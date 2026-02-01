-
Путешествие по городам Андалусии и день на море на побережье Коста-дель-Соль
Исследовать родину Пикассо, осмотреть архитектуру в арабском стиле и отдохнуть на роскошном пляже
Начало: Малага, аэропорт, 15:00 (возможно другое время по ...
15 мар в 15:00
22 мар в 14:00
€2331
€2590 за человека
Индивидуальное путешествие по городам Андалусии
Осмотреть соборы и крепости, посетить винодельню на родине хереса и полюбоваться Атлантикой
Начало: Малага (возможно начало в Севилье или другом город...
1 мар в 15:00
16 мар в 15:00
€3500 за всё до 4 чел.
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
Перенестись в Средневековье, гуляя среди памятников ЮНЕСКО, и рассмотреть храмы, дворцы, изваяния
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Та...
18 фев в 08:00
24 фев в 08:00
€239 за человека
Сколько стоит тур в Малаге в феврале 2026
Сейчас в Малаге в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 239 до 3500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Малаге (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», 4 ⭐ отзыва, цены от €239. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель