Как пройдет наша поездка
- Инка
- Первую нашу остановку мы сделаем в городе Инка, который привлекает внимание многочисленных гостей острова непревзойденными по качеству и дизайну изделиями из кожи.
- Мыс Форментор - Эс Коломер
Затем мы поднимемся на смотровую площадку, находящуюся на высоте около 300 метров, откуда открывается восхитительный панорамный вид: величественные утесы, неприступные отвесные скалы, бескрайнее синее море 🌊 и бесконечная голубая даль неба... Это Форментор – самый знаменитый мыс Майорки!
- Пляж Форментор
- На пляже Форментор у Вас будет свободное время для купания и обеда*. После этого, поднявшись на борт катамарана, мы совершим получасовую морскую прогулку 👣 по живописной бухте вдоль скалистых берегов до порта города Поленса.
- Дегустация в винном погребе
На обратном пути мы заедем в винный погреб, где Вы сможете прогуляться среди виноградников и попробовать местные вина, ликеры и типичные майоркинские продукты. Дегустация в винном погребе входит в стоимость экскурсии
Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.