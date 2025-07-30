Проведите вечер в Севилье на ярком шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas. Насладитесь живым выступлением страстных артистов в уютной атмосфере с приглушённым светом.
Дополните впечатления фирменным коктейлем и выберите билет премиум-класса или VIP с иберийскими тапас.
Описание билетаФламенко в сердце Севильи Посетите «Tablao Flamenco Las Setas» — и насладитесь живым выступлением фламенко в камерной атмосфере. Потягивайте фирменный коктейль и наблюдайте за страстными артистами, исполняющими этот андалузский вид искусства. Загляните в уютное пространство с приглушённым светом и элегантным декором. Расслабьтесь и следите за тем, как исполнители выходят на сцену и демонстрируют различные стили фламенко — от сегирии до булериас и не только. Премиум и VIP-впечатления Насладитесь коктейлем на основе хересного вина и дополните вечер традиционными иберийскими тапас, выбрав билет премиум-класса или VIP.
Что включено
- Шоу фламенко
- 2 напитка на ваш выбор
- Центральные места
- Тапас (традиционная испанская закуска)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 92В5+9СП Севилья, Испания
Завершение: 92V5+9CP Севилья, Испания
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
А
Это было моё первое шоу фламенко, и мне очень понравилось. Зал был почти полностью заполнен, благодаря чему атмосфера получилась по-настоящему живой и приятной. С удовольствием сходила бы ещё раз 💃
А
Понравилась аутентичность выступления и тёплая, душевная атмосфера
Я
Очень понравилась энергетика шоу! Правда, вход в зал было немного сложно найти, и цена оказалась чуть выше, чем на другое шоу фламенко, где мы были
€38 за человека