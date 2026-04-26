Погрузитесь в атмосферу Майорки с увлекательным путешествием на ретро-поезде, который доставит вас в очаровательный город Сольер, где вы сможете насладиться атмосферой старинного городка.
Затем мы отправимся к живописному водохранилищу Гор-Блау и уединённому пляжу Кала Туент, завершив день в бухте Са Калобра.
Описание экскурсии
Майорка: от живописных пейзажей до уединённых пляжей Мы стартуем с площади Испании в Пальме на уникальном ретро-поезде. Это настоящий исторический транспорт, который пройдет через оливковые рощи и цитрусовые плантации, погружая вас в атмосферу прошлого. Примерно через час мы прибудем в Сольер — очаровательный городок, спрятанный среди гор. Оказавшись в Сольере, нас ждёт короткая, но атмосферная прогулка по центральной площади города. Вы сможете полюбоваться архитектурой и почувствовать дух старинного майоркинского городка, где на каждой улочке скрыты истории и легенды. После прогулки в Сольере мы отправимся на комфортабельном автомобиле к живописному горному водохранилищу Гор-Блау. Эта остановка станет прекрасной возможностью сделать потрясающие фотографии на фоне кристально чистых вод и величественных гор. Следующая часть нашего пути — незабываемая поездка по извилистому серпантину, открывающему захватывающие виды на остров. Вскоре мы окажемся на уединённом пляже Кала Туент, спрятанном среди скал. Затем мы посетим жемчужину Майорки — бухту Са Калобра, известную своими драматическими утесами и бирюзовыми водами. Здесь можно отдохнуть, искупаться и насладиться уникальной атмосферой. В подарок от нас: профессиональный видеоролик, снятый с помощью дрона, чтобы сохранить воспоминания о путешествии на долгие годы. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Сьерра-де-Трамунтана
- Сольер
- Водохранилище Гор-Блау и Кубер
- Пляж Кала Туент
- Пляж Са Калобра
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- Холодильник
- Принадлежности для снорклинга
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на поезд
- Питание
- Водный скутер или сап (по желанию за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майорка
Завершение: Там же, где и начинали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Еесли вас больше чем 4 чел. запрашивайте цену у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.