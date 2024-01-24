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винодельческий регион. И он не обманул нащи ожидания, открыв свои виноградники в обрамлении живописных гор. На пути нам встречались многочисленные бодеги. Некоторые из них весьма выдающиеся в архитектурном отношении. В одной из бодег обнаружился очень интересный музей, демонстрирующий историю производства вина на протяжении нескольких поколений владельцев. Наталья со знанием дела пояснила нам технологический процесс производства, используемое оборудование, тонкости и нюансы различных сортов винограда и марок вина, Там же мы поучаствовали в дегустации. Помимо виноделия экскурсия была интересна посещением двух средневековых городов-крепостей. Особенно понравился Ла Гуардия своими старинными стенами и улочками, музыкальными часами на центральной площади, а также уникальным светящимся порталом церкви с вырезанными из камня скульптурными сюжетами. Наталья очень компетентный гид. Помимо комментариев к увиденному, мы получили от неё много информации об истории Риохи и страны Басков, о местных традициях и праздниках, об уникальном языке и культуре басков и многое другое. Благодарим Наталью и рекомендуем!