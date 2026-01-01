-
12%
Билеты
Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре
Начало: 92R4+PJ7 Севилья, Испания
€23
€26 за билет
Круиз
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92J3+5X2 Севилья, Испания
€16.50 за человека
Билеты
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
Начало: 92V5+9CP Севилья, Испания
€38 за билет
Билеты
Входные билеты на шоу Puro Flamenco и в Музей танца
Начало: 92Q5+HGG Севилья, Испания
€33 за билет
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по испанской кухне с экскурсией по рынку Триана
Начало: 9XPW+8JW Севилья, Испания
€75 за человека
Групповая
до 25 чел.
Реаль Маэстранса: арена для боя быков и музей корриды
Начало: 92P2+7C4 Севилья, Испания
€27 за человека
Круиз
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92M3+27J Севилья, Испания
€18 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Севилье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Севилье в январе 2026
Сейчас в Севилье в категории "Развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 16 до 75 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 23 ⭐ отзыва, цены от €16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март