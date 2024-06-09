Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Севилье! Вы сможете оценить главные достопримечательности исторического центра: Кафедральный собор, церковь Сальвадор и Золотую башню. Также посетите Алькасар - старейшую действующую королевскую резиденцию в читать дальше
Европе. Узнайте, как развивалась Севилья и чем она живёт сегодня.
Далее отправляйтесь в великолепный дом Пилата, который веками вдохновлял андалузскую аристократию своими интерьерами.
Раскроете секреты дворца, узнаете о его истории и архитектурных стилях, среди которых готика, мудехар, ренессанс и романтизм. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого уникального города и его культурного наследия
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Увидите главные достопримечательности Севильи
🌟 Посетите великолепный дом Пилата
📜 Узнаете интересные исторические факты
🏛 Оцените разнообразие архитектурных стилей
🎨 Погрузитесь в атмосферу андалузской аристократии
Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Кафедральный собор, церковь Сальвадор в стиле барокко и арабскую Золотую башню. А также Алькасар — старейшую действующую королевскую резиденцию в Европе. Кроме того, я покажу вам индийские архивы, первую торговую биржу и здание администрации в стиле платереско. Расскажу, как развивалась Севилья и чем она живёт сегодня.
Дом Пилата
Мы посетим один из самых известных и красивых дворцов Севильи. Его строительство началось в 15 веке на участке земли, конфискованном инквизицией. Вы осмотрите патио — сердце дворца и образец гармоничного сочетания разных архитектурных стилей. Среди них: готика, мудехар, ренессанс и романтизм. Раскроете секреты зарешёченного окошка, в котором видно изображение петуха. И многое другое!
Организационные детали
Тайминг: обзорная экскурсия — 2 часа, дом Пилата — 1 час
Билеты в дом Пилата не включены в стоимость: взрослые — 11 евро/чел., дети до 10 лет бесплатно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Севилье
Провела экскурсии для 66 туристов
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать всё, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.