Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 по Кордове

Индивидуальная экскурсия ⛳ в Кордобе с личным гидом может продолжаться от 3 до 6 часов в зависимости от желания туристов.

Во время экскурсии предлагается к посещению: Кордобская Мечеть — сегодня Кафедральный собор, Алькасар — Королевский дворец, Древняя синагога, и др.

Экскурсионный маршрут, продолжительностью 3 — 4 часа, в Кордобе пройдет по улицам исторического центра, Еврейскому кварталу, через Римский мост к Башне Калаорра.

Для участников 6 часовой экскурсии по Кордобе предлагается к посещению, место археологических раскопок Медина Асаара, Дворца арабского халифа Кордобы, Абдеррамана III, разрушенный берберами в 1013 году.

Комплекс расположен, примерно 20 километрах от города.