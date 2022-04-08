В 19 веке Севилья приобрела мировую известность благодаря своей архитектуре и культуре и стала одной из обязательных остановок на романтическом «гранд-туре» по Европе, который имели обыкновение устраивать себе дворяне из процветающих стран. С тех самых пор здесь начала развиваться туристическая индустрия.

Столица Андалусии Севилья — своеобразный, многоцветный и красивый город с самой захватывающей корридой и самым страстным фламенко. Как никакой другой город, она отражает особенности национального испанского характера. А будучи центром Андалусии, Севилья является еще и местом бесконечно продолжающихся праздников.