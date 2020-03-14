75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О наследии древних культур, судьбах монархов и традициях простых «севилья́нос» на обзорной экскурсии

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Столица Андалусии — город яркой истории, наследия разных культур и конфессий, город великих монархов и древних традиций.

Я познакомлю вас с его улицами и зданиями, судьбами королей и бытом простых «севилья́нос», расскажу о многообразии Севильи в прошлом и о любопытных особенностях её современной жизни.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Исторический центр города
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У этой экскурсии75 отзывов
4.97
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная

Программа

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • историю старой Севильи — о древнем царстве Тартесс, о римском периоде, о правлении вестготов и мусульман, о реконкисте и христианской эпохе;
  • о монархах, которые оставили след в истории города: Фернандо III Святом, Альфонсо X Мудром, Педро I Жестоком (Справедливом), о католических королях Изабелле и Фердинанде, Карле I Габсбурге;
  • городские легенды и предания об основании города, о памятниках, садах и улицах;
  • о современной Севилье, об отличиях Андалусии от остальной Испании, о традиционных праздниках, местной еде и напитках.

Маршрут

  • Вы посетите площадь Испании и полюбуетесь ее незабываемой красотой.
  • Оцените величие и монументальность башни Хиральда и севильского кафедрального собора — третьего по величине в Европе и послушаете легенды, связанные с ним.
  • Полюбуетесь искусной резьбой, украшающей здание мэрии.
  • Увидите крест, поставленный в память о последней жертве аутодафе, казненной в Севилье и Новую площадь, украшенную мозаичной брусчаткой.
  • Прогуляетесь по бывшему еврейскому кварталу Санта Круз, погрузившись в особую атмосферу живого прошлого и жизнь знаменитых оперных героев.
  • Отдохнете под зеленой сенью садов Мурильо.
  • Поднимитесь на севильские «грибы», чтобы обозреть панораму всего города.

Каждый человек, побывавший в Севилье, уносит в своем сердце небольшой кусочек этого апельсинового города.  После нашей прогулки улицы и здания столицы обретут смысл, вы очаруетесь красотой её памятников и жителей, оцените вкус древних традиций и обязательно захотите вернуться сюда вновь!

Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная
Севилья королевская, Севилья народная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Исторический центр города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Я из Петербурга, окончила факультет истории и социальных наук. Живу в Испании более 9 лет. Успела узнать и полюбить страну, ее историю и язык, путешествуя по разным городам и регионам. Испания такая многогранная и разная. Я постараюсь помочь вам узнать ее лучше.
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень понравилось ,прекрасно! Елизавета интересно и легко рассказала о городе. Получили большое удовольствие от экскурсии. Гид замечательный, обязательно будем рекомендовать друзьям!
Спасибо огромное, побольше хороших туристов.
4 марта 2020
Экскурсия с Елизаветой очень понравилась. Елизавета - настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Мы были не в первый раз в Севилье, но смогли взглянуть на город по новому после нашей прогулки. Спасибо большое!
Александр и Инга
21 февраля 2020
Были на экскурсии у Лизы 20.02.2020
Отлично провели время, Лиза интересный рассказчик. Экскурсия нескучная, динамичная и живая :)
20 февраля 2020
Замечательный рассказ, время экскурсии пролетело незаметно. Почувствовали дух Севильи так, как при самостоятельном осмотре вряд ли бы почувствовали. Спасибо!
Александра
22 января 2020
Спасибо большое за замечательную прогулку по городу!
14 января 2020
Экскурсия с Лизой очень понравилась
Мы впервые были в Севилье, За 3 часа Экскурсии мы прошли по маршруту, посмотрели все достопримечательности города, и посмотрели также на него со смотровой площадки.
14 января 2020
Остались в восторге от экскурсии и от общения с гидом. Елизавета очень приятный, обязательный и интеллигентный человек. Большое спасибо, с удовольствием будем рекомендовать.
16 декабря 2019
Севилья действительно королевский город! Прошлись по разным кварталам и получили полное впечатление от города. Елизавета очень внимательно отнеслась ко всем нашим просьбам, экскурсия была интересная и познавательная. Убедились, что очень важно знакомиться с городом с помощью экскурсовода. Спасибо огромное, Елизавета!
6 ноября 2019
Большое спасибо Елизавете за экскурсию!
С большим удовольствием погуляли по Севилье с Елизаветой. Рассказ понравился и взролсым, и детям.
30 октября 2019
Елизавета живой , интересный и остроумный рассказчик. Познакомила с историей Севильи увлекательно и конструктивно. Прогулка понравилась как нам таки нашему 14 летнему сыну!
Спасибо!
Ещё 65 отзывов

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