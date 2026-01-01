Мои заказы

Посетите невероятные шоу в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Севилье на русском языке, цены от €23, скидки до 12%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре
-
12%
4 отзыва
Билеты
Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре
Начало: 92R4+PJ7 Севилья, Испания
«Музыка, страсть и движение Прислушайтесь к ритму гитар и шагам танцующих, оцените яркие красные костюмы и насладитесь идеальным сочетанием музыки, страсти и танца — от начала и до финальных аккордов шоу»
€23€26 за билет
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
1 час
3 отзыва
Билеты
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
Начало: 92V5+9CP Севилья, Испания
«Проведите вечер в Севилье на ярком шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas»
€38 за билет
Входные билеты на шоу Puro Flamenco и в Музей танца
1 час
3 отзыва
Билеты
Входные билеты на шоу Puro Flamenco и в Музей танца
Начало: 92Q5+HGG Севилья, Испания
«Камерное шоу от легенды Вас ждёт камерное представление с традиционными алегриями, длинными шлейфами, развевающимися шалями и стуком кастаньет — шоу специально поставлено легендарной танцовщицей фламенко и основательницей музея Кристиной Ойос»
€33 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Билеты на шоу»

Сколько стоит экскурсия по Севилье в январе 2026
Сейчас в Севилье в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 38 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
