6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История севильских королей и тайны Колумба в увлекательной прогулке-приключении

Эльмира
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Эльмира – ваш гид
Увидеть крупнейший готический собор в Европе, прикоснуться к его главным сокровищам и шедеврам, разгадать тайны мечтают многие путешественники.

Я предлагаю вам погрузиться в это увлекательное приключение без длинных очередей и сложностей с покупкой билетов.

Саркофаг мореплавателя, фламандские гобелены и ключи от города лишь немногие «сокровища», которые встретятся нам на пути.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 16 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча Plaza Virgen de los Reyes
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Севильский собор и королевский дворец Алькасар

Что вас ожидает

Севильский собор и его главные святыни
Начнем прогулку с самого большого готического собора в мире, построенного под лозунгом «Чтобы потомки называли нас сумасшедшими». На входе в апельсиновый дворик вы узнаете, почему чучело крокодила является одним из символов храма, а также разгадаете тайну солнечных часов, украшающих наружные стены и 95-метровую башню. У главного алтаря собора я расскажу о последней свадьбе Бурбонов, а возле органов затронем тему многочисленных землетрясений и их последствий. Увидим захоронения Колумба и его сына, подробно «перемоем» косточки официальному колонизатору «Нового Света». В сокровищнице вы увидите не только драгоценности, иконы, но и ключ от города времен правления мавров в Севилье. Вы также сможете подняться на башню-колокольню, заглянуть в сувенирную лавку и посетить Кафедральный музей.

Жизнь и быт королей
Затем мы направимся в Королевский дворец, в стенах которого жили правящие династии Севильи и Испании: от мавританских Альмохадов до испанских Бурбонов. Вы побываете в залах с веерами, а у главного фасада дворца мы поговорим об уникальном андалузском стиле и побываем в «раю», сделанном по заказу королей XIV века, увидим, как спали монархи, где играли принцы и принцессы, кому молилась и поклонялась знать. В зале с фламандскими гобеленами поговорим о былой славе: о 27 коронах Карла V и стране, в которой никогда на заходило солнце.

После завершения прогулки вы сможете прогуляться по садам и заглянуть во дворики, подняться на колоннаду или вернуться в залы дворца. В стоимость включены аудиосистемы, позволяющие вам не упустить ни одну деталь в рассказе гида, неторопливо сделать фотографии, а история Севильи будет звучать в течение всего тура без пауз тишины во время переходов.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет — бесплатно. Подростки до 18 лет — 50%.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно на месте при встрече.
  • Билеты в Севильский собор и Алькасар не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно: взрослые билеты — 22,50€ за билеты в собор и дворец, пенсионеры свыше 65 лет — 9€, (только при наличии оригинала паспорта), дети до 16 лет — 2€ для одного собора (только при наличии оригинала паспорта).
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Севильский собор и королевский дворец Алькасар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Plaza Virgen de los Reyes.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Эльмира, спасибо огромное!
Жутко увлекательно, насыщенно, полезно!
Севилья - прекрасна. Но погружения в историю без вас бы не состоялось. Очень рекомендую вашу экскурсию любознательным путешественникам!
24 августа 2019
Прогулка с Эльмирой получилась отличная! Интересно, легко. Эльмира почти три часа удерживала внимание детей: они довольны.
27 июля 2019
Экскурсией осталась очень довольна! Эльмира - прекрасный профессионал! А в сочетании с харизмой и обаянием это делает ее тем самым гидом, который увлекает тебя, заставляет думать и участвовать!
17 июля 2019
Спасибо, Эльмира! Экскурсия прошла просто на УРА. Доступно, без перегрузки датами, событиями и главное- юмор. Только самое интересное и главное. Обязательно посоветую друзьям Эльмиру.
13 июня 2019
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Эльвира - отличный гид и очень приятная девушка.
4 июня 2019
Очень понравилась экскурсия гида Эльмиры по Севильскиму собору и Алькасару. Она успела рассказать и показать много всего интересного. Говорила увлекательно и с юмором, слушать было легко. Старалась, чтобы мы прониклись неповторимым обликом знаковых символов Севильи - центра одной из самых интересных и аутентичных испанских провинций. Чувствуется, что человек действительно разбирается в том, о чём рассказывает. У нее на планшете были подготовлены интересные фотографии посещаемых мест в исторической перспективе, из снятых там фильмов (например, "Игра престолов") и т.п. Было приятно, что гид ещё и заботилась о нас, показывая, где лучше стоять, чтобы спрятаться от Севильской жары, помогала нам сделать лучшие фото. После экскурсии Эльмира дала полезные советы о том, где нам самим лучше погулять по Севилье, подробно всё объяснив и нарисовав маршрут на карте. Впечатления самые положительные. Рекомендуем.

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