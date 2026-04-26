Майорка: от живописных пейзажей до уединённых пляжей Мы стартуем с площади Испании в Пальме на уникальном ретро-поезде. Это настоящий исторический транспорт, который пройдет через оливковые рощи и цитрусовые плантации, погружая вас в атмосферу прошлого. Примерно через час мы прибудем в Сольер — очаровательный городок, спрятанный среди гор. Оказавшись в Сольере, нас ждёт короткая, но атмосферная прогулка по центральной площади города. Вы сможете полюбоваться архитектурой и почувствовать дух старинного майоркинского городка, где на каждой улочке скрыты истории и легенды. После прогулки в Сольере мы отправимся на комфортабельном автомобиле к живописному горному водохранилищу Гор-Блау. Эта остановка станет прекрасной возможностью сделать потрясающие фотографии на фоне кристально чистых вод и величественных гор. Следующая часть нашего пути — незабываемая поездка по извилистому серпантину, открывающему захватывающие виды на остров. Вскоре мы окажемся на уединённом пляже Кала Туент, спрятанном среди скал. Затем мы посетим жемчужину Майорки — бухту Са Калобра, известную своими драматическими утесами и бирюзовыми водами. Здесь можно отдохнуть, искупаться и насладиться уникальной атмосферой. В подарок от нас: профессиональный видеоролик, снятый с помощью дрона, чтобы сохранить воспоминания о путешествии на долгие годы. Важная информация:

Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Еесли вас больше чем 4 чел. запрашивайте цену у гида.