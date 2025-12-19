Погрузитесь в атмосферу настоящего фламенко в самом сердце Андалусии. Вас ждёт живое выступление с гитарами, страстными танцами и яркими костюмами. Это не просто шоу — это искусство, которое чувствуют сердцем.
Описание билетаФламенко — душа Андалусии Почувствуйте фламенко, как никогда раньше, в том месте, где зародился его дух. В Севилье — душе Андалусии и колыбели этого искусства — фламенко не просто смотрят: его чувствуют, им дышат и проживают каждую ноту. Театр фламенко в Севилье — это особое пространство, где песня, танец и музыка сливаются воедино и трогают до глубины души. С первых минут вы погружаетесь в атмосферу, которая дарит ощущение уюта и подлинности. Музыка, страсть и движение Прислушайтесь к ритму гитар и шагам танцующих, оцените яркие красные костюмы и насладитесь идеальным сочетанием музыки, страсти и танца — от начала и до финальных аккордов шоу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 92Р4+ПДж7 Севилья, Испания
Завершение: 92R4+PJ7 Севилья, Испания
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень приятное шоу фламенко с отличной атмосферой и красивой площадкой
Э
Очень понравилось это шоу — однозначно стоит посетить. Всё прошло гладко, а сотрудники на входе в зал были очень приветливы. Представление длится около часа — идеальное время. Места были хорошие, я пришла за 10 минут до начала
С
Шоу было превосходным — полным страсти. Танцоры, певцы и гитарист были просто великолепны.
М
Просмотр фламенко стал по-настоящему уникальным опытом. Танцоры были потрясающими, а персонал на ресепшене — очень дружелюбным. Если бы у меня было больше времени в Севилье, я бы с удовольствием сходила сюда ещё раз. Однозначно рекомендую всем
Входит в следующие категории Севильи
Похожие экскурсии на «Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре»
Билеты
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
Начало: 92В5+9СП Севилья, Испания
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:00
€38 за билет
Билеты
Входные билеты в Сетас-де-Севилья
Начало: 92В5+882 Севилья, Испания
€16 за билет
Билеты
Каса-де-Пилатос - входной билет на первый этаж дворца
Начало: 92К7+Кс4В Севилья, Испания
€12 за билет
Билеты
Дворец Лас-Дуэньяс - входной билет и аудиогид по залам и садам
Начало: 92В6+В7П Севилья, Испания
€14 за билет
-12%
€23 за человека