М Мария

Просмотр фламенко стал по-настоящему уникальным опытом. Танцоры были потрясающими, а персонал на ресепшене — очень дружелюбным. Если бы у меня было больше времени в Севилье, я бы с удовольствием сходила сюда ещё раз. Однозначно рекомендую всем