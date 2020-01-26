6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Севильский собор и его главные святыни

Начнем прогулку с самого большого готического собора в мире, построенного под лозунгом «Чтобы потомки называли нас сумасшедшими». На входе в апельсиновый дворик вы узнаете, почему чучело крокодила является одним из символов храма, а также разгадаете тайну солнечных часов, украшающих наружные стены и 95-метровую башню. У главного алтаря собора я расскажу о последней свадьбе Бурбонов, а возле органов затронем тему многочисленных землетрясений и их последствий. Увидим захоронения Колумба и его сына, подробно «перемоем» косточки официальному колонизатору «Нового Света». В сокровищнице вы увидите не только драгоценности, иконы, но и ключ от города времен правления мавров в Севилье. Вы также сможете подняться на башню-колокольню, заглянуть в сувенирную лавку и посетить Кафедральный музей.

Жизнь и быт королей

Затем мы направимся в Королевский дворец, в стенах которого жили правящие династии Севильи и Испании: от мавританских Альмохадов до испанских Бурбонов. Вы побываете в залах с веерами, а у главного фасада дворца мы поговорим об уникальном андалузском стиле и побываем в «раю», сделанном по заказу королей XIV века, увидим, как спали монархи, где играли принцы и принцессы, кому молилась и поклонялась знать. В зале с фламандскими гобеленами поговорим о былой славе: о 27 коронах Карла V и стране, в которой никогда на заходило солнце.

После завершения прогулки вы сможете прогуляться по садам и заглянуть во дворики, подняться на колоннаду или вернуться в залы дворца. В стоимость включены аудиосистемы, позволяющие вам не упустить ни одну деталь в рассказе гида, неторопливо сделать фотографии, а история Севильи будет звучать в течение всего тура без пауз тишины во время переходов.