75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О Ольга

Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам старого города, послушали рассказы и о прошлом города, и о современных традициях и праздниках испанцев, читать дальше уменьшить и о местной кухне.

Лиза прекрасно владеет материалом, рассказывает информативно, познавательно, и при этом увлекательно и интересно. А ещё Лиза очень приятная в общении девушка и учитывает интересы и запросы группы. Запомнились её слова:"это же экскурсия для вас".

В общем у нас осталось очень приятное впечатление, рекомендуем! Очень понравилось пешая экскурсия с Лизой по Севильи.Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам старого города, послушали рассказы и о прошлом города, и о современных традициях и праздниках испанцев, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Михаил Приехали на экскурсию из Кадиса и с удовольствием и увлекательно провели время за экскурсией с Елизаветой. Очень опытный гид и знаток местных нравов. Свободно ориентируется во всех темах хоть немного касающихся всей Испании. Очень вкусно перекусили в местной таверне и сохранили массу знаний и впечатлений. Спасибо большое, очень рекомендуем!) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вероника Прекрасная Елизавета не дала нам потеряться в городе, сама нас отыскала и провела по красивейшим местам Севильи! Прекрасный город, прекрасная экскурсия, прекрасный гид! Узнали много нового и про древние времена и про нынешние. Все прошло очень четко, легко, интересно, уложились по времени т. к. надо было на вокзал. Большая благодарность Елизавете! Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

S Stella Мы очень насладились экскурсией с Елизаветой: очень профессионально, увлекательно и легко. Очень много узнали. Спасибо огромное. Можем только порекомендовать ваши экскурсии Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Елизавета отличный экскурсовод! Мы очень много узнали про Севилью и про Испанию. Прогулка была интересной, лёгкой и непринуждённой. Огромное спасибо Елизавете!

Отдельное спасибо Елизавете за советы по местным заведениям, где мы отведали очень вкусную еду, и за гайд по другим городам Испании. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет