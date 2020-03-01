Обзорные экскурсии в Риохе

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Секреты производства и дегустация знаменитых вин благодатного края

Emma
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Emma – ваш гид
Риоха и вино — слова синонимы.

Этот благодатный край живет виноделием.

Во время экскурсии вы узнаете, что такое «бодега» и как производится риоханское вино по старой и по новой технологиям, сможете увидеть, потрогать и сфотографировать много интересных приспособлений для изготовления этого напитка.
690 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
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Винная Риоха
Винная Риоха

Программа

  • Первой остановкой на нашем маршруте будет интерактивный музей Вина. Здесь вы познакомитесь с эльфом-виноделом, узнаете об основных этапах создания вин Крианса Резерва.
  • Далее мы посетим старинную бодегу, некогда принадлежавшую риоханскому писателю. Вы спуститесь в погреба, где сегодня, как и 200 лет назад, вызревают вина. Продукция этого винного дома очень честная — во вкусе только виноград, никаких сложных оттенков.
  • После небольшой прогулки по средневековому городу мы посетим второй винный дом, в котором применятся современные технологи для изготовления вина.

Организационные детали

  • В каждом винном доме предусмотрена дегустация 2х вин.
  • Обед во время экскурсии в колоритном риоханском ресторанчике оплачивается отдельно.
  • Возможна организация поездки по винным домам на ваш выбор.
Винная Риоха
Винная Риоха
Винная Риоха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Emma
Emma
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
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Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Во время экскурсии вы узнаете особенности плодородной долины Риохи, древние секреты виноделия и о всемирном успехе местных вин, прикоснетесь к истории и культуре региона, населенного со времен железного века, увидите прекрасные памятники романской и готической архитектуры, а также авангардные шедевры современных винодельческих хозяйств, насладитесь восхитительными пейзажами виноградников, реки Эбро и соленых лагун на фоне величественных горных цепей и откроете для себя превосходную риоханскую кухню в сопровождении вин DOC Rioja.

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