Экскурсии выходного дня в Риохе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Риохе на русском языке, цены от €254. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
На машине
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
300 за всё до 4 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
300 за всё до 4 чел.
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра
Начало: В Логроньо
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
254 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    24 января 2024
    Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
    Наталья - лучше всех, экскурсия не только интересная и познавательная, но мы еще и попробовали чудесные вина, наелись вкусняшек, повеселились от души и завели новых друзей:)) Рекомендуем!:))
  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
    Мы были с Натальей на экскурсии "Чарующая Риоха" в октябре. В первую очередь мы хотели посетить известный на весь мир
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    винодельческий регион. И он не обманул нащи ожидания, открыв свои виноградники в обрамлении живописных гор. На пути нам встречались многочисленные бодеги. Некоторые из них весьма выдающиеся в архитектурном отношении. В одной из бодег обнаружился очень интересный музей, демонстрирующий историю производства вина на протяжении нескольких поколений владельцев. Наталья со знанием дела пояснила нам технологический процесс производства, используемое оборудование, тонкости и нюансы различных сортов винограда и марок вина, Там же мы поучаствовали в дегустации. Помимо виноделия экскурсия была интересна посещением двух средневековых городов-крепостей. Особенно понравился Ла Гуардия своими старинными стенами и улочками, музыкальными часами на центральной площади, а также уникальным светящимся порталом церкви с вырезанными из камня скульптурными сюжетами. Наталья очень компетентный гид. Помимо комментариев к увиденному, мы получили от неё много информации об истории Риохи и страны Басков, о местных традициях и праздниках, об уникальном языке и культуре басков и многое другое. Благодарим Наталью и рекомендуем!

  • Г
    Галина
    22 апреля 2023
    Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
    Потрясающая, очень насыщенная, красивая экскурсия! Наталья - очень профессиональный гид, помимо досконального владения материалом, очень приятная в общении, гостеприимная и готова во всем помочь! Благодаря Наталье мы поняли, что надо обязательно вернуться!
  • Г
    Галина
    21 апреля 2023
    Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
    Наш гид Наталья организовала нам тур очень профессионально с учётом наших интересов и возможностей. Рассказала все, что можно и более,
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    причём интересно. Показала многое и очень красивое. Вино порекомендовала с учётом наших (разных) вкусов, всем понравилось. Порекомендовала где вкусно, аутентично и недорого поесть. В общем, нам ОЧЕНЬ понравилось. Оценка - пять с плюсом.

  • Н
    Надежда
    22 мая 2022
    Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
    Наташа очень хорошо разбирается во всех аспектах предмета - и в вине как таковом, в оттенках вкуса, деталях процесса, различии
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    сортов, и в географии и истории Риохи. Очень полезны также оказались ее личные связи с владельцами и работниками бодег, которые мы посещали. Мы остались в полном восторге от экскурсии и очень рекомендуем ее всем.

  • О
    Ольга
    15 июля 2018
    Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
    Хотим поблагодарить Наталью за отличную, интересную и вкусную:) экскурсию! Было очень познавательно - много интересной информации о Лагуардии (где мы
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    жили) и окрестностях, а также стране Басков. Отлично подобранные бодеги с интересными винами и хозяевами! Хорошо организован переезд из бодеги в бодегу, хотя нас было 5 человек и это требовало дополнительных усилий. Экскурсия пролетела на одном дыхании, хотя длилась практически целый день. С нами была дочь 12 лет и ей тоже понравилось, так как Наталья умело меняла места и рассказы так, что всем было интересно. Наталья ещё и очень отзывчивый человек- очень помогла нам с медицинской проблемой дочери, за что мы ей дополнительно крайне признательны! Всем рекомендуем Наталью как экскурсовода и человека! Ольга

Ответы на вопросы от путешественников по Риохе в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Риохе в октябре 2024
Сейчас в Риохе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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