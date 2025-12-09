Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационная экскурсия
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра
Начало: В Логроньо
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
€254 за всё до 10 чел.
