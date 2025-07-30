Проведите вечер в Севилье на ярком шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas. Насладитесь живым выступлением страстных артистов в уютной атмосфере с приглушённым светом.



Дополните впечатления фирменным коктейлем и выберите билет премиум-класса или VIP с иберийскими тапас. 5 3 отзыва

Описание билета Фламенко в сердце Севильи Посетите «Tablao Flamenco Las Setas» — и насладитесь живым выступлением фламенко в камерной атмосфере. Потягивайте фирменный коктейль и наблюдайте за страстными артистами, исполняющими этот андалузский вид искусства. Загляните в уютное пространство с приглушённым светом и элегантным декором. Расслабьтесь и следите за тем, как исполнители выходят на сцену и демонстрируют различные стили фламенко — от сегирии до булериас и не только. Премиум и VIP-впечатления Насладитесь коктейлем на основе хересного вина и дополните вечер традиционными иберийскими тапас, выбрав билет премиум-класса или VIP.

Ответы на вопросы Что включено Шоу фламенко

2 напитка на ваш выбор

Центральные места

Тапас (традиционная испанская закуска) Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: 92В5+9СП Севилья, Испания Завершение: 92V5+9CP Севилья, Испания Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.