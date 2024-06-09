Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Севилье! Вы сможете оценить главные достопримечательности исторического центра: Кафедральный собор, церковь Сальвадор и Золотую башню. Также посетите Алькасар - старейшую действующую королевскую резиденцию в

Европе. Узнайте, как развивалась Севилья и чем она живёт сегодня. Далее отправляйтесь в великолепный дом Пилата, который веками вдохновлял андалузскую аристократию своими интерьерами. Раскроете секреты дворца, узнаете о его истории и архитектурных стилях, среди которых готика, мудехар, ренессанс и романтизм. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого уникального города и его культурного наследия

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Севилье

Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Кафедральный собор, церковь Сальвадор в стиле барокко и арабскую Золотую башню. А также Алькасар — старейшую действующую королевскую резиденцию в Европе. Кроме того, я покажу вам индийские архивы, первую торговую биржу и здание администрации в стиле платереско. Расскажу, как развивалась Севилья и чем она живёт сегодня.

Дом Пилата

Мы посетим один из самых известных и красивых дворцов Севильи. Его строительство началось в 15 веке на участке земли, конфискованном инквизицией. Вы осмотрите патио — сердце дворца и образец гармоничного сочетания разных архитектурных стилей. Среди них: готика, мудехар, ренессанс и романтизм. Раскроете секреты зарешёченного окошка, в котором видно изображение петуха. И многое другое!

Организационные детали