Малага — один из древнейших городов Европы. В нем можно увидеть выдающееся наследие римской и мавританской эпох.
В наши дни Малага — это динамично развивающийся город, хорошо известный туристам со всех
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМалага – один из самых старейших городов Европы, который был основан финикийцами более 2800 лет назад. Знаете, как сами малагцы говорят о своем городе? Они называют его «Málaga La Bella» (Малага Красавица). Посети город, вы поймете, что это справедливо! Город родился из моря и живет морем. При финикийцах и римлянах в городе располагались фактории по засолке рыбы и производству очень дорогого и востребованного в Римской Империи остропикантного рыбного соуса Гарум. Раскопки такой фактории II века н. э. мы сможем с вами осмотреть. В Малаге сохранились внушительные старинные постройки римлян и арабов: римский театр I века до н. э., арабский замок Алькасаба и арабская крепость Хибральфаро, которые считаются самыми крупными фортификационными сооружениями арабского периода в Испании, дошедшие до наших дней. Малага сегодня – одна из столиц Андалусии, испанской автономной области, про которую смело можно сказать, что она – душа Испании. Именно на юге Испании, как нигде больше можно прочувствовать этот колорит романтики самой южной части Европы. Именно Андалусия является родиной Фламенко и Корриды! Малага лидирует во многом. Это в ней находится третий по величине в Испании международный аэропорт, это она является не только столицей одноименной провинции, но и столицей самого фешенебельного и гламурного побережья всей Испании – Коста дель Соль, это в ее порт заходят лайнеры со всего света, и с них сходят по трапам ежегодно 600 тысяч туристов, гостей Малаги. Наконец, это в Малаге в 1881 году появился на свет гений сюрреализма и кубизма – Пабло Руис Пикассо (мы с вами можем посмотреть дом, где он родился). А как тут не вспомнить про местное вино с одноименным названием? Густое, сладкое, со вкусом чернослива вино, которое в свое время распробовала еще императрица Екатерина Великая. А позже – Сергей Есенин, которого друзья в шутку прозвали «ходячей Малагой». Великолепный Атос, в романе Дюма, предпочитал всем винам «Малагу», а английские пираты Ф. Дрейк и Г. Морган имели обыкновение спрыскивать этим вином каждый из захваченных ими испанских галеонов. Мы с вами продегустируем малагские вина в старинном погребке «Эль Пимпи», который посещали в свое время герцогиня Кайетана де Альба, баронесса Тиссен, Пласидо Доминго, Антонио Бандерас, Джон Малкович и Шон Коннери, а также все-все-все известные испанские музыканты, певцы, политики, торреадоры и спортсмены. И там, в непередаваемой атмосфере старинной испанской таверны XVIII века, мы поговорим с вами об Испании за бокалом ароматной «Малаги». А еще вы попробуете настоящий иберийский хамон из мяса дикой иберийской свиньи, пасущейся на воле в дубовых рощах и питающейся желудями. Важная информация:
- Во время экскурсии, я хотел бы рассказывать вам то, что вам интересно было бы слушать, поэтому, вопросы приветствуются. Вопросы о чем угодно, что касается Испании в целом и Малаги, в частности;
- Могу фотографировать вас там, где вы сочтете нужным;
- Вы можете задать формат экскурсии: медленно, с остановками и с подробным рассказом обо всех достопримечательностях по пути маршрута, либо динамично, без продолжительных остановок, с более кратким рассказом по маршруту, в основном на ходу;
- Мы с вами можем сделать столько остановок на отдых, сколько вам нужно? попить кофе или фреш, посидеть в винном погребе и др.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник народному типажу Эль Сеначеро
- Парк Малаги
- Памятник типажу Эль Фьестеро
- Здание ректората Малагского Университета
- Здание Banco de España
- Здание мэрии
- Римская фактория по засолке рыбы
- Городская стена мусульманской Малаги
- Фонтан Три Грации
- Дворец Таможни
- Арабский замок Алькасаба
- Памятник народному типажу Эль Биснагеро
- Римский театр
- Винный погреб Эль Пимпи
- Площадь Ла Мерсед
- Дом, где родился Пабло Пикассо
- Монумент генералу Торрихосу и его отряду
- Церковь, где крестили Пабло Пикассо
- Собор
- Площадь Конституции
- Фонтан Генуи
- Культовое место Малаги - переулок Чинитас
- Улица маркиза Лариоса
- Памятник маркизу Лариосу
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колонны на въезде в порт города
Завершение: Площадь Пласа де ла Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
