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Мыс Форментор + посещение винодельни

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Майорки
Испания – страна страсти, солнца и жарких пляжей.

Все это можно найти на Балеарских островах, на мысе Форментор.

Живописнейшее место со смотровыми площадками, белым пляжем, подвесными скалами и удивительной природой.

Совершите экскурсию ⛳ на высоту 300 метров, чтобы увидеть чудо испанской природы.

А также вас ждет вкуснейшая дегустация вина в погребах винодельни и прогулка 👣 вдоль шикарных виноградников.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €57 за человека

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Мыс Форментор + посещение винодельни
Мыс Форментор + посещение винодельни

Что вы увидите

  • Город Инка
  • Мыс Форментор
  • Эс Коломер
  • Пляж Форментор
  • Порт Пойенса
Как пройдет наша поездка
  • Инка
  • Первую нашу остановку мы сделаем в городе Инка, который привлекает внимание многочисленных гостей острова непревзойденными по качеству и дизайну изделиями из кожи.
  • Мыс Форментор - Эс Коломер
Затем мы поднимемся на смотровую площадку, находящуюся на высоте около 300 метров, откуда открывается восхитительный панорамный вид: величественные утесы, неприступные отвесные скалы, бескрайнее синее море 🌊 и бесконечная голубая даль неба... Это Форментор – самый знаменитый мыс Майорки!
  • Пляж Форментор
  • На пляже Форментор у Вас будет свободное время для купания и обеда*. После этого, поднявшись на борт катамарана, мы совершим получасовую морскую прогулку 👣 по живописной бухте вдоль скалистых берегов до порта города Поленса.
  • Дегустация в винном погребе
На обратном пути мы заедем в винный погреб, где Вы сможете прогуляться среди виноградников и попробовать местные вина, ликеры и типичные майоркинские продукты. Дегустация в винном погребе входит в стоимость экскурсии
Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.
Что входит
  • Все виды транспорта указанные в описании экскурсии
  • Русскоязычный гид
  • Дегустация на винодельне
Что не входит
  • Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 Отели согласно маршрута сбора
Мыс Форментор + посещение винодельни
Мыс Форментор + посещение винодельни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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Вячеслав проводит ещё 5 экскурсий

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