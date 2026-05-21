75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столица Андалусии - город яркой истории, наследия разных культур и конфессий, город великих монархов и древних традиций.
Экскурсия предлагает знакомство с улицами и зданиями Севильи, судьбами королей и бытом простых "севилья́нос".
Вы
Экскурсия предлагает знакомство с улицами и зданиями Севильи, судьбами королей и бытом простых "севилья́нос".
Вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Севильи
- 🏰 Величие архитектурных памятников
- 👑 Интересные факты о королях
- 📜 Легенды и предания города
- 🍽️ Традиционная кухня и напитки
- 🎉 Яркие местные праздники
Что можно увидеть
- Площадь Испании
- Башня Хиральда
- Севильский кафедральный собор
- Здание мэрии
- Крест последней жертвы аутодафе
- Новая площадь
- Еврейский квартал Санта Круз
- Сады Мурильо
- Севильские «грибы»
Описание экскурсии
Программа
В ходе экскурсии вы узнаете:
- историю старой Севильи — о древнем царстве Тартесс, о римском периоде, о правлении вестготов и мусульман, о реконкисте и христианской эпохе;
- о монархах, которые оставили след в истории города: Фернандо III Святом, Альфонсо X Мудром, Педро I Жестоком (Справедливом), о католических королях Изабелле и Фердинанде, Карле I Габсбурге;
- городские легенды и предания об основании города, о памятниках, садах и улицах;
- о современной Севилье, об отличиях Андалусии от остальной Испании, о традиционных праздниках, местной еде и напитках.
Маршрут
- Вы посетите площадь Испании и полюбуетесь ее незабываемой красотой.
- Оцените величие и монументальность башни Хиральда и севильского кафедрального собора — третьего по величине в Европе и послушаете легенды, связанные с ним.
- Полюбуетесь искусной резьбой, украшающей здание мэрии.
- Увидите крест, поставленный в память о последней жертве аутодафе, казненной в Севилье и Новую площадь, украшенную мозаичной брусчаткой.
- Прогуляетесь по бывшему еврейскому кварталу Санта Круз, погрузившись в особую атмосферу живого прошлого и жизнь знаменитых оперных героев.
- Отдохнете под зеленой сенью садов Мурильо.
- Поднимитесь на севильские «грибы», чтобы обозреть панораму всего города.
Каждый человек, побывавший в Севилье, уносит в своем сердце небольшой кусочек этого апельсинового города. После нашей прогулки улицы и здания столицы обретут смысл, вы очаруетесь красотой её памятников и жителей, оцените вкус древних традиций и обязательно захотите вернуться сюда вновь!
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Исторический центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1780 туристов
Я из Петербурга, окончила факультет истории и социальных наук. Живу в Испании более 9 лет. Успела узнать и полюбить страну, ее историю и язык, путешествуя по разным городам и регионам. Испания такая многогранная и разная. Я постараюсь помочь вам узнать ее лучше.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилось пешая экскурсия с Лизой по Севильи.
Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам старого города, послушали рассказы и о прошлом города, и о современных традициях и праздниках испанцев,
Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам старого города, послушали рассказы и о прошлом города, и о современных традициях и праздниках испанцев,
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Приехали на экскурсию из Кадиса и с удовольствием и увлекательно провели время за экскурсией с Елизаветой. Очень опытный гид и знаток местных нравов. Свободно ориентируется во всех темах хоть немного касающихся всей Испании. Очень вкусно перекусили в местной таверне и сохранили массу знаний и впечатлений. Спасибо большое, очень рекомендуем!)
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В
Прекрасная Елизавета не дала нам потеряться в городе, сама нас отыскала и провела по красивейшим местам Севильи! Прекрасный город, прекрасная экскурсия, прекрасный гид! Узнали много нового и про древние времена и про нынешние. Все прошло очень четко, легко, интересно, уложились по времени т. к. надо было на вокзал. Большая благодарность Елизавете! Очень рекомендую!
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S
Мы очень насладились экскурсией с Елизаветой: очень профессионально, увлекательно и легко. Очень много узнали. Спасибо огромное. Можем только порекомендовать ваши экскурсии
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Елизавета отличный экскурсовод! Мы очень много узнали про Севилью и про Испанию. Прогулка была интересной, лёгкой и непринуждённой. Огромное спасибо Елизавете!
Отдельное спасибо Елизавете за советы по местным заведениям, где мы отведали очень вкусную еду, и за гайд по другим городам Испании.
Отдельное спасибо Елизавете за советы по местным заведениям, где мы отведали очень вкусную еду, и за гайд по другим городам Испании.
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Если не знаете, с чего начать знакомство с прекрасной Севильей, то Елизавета именно тот гид, который проведёт по самым интересным и знаковым местами. Огромное спасибо за юмор и хорошее настроение!
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