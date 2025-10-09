Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Мурсии на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Легенды королевской Мурсии Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов Начало: Площадь Flores €140 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Один день в прекрасной Мурсии Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров Начало: На автовокзале Мурсии €200 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Тайны старой Мурсии Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу Начало: У базара Лас Вероникас €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Мурсии

