От Морского вокзала – экскурсии в Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Малаге на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малага римская, мавританская, католическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
71 отзыв
Малага римская, мавританская, католическая
Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Начало: В порту Малаги
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Исторический центр Малаги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Закупка ингредиентов на древнем рынке и мастер-класс в Малаге
Присоединяйтесь к мастер-классу по приготовлению паэльи и гаспачо с андалусийским поваром. Посетите рынок Атаразанас и узнайте все секреты этих блюд
Начало: В порту Малаги
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    11 июня 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Отличная экскурсия! Почитали предыдущие отзывы и выбрали именно Елену, и не пожалели. Елена замечательный гид. Знает и интересно подает историческую информацию, а так же очень хорошо ориентируется в современной Андалусии. Живая и полезная экскурсия! Спасибо. Всем рекомендую.
  • Y
    Yigal
    28 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Выбор на экскурсию с Еленой пал во многом благодаря первому впечатлению от описания экскурсии, личной странички гида и положительным отзывам.
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    И мы рады,что не ошиблись. Было очень интересно,информативно,живо и весело. Лена прекрасно владеет материалом и так же здорово его подаёт. Не так просто преподносить академические знания в живой и не скучной форме. Лене это удалось - она влюбила нас и в Малагу и в Андалусию. За что ей - большое спасибо. При этом показала нам места,которые сами бы мы навряд ли нашли. Всячески рекоммендую. Лена, спасибо:)!

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с городом. Елена показала город и рассказала о нем с большой любовью, интересными фактами, не перегружая информацией, провела по знаковым местам, мы даже продегустировали разные напитки в старинном баре. Я осталась довольна!
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
  • А
    Азиз
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
  • Д
    Диана
    21 апреля 2024
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.
  • L
    Lina
    26 ноября 2023
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Отличное время - будем дома готовить паелью. Оказывается это не так сложно, только по написанному рецепту не приготовишь - много
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    тонкостей. Елена прекрасный гид. Спасибо Елене за интересное знакомство с рынком и Малагой и повору за мастер класс. Уверена, что с Еленой ещё встретимся

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «От Морского вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июле 2024
Сейчас в Малаге в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 200. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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