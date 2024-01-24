5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
€300 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
€300 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра
Начало: В Логроньо
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€254 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория24 января 2024Наталья - лучше всех, экскурсия не только интересная и познавательная, но мы еще и попробовали чудесные вина, наелись вкусняшек, повеселились от души и завели новых друзей:)) Рекомендуем!:))
- ЕЕлена17 октября 2023Мы были с Натальей на экскурсии "Чарующая Риоха" в октябре. В первую очередь мы хотели посетить известный на весь мир
- ГГалина22 апреля 2023Потрясающая, очень насыщенная, красивая экскурсия! Наталья - очень профессиональный гид, помимо досконального владения материалом, очень приятная в общении, гостеприимная и готова во всем помочь! Благодаря Наталье мы поняли, что надо обязательно вернуться!
- ГГалина21 апреля 2023Наш гид Наталья организовала нам тур очень профессионально с учётом наших интересов и возможностей. Рассказала все, что можно и более,
- ННадежда22 мая 2022Наташа очень хорошо разбирается во всех аспектах предмета - и в вине как таковом, в оттенках вкуса, деталях процесса, различии
- ООльга15 июля 2018Хотим поблагодарить Наталью за отличную, интересную и вкусную:) экскурсию! Было очень познавательно - много интересной информации о Лагуардии (где мы
Ответы на вопросы от путешественников по Риохе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Риохе в октябре 2024
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