Обзорные экскурсии в Риохе

Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости

Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона

Во время экскурсии вы узнаете особенности плодородной долины Риохи, древние секреты виноделия и о всемирном успехе местных вин, прикоснетесь к истории и культуре региона, населенного со времен железного века, увидите прекрасные памятники романской и готической архитектуры, а также авангардные шедевры современных винодельческих хозяйств, насладитесь восхитительными пейзажами виноградников, реки Эбро и соленых лагун на фоне величественных горных цепей и откроете для себя превосходную риоханскую кухню в сопровождении вин DOC Rioja.