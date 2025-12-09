Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Риохе на русском языке, цены от €254. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 5 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационная экскурсия Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе €350 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе €350 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра Начало: В Логроньо €254 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Риохи

