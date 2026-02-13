Экскурсии со скидкой в Таррагоне до 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Таррагоне на русском языке, цены от €120, скидки до 30%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Тайны Таррагоны
Пешая
2.5 часа
-
30%
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Таррагоны
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€161€230 за всё до 4 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Пешая
2.5 часа
-
20%
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах
Сегодня в 13:30
Завтра в 17:00
€120€150 за всё до 10 чел.
Таррагона: от древности к современности
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таррагона: от древности к современности
Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас
Начало: На Новой Рамбле
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
€162€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julia
    13 февраля 2026
    Тайны Таррагоны
    Экскурсия по Таррагоне с гидом Марией была очень насыщенной и интересной. Мария уделила нам много времени, подробно рассказывала о каждом
    месте и действительно погрузила нас в историю города.

    Мы прогулялись по Рамбла Нова, увидели памятник «Кастельерс» и фонтан «Сентенарио», а затем словно перенеслись в прошлое — к древнеримской стене и проспекту Римской империи. Исторический центр впечатлил атмосферой: узкие улочки, Дворцовая площадь, Кафедральный собор и старинные легенды, которые Мария рассказывала очень увлекательно.

    Особенно запомнился «Балкон Средиземноморья» с потрясающим видом на амфитеатр и море. Экскурсия получилась содержательной и оставила отличные впечатления.

    Большое спасибо Марии за прекрасно проведённое время!

  • М
    Марина
    12 октября 2025
    По Таррагоне - с коренной каталонкой
    Прекрасно провели время, спасибо!
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2025
    Тайны Таррагоны
    Все прошло отлично, интересно и занимательно. Остались довольны, рекомендуем.
  • N
    NATALIIA
    30 августа 2025
    Тайны Таррагоны
    Благодарю за великолепную экскурсию!
  • Н
    Надежда
    26 августа 2025
    По Таррагоне - с коренной каталонкой
    Наталья замечательный гид! Мы забронировали в последний момент и остались очень довольны. Наша мама до сих пор под впечатлением! Всем советую Наталью!
  • В
    Виктория
    26 августа 2025
    Тайны Таррагоны
    Мы путешествуем по Испании и очень захотелось узнать о Таррагоне.
    Прочитав отзывы других путешественников мы однозначно выбрали гида Марию. И не ошиблись. Остались очень довольны экскурссией! Получили колоссальный объем информации, что теперь впечатлений на весь год хватит. От всей души рекомендуем.
  • Г
    Геннадий
    5 августа 2025
    По Таррагоне - с коренной каталонкой
    Наталия абсолютный профессионал в своем деле. Спасибо ей большое!
  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    По Таррагоне - с коренной каталонкой
    Наталья -прекрасный собеседник и великолепный гид.
    Изучить часть истории этого необычного места с коренным жителем, погрузиться в историю Каталонии и пообщаться с человеком, который изучал русский язык и великолепно им владеет - бесценно.
    Смело можем рекомендовать и обязательно вернёмся в Таррагону!
  • E
    Elena
    20 июля 2025
    Тайны Таррагоны
    Экскурсия по Таррагоне с Марией оставила исключительно положительные впечатления. Уже на этапе подготовки она нам помогли сориентироваться по парковке и
    назначить удобное место встречи, что очень ценно для туристов. Прогулка началась с главной улицы — бульвара Рамбла Нова, где мы увидели один из символов города — памятник «Кастельерс», посвящённый уникальной каталонской традиции строительства живых пирамид. Узнали, что это многовековая забава, наполненная локальным духом, и фонтан «Сентенарио», неотъемлемую часть атмосферы проспекта.
    Важно отметить, что экскурсия плавно сочетала прогулку по современной части города и путешествие во времени — к средневековью. От относительно новых зданий мы мы достаточно быстро дошли до величественного римского проспекта, вдоль которого проходит древняя стена возрастом более двух тысяч лет. Мария подробно рассказывала об истории объектов, а не просто перечисляла факты: например, о символике скульптур и значении каждого памятника для городской истории.
    Особое удовольствие доставила прогулка по историческому центру. Через арку древнеримской стены мы попали в Старый город — уютные улочки, вымощенные мозаикой, Кафедральный собор и даже знаменитый Дом с привидением, о котором услышали местную легенду. Каждая остановка сопровождалась интересными преданиями и рассказами о культурном наследии.
    Мария гибко реагировала на наши потребности: где захотели остановиться сфотографироваться — не спешила, помогала с фото, где захотели мороженого — без проблем делала остановку. В ходе экскурсии она не только профессионально рассказывала об истории, но и откликалась на наши вопросы о современной жизни каталонцев, об их традициях, а также обсуждала с нами бытовые вопросы и текущие события в регионе, что сделало прогулку действительно живой и персонализированной.
    Отдельное спасибо за рекомендацию посетить местное культурное событие — построение человеческой башни (Кастилья). Благодаря совету Марии мы попали на это зрелищное представление, которое проходило в Салоу, и получили незабываемые эмоции.
    Резюмируя, экскурсия с Марией отлично подойдёт тем, кто хочет узнать город не только снаружи, но и прочувствовать его изнутри. Таррагона — удивительный, многогранный город, и именно благодаря профессиональному сопровождению Марии это знакомство стало содержательным, комфортным и запоминающимся. Очень рекомендуем такую экскурсию всем, кто ценит индивидуальный подход и насыщенное, но не утомительное путешествие!

  • М
    Марк
    15 июля 2025
    Тайны Таррагоны
    Отличный гид, показала жизнь Таррагоны не только как экскурсовод, но и местный житель. Экскурсия отработанная, было сказано много информации, не просто для галочки, а именно той, которая понимаема и интересна. Гид пунктуальный, в целом все идеально. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Скидки»

В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3:
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в апреле 2026
Сейчас в Таррагоне в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 162 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Таррагоне на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 30%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026