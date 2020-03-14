75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

историю старой Севильи — о древнем царстве Тартесс, о римском периоде, о правлении вестготов и мусульман, о реконкисте и христианской эпохе;
о монархах, которые оставили след в истории города: Фернандо III Святом, Альфонсо X Мудром, Педро I Жестоком (Справедливом), о католических королях Изабелле и Фердинанде, Карле I Габсбурге;
городские легенды и предания об основании города, о памятниках, садах и улицах;
о современной Севилье, об отличиях Андалусии от остальной Испании, о традиционных праздниках, местной еде и напитках.
Маршрут
Вы посетите площадь Испании и полюбуетесь ее незабываемой красотой.
Оцените величие и монументальность башни Хиральда и севильского кафедрального собора — третьего по величине в Европе и послушаете легенды, связанные с ним.
Полюбуетесь искусной резьбой, украшающей здание мэрии.
Увидите крест, поставленный в память о последней жертве аутодафе, казненной в Севилье и Новую площадь, украшенную мозаичной брусчаткой.
Прогуляетесь по бывшему еврейскому кварталу Санта Круз, погрузившись в особую атмосферу живого прошлого и жизнь знаменитых оперных героев.
Отдохнете под зеленой сенью садов Мурильо.
Поднимитесь на севильские «грибы», чтобы обозреть панораму всего города.
Каждый человек, побывавший в Севилье, уносит в своем сердце небольшой кусочек этого апельсинового города. После нашей прогулки улицы и здания столицы обретут смысл, вы очаруетесь красотой её памятников и жителей, оцените вкус древних традиций и обязательно захотите вернуться сюда вновь!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Исторический центр города.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я из Петербурга, окончила факультет истории и социальных наук. Живу в Испании более 9 лет. Успела узнать и полюбить страну, ее историю и язык, путешествуя по разным городам и регионам. Испания такая многогранная и разная. Я постараюсь помочь вам узнать ее лучше.
Очень понравилось ,прекрасно! Елизавета интересно и легко рассказала о городе. Получили большое удовольствие от экскурсии. Гид замечательный, обязательно будем рекомендовать друзьям!
Спасибо огромное, побольше хороших туристов.
Инга
4 марта 2020
Экскурсия с Елизаветой очень понравилась. Елизавета - настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Мы были не в первый раз в Севилье, но смогли взглянуть на город по новому после нашей прогулки. Спасибо большое!
Александр и Инга
Михаил
21 февраля 2020
Были на экскурсии у Лизы 20.02.2020
Отлично провели время, Лиза интересный рассказчик. Экскурсия нескучная, динамичная и живая :)
Владимир
20 февраля 2020
Замечательный рассказ, время экскурсии пролетело незаметно. Почувствовали дух Севильи так, как при самостоятельном осмотре вряд ли бы почувствовали. Спасибо!
Александра
22 января 2020
Спасибо большое за замечательную прогулку по городу!
Ольга
14 января 2020
Экскурсия с Лизой очень понравилась
Мы впервые были в Севилье, За 3 часа Экскурсии мы прошли по маршруту, посмотрели все достопримечательности города, и посмотрели также на него со смотровой площадки.
Ольга
14 января 2020
Остались в восторге от экскурсии и от общения с гидом. Елизавета очень приятный, обязательный и интеллигентный человек. Большое спасибо, с удовольствием будем рекомендовать.
Marianna
16 декабря 2019
Севилья действительно королевский город! Прошлись по разным кварталам и получили полное впечатление от города. Елизавета очень внимательно отнеслась ко всем нашим просьбам, экскурсия была интересная и познавательная. Убедились, что очень важно знакомиться с городом с помощью экскурсовода. Спасибо огромное, Елизавета!
Ольга
6 ноября 2019
Большое спасибо Елизавете за экскурсию!
С большим удовольствием погуляли по Севилье с Елизаветой. Рассказ понравился и взролсым, и детям.
Майя
30 октября 2019
Елизавета живой , интересный и остроумный рассказчик. Познакомила с историей Севильи увлекательно и конструктивно. Прогулка понравилась как нам таки нашему 14 летнему сыну!
Спасибо!
Хотите погрузиться в средневековую атмосферу города, где тесно переплелись старинные предания и страшные события прошлых веков? Узкие улочки, кованые решетки, темная зелень балконов и непривычная тишина станут прекрасными декорациями к невероятным историям, которые вы услышите на пешеходной прогулке по самым мистическим уголкам Севильи.
Познакомиться с ярким миром севильской гастрономии на прогулке по классным заведениям города
Столица Андалусии Севилья может по праву считаться одной из самых гостеприимных и «вкусных» столиц Европы. Удачное расположение города и древние традиции кулинарии позволяют наслаждаться широким выбором блюд на любой вкус: мясных и морепродуктов, свежих сезонных овощей и фруктов, сыров, знаменитейших марок вин и изысканных десертов. На экскурсии со мной вы попробуете классические севильские закуски, морепродукты и сладости, познакомитесь с историей испанской гастрономии, культурой «хождения по тапасам» и её любопытными особенностями.
Эта экскурсия познакомит вас с городом и его историей. Вы прогуляетесь по центру и увидите Алькасар, Кафедральный собор и другие «парадные» достопримечательности. Или же, выбрав второй маршрут, посетите Севилью за крепостной стеной: узнаете о роли замка святого Георгия, услышите о корриде на площади Маэстранса и пройдете по улочкам самобытного района Триана.
Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы о чудесных персонажах и легенды города
Приглашаю вас на пешеходную ознакомительную экскурсию по красочному и уютному городу Севилья. Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы об удивительных персонажах и легенды города ждут вас на прогулке по его достопримечательностям!
Разобраться в богатой истории Испании и узнать о красивейших местах столицы Андалусии
В изящных декорациях Севильи вам откроется ее прошлое — о главном из 3000 лет я расскажу увлекательно и понятно. Вы узнаете о культуре корриды у старейшей арены страны, пройдете по следам эпохи мавров и золотого века империи, полюбуетесь павильонами на площадях Испании и Америки — и в итоге за 2,5 часа поймете город с истинно испанским характером.
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Оказавшись в Севилье, вы точно почувствуете себя на королевском празднике. А причудливые строения, памятники и храмы, тайные символы, встречающиеся всюду в городской среде, познакомят вас с историей столицы Андалусии и откроют ее переменчивый характер.