Обзорные экскурсии в Севилье

Что вас ожидает

Изящество рельефа, избыток красоты

Севилья — город с богатым историческим наследием, где переплелось несколько архитектурных стилей. Совершая променад по набережной реки Гвадалквивир, вы насладитесь архитектурным разнообразием и познакомитесь с многовековой историей Иберийского полуострова. С приближением к центру нам встретятся здания Университета и театра Лопе де Вега. Я расскажу, чем знаменит район Триана, почему местную башню назвали Золотой, какой севильский аристократ стал прототипом персонажа Дон Жуана, и как связаны с Севильей Колумб и Магеллан.

Предания былых времен

Мы поговорим о современной жизни города, менталитете и традициях жителей. Вы узнаете, как зарождались и как сейчас отмечаются севильская апрельская ярмарка и масштабный праздник Семана Санта. У памятника герцогине Альбе близ дворца Святого Тельма я поделюсь интересными фактами о самой титулованной особе мира, а на пути к площади Испании расскажу об Иберо-Американской выставке 1929 года.

Вы сможете прогуляться по табачной фабрике, где работала Кармен, и выпить чашечку кофе в таверне Дон Жуана, спрятанной в лабиринтах улиц бывшего еврейского квартала, увидеть визитную карточку города — башню Хиральда и красивейший кафедральный собор, где находится захоронение Колумба и его сына. А в заключение, стоя у стен Алькасара, прикоснуться к тайнам самой древней действующей резиденции католических королей и вспомнить фильмы, которые там снимались.