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Экскурсия в Ронду

Болеслав Б.
Болеслав Б. – Гид из Малаги
Ронда — маленький живописный городок, который с уверенностью можно назвать музеем под открытым небом.

На экскурсии 🧭 мы пройдемся по старым городским кварталам, знававшим Хемингуэя и Уэллса и увидим три знаменитых моста города: Пуэнте Романо, Пуэнте Вьехо и Пуэнте Нуэво, перекрывающие живописный каньон Тахо.
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Экскурсия в Ронду
Экскурсия в Ронду

Что вы увидите

  • Ронда:
  • Ущелье Тахо
  • Пуэнте Романо
  • Пуэнте Вьехо
  • Пуэнте Нуэво
  • Старые городские кварталы
  • Собор " Мария Майор "
  • Арабские Бани
Ронда, музей 🖼 под открытым небом. Глядя со скалы можно представить как когда-то с нее смотрел Эрнест Хемингуэй, наслаждаясь ощущением полета и потягивая несравненное испанское вино 🍷 В этом месте жизнь идет по своим часам и его традиции скрыты от посторонних как гнездо орла в заоблачной выси. Здесь улицы сплетаются в прихотливый, скрепленный столетиями узор событий, судеб, оживающих в случайных голосах и взглядах и сумасшедшей небесной выси, от которой кружится голова. Испания.
Здесь, в Ронде частица ее горячего сердца. Прикоснитесь к ней и вас до краев наполнит любовь и отчаянное желание поклониться этой прекрасной земле! Это маленький и очень живописный городок. В центре города находится огромное ущелье глубиной более 120 метров. Как будто кто-то сильно разозлился и ударил гигантской палкой по земле. Земля треснула и разрыдалась от боли.
Слезы скатились в ущелье и потекли дальше по реке Гуадалевин. Но пришли люди и стали залечивать «рану», поселившись на обеих сторонах ее и зашив «тропами» мостов… Три моста, Пуэнте Романо, Пуэнте Вьехо и Пуэнте Нуэво, перекрывают каньон. Пуэнте Нуэво является самым высоким из мостов, высотой 120 метров над дном каньона. Все три моста являются самыми достопримечательностями 🏛️ города.
Многие выдающиеся личности, такие как Эрнест Хемингуэй и Орсон Уэллс, провели много лет в Ронде, в старом городском квартале под названием Ла Сьюдад. Они восхваляли красоту города, чем способствовали популярности Ронды в течение долгого времени…
Стоимость EUR
2 - 4 человека 185с группы
5 - 6 человек 200с группы
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Трансфер с побережья Costa del Sol
  • Парковка
Что не входит
  • Не включено в стоимость:
  • обед и прочие входные билеты в музеи и мемориальные сооружения
Начало и место завершения
🚩 Вход Вашего отеля
Экскурсия в Ронду
Экскурсия в Ронду
Экскурсия в Ронду
Экскурсия в Ронду
Экскурсия в Ронду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Болеслав Б.
Болеслав Б.
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