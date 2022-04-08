Ежедневная пешеходная экскурсия по Севилье

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Севилье
Ежедневная пешеходная экскурсия по Севилье
Ежедневная пешеходная экскурсия по Севилье
Ежедневная пешеходная экскурсия по Севилье

Что вас ожидает 🤩

  • Золотая Башню
  • Дворец Сан Тельмо,Кафедральный Собор,Замок Святого Георгия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В 19 веке Севилья приобрела мировую известность благодаря своей архитектуре и культуре и стала одной из обязательных остановок на романтическом «гранд-туре» по Европе, который имели обыкновение устраивать себе дворяне из процветающих стран. С тех самых пор здесь начала развиваться туристическая индустрия.

Столица Андалусии Севилья — своеобразный, многоцветный и красивый город с самой захватывающей корридой и самым страстным фламенко. Как никакой другой город, она отражает особенности национального испанского характера. А будучи центром Андалусии, Севилья является еще и местом бесконечно продолжающихся праздников.

Программа

У нас два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. По «красному» маршруту вы увидите: Золотую Башню, Дворец Сан Тельмо, Генеральный Архив Индий, Алькасар, Кафедральный Собор, Квартал Санта Крус, Парк Мурильо, бывшую Королевскую Табачную Фабрику, Площадь Испании и др. По «синему» маршруту: Золотую Башню, Площадь для боя быков Маэстранса, Рынок Лонха дель Барранко, Мост Триана,Квартал Триана, Часовню Кармен, Замок Святого Георгия, Церковь Святой Анны и др.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севильи

🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Севилье

Обзорная экскурсия по Севилье
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анжела
5
52 отзыва
Обзорная экскурсия по Севилье
Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы о чудесных персонажах и легенды города
125 за 1-6 чел.
Севилья королевская, Севилья народная
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елизавета
5
79 отзывов
Севилья королевская, Севилья народная
О наследии древних культур, судьбах монархов и традициях простых «севилья́нос» на обзорной экскурсии
от 125 за 1-5 чел.
Легенды и призраки Севильи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елизавета
4.9
21 отзыв
Легенды и призраки Севильи
Загадки квартала Санта Крус, эпидемия чумы, решетка Дьявола и средневековые предания
100 за 1-8 чел.
Особый вкус Севильи
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елизавета
5
25 отзывов
Особый вкус Севильи
Познакомиться с ярким миром севильской гастрономии на прогулке по классным заведениям города
от 80 за 1-2 чел.
Севилья: инквизиция и херес
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анжела
5
1 отзыв
Севилья: инквизиция и херес
Лёгкое знакомство со сложной темой и дегустация
125 за 1-6 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльмира
5
11 отзывов
Севилья - любовь с первого взгляда
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
150 за 1-17 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльмира
5
1 отзыв
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий
100 за 1-10 чел.
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Антонина
Нет отзывов
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Узнать правду об инквизиции в Севилье и всей стране, а после отправиться в аутентичный район Триана
100 за 1-10 чел.
Красавица Севилья
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Elena
5
1 отзыв
Красавица Севилья
Пройтись следами оперных персонажей, узнать о жизни испанской аристократии и увидеть знаковые места
100 за 1-8 чел.
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
3 часа
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
140 за 1-13 чел.
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
3 часа
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
140 за 1-11 чел.
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
4 часа
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
180 за 1-11 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севилье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севилье
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ