Ронда, музей 🖼 под открытым небом. Глядя со скалы можно представить как когда-то с нее смотрел Эрнест Хемингуэй, наслаждаясь ощущением полета и потягивая несравненное испанское вино 🍷 В этом месте жизнь идет по своим часам и его традиции скрыты от посторонних как гнездо орла в заоблачной выси. Здесь улицы сплетаются в прихотливый, скрепленный столетиями узор событий, судеб, оживающих в случайных голосах и взглядах и сумасшедшей небесной выси, от которой кружится голова. Испания.

Здесь, в Ронде частица ее горячего сердца. Прикоснитесь к ней и вас до краев наполнит любовь и отчаянное желание поклониться этой прекрасной земле! Это маленький и очень живописный городок. В центре города находится огромное ущелье глубиной более 120 метров. Как будто кто-то сильно разозлился и ударил гигантской палкой по земле. Земля треснула и разрыдалась от боли.

Слезы скатились в ущелье и потекли дальше по реке Гуадалевин. Но пришли люди и стали залечивать «рану», поселившись на обеих сторонах ее и зашив «тропами» мостов… Три моста, Пуэнте Романо, Пуэнте Вьехо и Пуэнте Нуэво, перекрывают каньон. Пуэнте Нуэво является самым высоким из мостов, высотой 120 метров над дном каньона. Все три моста являются самыми достопримечательностями 🏛️ города.

Многие выдающиеся личности, такие как Эрнест Хемингуэй и Орсон Уэллс, провели много лет в Ронде, в старом городском квартале под названием Ла Сьюдад. Они восхваляли красоту города, чем способствовали популярности Ронды в течение долгого времени…

Стоимость EUR

2 - 4 человека 185с группы

5 - 6 человек 200с группы