Как пройдет наша поездка

Инка

Первую нашу остановку мы сделаем в городе Инка, который привлекает внимание многочисленных гостей острова непревзойденными по качеству и дизайну изделиями из кожи.

Мыс Форментор - Эс Коломер

Затем мы поднимемся на смотровую площадку, находящуюся на высоте около 300 метров, откуда открывается восхитительный панорамный вид: величественные утесы, неприступные отвесные скалы, бескрайнее синее море 🌊 и бесконечная голубая даль неба... Это Форментор – самый знаменитый мыс Майорки!

Пляж Форментор

На пляже Форментор у Вас будет свободное время для купания и обеда*. После этого, поднявшись на борт катамарана, мы совершим получасовую морскую прогулку 👣 по живописной бухте вдоль скалистых берегов до порта города Поленса.

Дегустация в винном погребе

На обратном пути мы заедем в винный погреб, где Вы сможете прогуляться среди виноградников и попробовать местные вина, ликеры и типичные майоркинские продукты. Дегустация в винном погребе входит в стоимость экскурсии

Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.