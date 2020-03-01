Обзорные экскурсии в Севилье

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Пройтись следами оперных персонажей, узнать о жизни испанской аристократии и увидеть знаковые места

Elena
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Elena – ваш гид
Я помогу прочувствовать атмосферу города через его уютные уголки, истории и легенды.

Дружеская прогулка по центру познакомит вас с главными достопримечательностями города и его героями.

Мы вспомним страстную цыганку Кармен и виртуозного лжеца Фигаро, причуды династии католических королей и открытия знаменитых мореходов.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади puerta de Jerez
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Красавица Севилья
Красавица Севилья

Что вас ожидает

Изящество рельефа, избыток красоты
Севилья — город с богатым историческим наследием, где переплелось несколько архитектурных стилей. Совершая променад по набережной реки Гвадалквивир, вы насладитесь архитектурным разнообразием и познакомитесь с многовековой историей Иберийского полуострова. С приближением к центру нам встретятся здания Университета и театра Лопе де Вега. Я расскажу, чем знаменит район Триана, почему местную башню назвали Золотой, какой севильский аристократ стал прототипом персонажа Дон Жуана, и как связаны с Севильей Колумб и Магеллан.

Предания былых времен
Мы поговорим о современной жизни города, менталитете и традициях жителей. Вы узнаете, как зарождались и как сейчас отмечаются севильская апрельская ярмарка и масштабный праздник Семана Санта. У памятника герцогине Альбе близ дворца Святого Тельма я поделюсь интересными фактами о самой титулованной особе мира, а на пути к площади Испании расскажу об Иберо-Американской выставке 1929 года.

Вы сможете прогуляться по табачной фабрике, где работала Кармен, и выпить чашечку кофе в таверне Дон Жуана, спрятанной в лабиринтах улиц бывшего еврейского квартала, увидеть визитную карточку города — башню Хиральда и красивейший кафедральный собор, где находится захоронение Колумба и его сына. А в заключение, стоя у стен Алькасара, прикоснуться к тайнам самой древней действующей резиденции католических королей и вспомнить фильмы, которые там снимались.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Посещение достопримечательностей не предполагается
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья
Красавица Севилья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади puerta de Jerez.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Всем привет! Меня зовут Елена. Я живу в самом сердце Андалусии с 2005 года. Севилья, этот кусочек рая, покорил меня яркими красками, обычаями и культурой. На моих экскурсиях я расскажу то, о чем молчат путеводители. На комфортной дружеской прогулке вы услышите только самое интересное и захватывающее. Буду рада познакомить вас с этим волшебным городом!
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