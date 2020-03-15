22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с ярким миром севильской гастрономии на прогулке по классным заведениям города

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Столица Андалусии Севилья может по праву считаться одной из самых гостеприимных и «вкусных» столиц Европы.

Удачное расположение города и древние традиции кулинарии позволяют наслаждаться широким выбором блюд на любой вкус: мясных и морепродуктов, свежих сезонных овощей и фруктов, сыров, знаменитейших марок вин и изысканных десертов.

На экскурсии со мной вы попробуете классические севильские закуски, морепродукты и сладости, познакомитесь с историей испанской гастрономии, культурой «хождения по тапасам» и её любопытными особенностями.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи

Программа

  • Экскурсия начнется в еврейском квартале города, где вы попробуете несколько традиционных закусок и, забравшись на одну из террас города, полюбуетесь видом Хиральды и третьего по величине собора в Европе, пригубив бокал вина, стакан пива, производимого в Севилье, или чашечку кофе.
  • На одной из типичных севильских узких улиц старого города вы попробуете апельсиновое вино и узнаете, зачем в стены некоторых домов вмурованы мельничные жернова.
  • По дороге от центра к гастрономической мекке города мы забежим в севильский бар, декорированный любителями корриды, где на ваш вкус выберем традиционные севильские закуски.
  • Недалеко от мэрии города поклонники морепродуктов смогут насладиться свежайшими моллюсками и креветками, приготовленными a la plancha.
  • Мы не пройдем мимо бара с любопытным названием «Славянка», победителем нескольких соревнований по тапасам.
  • Сладкоежки познакомятся с местной выпечкой и произведениями кондитерского искусства в одной из самых старых и знаковых кондитерских лавок города, обладающей собственной интересной историей.
  • Завершим нашу гастрономическую прогулку на знаменитой Alameda de Hercules, поскольку все дороги любителей перекусить и гурманов Севильи ведут именно туда. Огромное количество баров и ресторанов, необычная подача блюд, смесь традиций и новых веяний привлекают как местных жителей, так и гостей города.

По ходу экскурсии я буду рассказывать о кулинарных традициях испанцев, о том, как история страны и религиозное рвение отражалось на гастрономии, почему у некоторый испанских блюд такие забавные названия (Святые кости, Ангельские волосы и т.д.), какие еще холодные (и главное, вкусные) супы, кроме гаспачо, вы можете попробовать и многое другое. С теми, кому нравится готовить, я с удовольствием поделюсь рецептами местной кухни.

В результате в окружении городских красот вы получите полное представление о кулинарной культуре Испании, узнаете гастрономические особенности Андалусии, попробуете вкуснейшие блюда и откроете адреса лучших заведений города, куда сможете после экскурсии отправиться самостоятельно.

Организационные детали

Затраты на еду и напитки не входят в стоимость экскурсии. Средняя цена за блюдо — 2,5-5 евро (тапас). Следует учитывать расписание работы поваров (14:00-17:00 и 20:00-00:00).

Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи
Особый вкус Севильи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Я из Петербурга, окончила факультет истории и социальных наук. Живу в Испании более 9 лет. Успела узнать и полюбить страну, ее историю и язык, путешествуя по разным городам и регионам. Испания такая многогранная и разная. Я постараюсь помочь вам узнать ее лучше.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
15 марта 2020
Получилась очень информативно-наполненная, интереснейшая экскурсия! Помимо "основной программы" Елизавета многое рассказала про образ жизни севильцев. А еще дала отличные (оправдавшиеся впоследствии) рекомендации про "что посмотреть и попробовать". Также приятно, что гид старалась и со специалитетами познакомить, и наши вкусы учесть. В общем, только положительные впечатления!
17 декабря 2019
Елизавета - замечательный человек и рассказчик. Пошла навстречу нашим пожеланиям и объединила обзорную экскурсию с гастрономической. Составила для нас отличный маршрут, который по ходу корректировался с учетом наших пожеланий. Услышали массу интереснейших историй и фактов про Севилью. Экскурсия получилась очень увлекательной и познавательной. А в начале еще и вкусной:-) Елизавета поделилась с нами адресами настоящих тапас-баров, из которых мы посетили три и всеми остались очень довольны. Отличная экскурсия! Елизавета, спасибо вам огромное! Приеду как-нибудь с супругой, обязательно придем к вам на экскурсию еще раз!
8 декабря 2019
Елизавета в теме. Улыбчива, с юморм. Одним словом молодец!
19 октября 2019
за неделю прибывания в Испании наща семья воспользовалась услугами трех гидов, Все гиды профессионалы и прекрасно справились с поставленной задачей. Но Елизавета лучшая из всех. Виртуозно провела две совершенно разные экскурсии, ответила на все вопросы ( на разные темы), в гастро туре умудрилась подобрать меню каждому члену нашей семьи , а вкусы у нас очень разные. Особенно хочется отметить пунктуальность, Елизавета, единственная из гидов приходила на встречу без опозданий ( мелочь,но приятно).Хочу пожелать Елизавете самых лучших туристов и удачи во всем!
11 сентября 2019
Нашей маленькой группе из 3 человек очень понравилась экскурсовод Елизавета. Прекрасное знание истории города и страны, отработанный маршрут с учетом вкусов и пожеланий экскурсантов, знание местной кухни и личное обаяние Елизаветы, сделали экскурсию приятной и легкой прогулкой по городу. Всем рекомендуем для знакомства с городом пригласить в качестве экскурсовода Елизавету. Спасибо, Лиза
27 июня 2019
Лиза знает и любит Сивиллу! Благодаря Лизе мы с удовольствием попробовали местные бычьи хвосты и свиные щечки, охладились после жаркого солнца с помощью Tinto de Verano, и узнали много нового и интересного Сивилле. Очень рекомендуем
13 мая 2019
Очень вкусная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
7 мая 2019
Ни в коем случае не пропустите экскурсию! Елизавета покажет Вам самые вкусные места. Мы посетили два ресторанчика и рынок: креветки, каракатицы, запеченый козий сыр и шикарный бычий хвост. Очень понравилось, мы самостоятельно не смогли бы найти. В промежутках мы получили множество полезных советов, какие места еще посетить, исходя из наших вкусовых предпочтений. Большое спасибо.
6 апреля 2019
Получилась вкусная и познавательная экскурсия. Лиза очень приятный комфортный человек, хороший рассказчик. Спасибо за интересный день в Севилье.
5 апреля 2019
Спасибо большое Елизавете за экскурсию. Все получилось отлично. Вкус у Севильи и Елизаветы отменный, нам понравился. Бычьи хвосты, креветки и хамом с апельсиновым вином выше всяких похвал. Потом искали эти "едальни" сами, Елизавета нам отметила их на карте. Еще хочу особо отметить, что кроме еды Елизавета просто гуляла с нами по району Санта-Круз, очень интересно рассказывала, помогла купить билеты на "Фламенко", хотя это и не оговаривалось в программе экскурсии. Такой экскурсовод был для нас просто подарком. Спасибо Елизавете и команде Трипстер. Успехов !
Ещё 12 отзывов

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