числа лучших в регионе, и винодельню с марочными винами. Будем знакомиться с производствами и, конечно, всё пробовать. А ещё съездим в третью столицу Испании, поговорим об афёрах двора 17 века и других тайнах — всё узнаете на месте.
6 день
Завершение тура
Сегодня вернёмся в Мадрид. Если захотите, по пути заедем в роскошный отель со спа и рестораном в здании монастыря 12 века. В столице попрощаемся у вашего отеля или аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
2 дегустации
Все трансферы, платные дороги, парковки по маршруту
Сопровождение гидом-испанистом
Все экскурсии по программе
Рекомендации по выбору отелей и ресторанов
Что не входит в цену
Билеты в Мадрид и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
Завершение: Мадрид, 12:00, место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гала — ваш гид в Мадриде
Я изучала Испанию, её культуру, историю и архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране.
2010 года делаю авторские экскурсии — и с путешественниками мы исколесили всю страну вдоль и поперёк.
На экскурсиях мне нравится сочетать рассказы об архитектуре и истории с познанием кухни, виноделия и занимательных живых традиций. Будет профессионально, понятно, нескучно и точно запомнится!
И приходите с детьми — они всегда очень благодарные слушатели. Мне нравится адаптировать экскурсии под ваши интересы и вкусы.