75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Особый вкус Севильи

Познакомиться с ярким миром севильской гастрономии на прогулке по классным заведениям города

Столица Андалусии Севилья может по праву считаться одной из самых гостеприимных и «вкусных» столиц Европы. Удачное расположение города и древние традиции кулинарии позволяют наслаждаться широким выбором блюд на любой вкус: мясных и морепродуктов, свежих сезонных овощей и фруктов, сыров, знаменитейших марок вин и изысканных десертов. На экскурсии со мной вы попробуете классические севильские закуски, морепродукты и сладости, познакомитесь с историей испанской гастрономии, культурой «хождения по тапасам» и её любопытными особенностями.