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Билеты
Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре
Начало: 92Р4+ПДж7 Севилья, Испания
«Театр фламенко в Севилье — это особое пространство, где песня, танец и музыка сливаются воедино и трогают до глубины души»
Сегодня в 20:45
Завтра в 17:00
€23
€26 за билет
Билеты
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
Начало: 92В5+9СП Севилья, Испания
«Фламенко в сердце Севильи Посетите «Tablao Flamenco Las Setas» — и насладитесь живым выступлением фламенко в камерной атмосфере»
€38 за билет
Билеты
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)
Погрузиться в атмосферу колоритного квартала Севильи
Начало: У моста Триана
«Рассказы о цыганских семьях, местном быте и корнях фламенко»
Расписание: ежедневно в 17:00
7 июн в 17:00
9 июн в 17:00
€120 за билет
Последние отзывы на экскурсии
М
Очень приятное шоу фламенко с отличной атмосферой и красивой площадкой
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Э
Очень понравилось это шоу — однозначно стоит посетить. Всё прошло гладко, а сотрудники на входе в зал были очень приветливы. Представление длится около часа — идеальное время. Места были хорошие, я пришла за 10 минут до начала
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А
Это было моё первое шоу фламенко, и мне очень понравилось. Зал был почти полностью заполнен, благодаря чему атмосфера получилась по-настоящему живой и приятной. С удовольствием сходила бы ещё раз 💃
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С
Шоу было превосходным — полным страсти. Танцоры, певцы и гитарист были просто великолепны.
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М
Просмотр фламенко стал по-настоящему уникальным опытом. Танцоры были потрясающими, а персонал на ресепшене — очень дружелюбным. Если бы у меня было больше времени в Севилье, я бы с удовольствием сходила сюда ещё раз. Однозначно рекомендую всем
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А
Понравилась аутентичность выступления и тёплая, душевная атмосфера
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Я
Очень понравилась энергетика шоу! Правда, вход в зал было немного сложно найти, и цена оказалась чуть выше, чем на другое шоу фламенко, где мы были
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Всего 7 отзывов в Севилье в категории "Музыкальные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Музыкальные»
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