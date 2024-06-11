1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Малага римская, мавританская, католическая
Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Начало: В порту Малаги
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Закупка ингредиентов на древнем рынке и мастер-класс в Малаге
Присоединяйтесь к мастер-классу по приготовлению паэльи и гаспачо с андалусийским поваром. Посетите рынок Атаразанас и узнайте все секреты этих блюд
Начало: В порту Малаги
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей11 июня 2024Отличная экскурсия! Почитали предыдущие отзывы и выбрали именно Елену, и не пожалели. Елена замечательный гид. Знает и интересно подает историческую информацию, а так же очень хорошо ориентируется в современной Андалусии. Живая и полезная экскурсия! Спасибо. Всем рекомендую.
- YYigal28 мая 2024Выбор на экскурсию с Еленой пал во многом благодаря первому впечатлению от описания экскурсии, личной странички гида и положительным отзывам.
- ААнна23 мая 2024Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с городом. Елена показала город и рассказала о нем с большой любовью, интересными фактами, не перегружая информацией, провела по знаковым местам, мы даже продегустировали разные напитки в старинном баре. Я осталась довольна!
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
- ССветлана10 мая 2024Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
- ААзиз10 мая 2024Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
- ИИгорь7 мая 2024Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
- ДДиана21 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.
- LLina26 ноября 2023Отличное время - будем дома готовить паелью. Оказывается это не так сложно, только по написанному рецепту не приготовишь - много
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «От Морского вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июле 2024
Сейчас в Малаге в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 200. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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