-
12%
Билеты
Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре
Начало: 92R4+PJ7 Севилья, Испания
«Музыка, страсть и движение Прислушайтесь к ритму гитар и шагам танцующих, оцените яркие красные костюмы и насладитесь идеальным сочетанием музыки, страсти и танца — от начала и до финальных аккордов шоу»
€23
€26 за билет
Билеты
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
Начало: 92V5+9CP Севилья, Испания
«Проведите вечер в Севилье на ярком шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas»
€38 за билет
Билеты
Входные билеты на шоу Puro Flamenco и в Музей танца
Начало: 92Q5+HGG Севилья, Испания
«Камерное шоу от легенды Вас ждёт камерное представление с традиционными алегриями, длинными шлейфами, развевающимися шалями и стуком кастаньет — шоу специально поставлено легендарной танцовщицей фламенко и основательницей музея Кристиной Ойос»
€33 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Билеты на шоу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Севилье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Севилье в январе 2026
Сейчас в Севилье в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 38 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 10 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март