Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Кордобе с личным гидом

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Экскурсия по Кордобе с личным гидом
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €150 за человека

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Экскурсия по Кордобе с личным гидом
Экскурсия по Кордобе с личным гидом
Описание экскурсии 🧭 по Кордове
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Кордобе с личным гидом может продолжаться от 3 до 6 часов в зависимости от желания туристов.
Во время экскурсии предлагается к посещению: Кордобская Мечеть — сегодня Кафедральный собор, Алькасар — Королевский дворец, Древняя синагога, и др.
Экскурсионный маршрут, продолжительностью 3 — 4 часа, в Кордобе пройдет по улицам исторического центра, Еврейскому кварталу, через Римский мост к Башне Калаорра.
Для участников 6 часовой экскурсии по Кордобе предлагается к посещению, место археологических раскопок Медина Асаара, Дворца арабского халифа Кордобы, Абдеррамана III, разрушенный берберами в 1013 году.
Комплекс расположен, примерно 20 километрах от города.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Экскурсия по Кордобе с личным гидом
Экскурсия по Кордобе с личным гидом
Экскурсия по Кордобе с личным гидом
Экскурсия по Кордобе с личным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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