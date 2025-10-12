Мои заказы

По Таррагоне - с коренной каталонкой

Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах
Таррагона - город, где Римская империя оставила свой след.

Прогулка с коренной каталонкой проведет через 23 столетия истории: от древних римских стен до модернистских фасадов Рамблы.

Вы увидите амфитеатр, где проходили гладиаторские
бои, и кафедральный собор, возвышающийся на месте римского храма. Узнаете, какой император жил в Таррако и почему над собором возвышается рука-громоотвод. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о каталонской культуре

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю
  • 🗺️ Уникальные достопримечательности
  • 👂 Живые городские легенды
  • 👣 Прогулка с местным жителем
  • 🏞️ Вид на город с башни
По Таррагоне - с коренной каталонкой© Наталия
По Таррагоне - с коренной каталонкой© Наталия
По Таррагоне - с коренной каталонкой© Наталия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Римские стены Таррако
  • Античный амфитеатр
  • Римский цирк и башня Претория
  • Кафедральный собор
  • Бульвар Рамбла Нова

Описание экскурсии

  • Римские стены Таррако — самые древние на Пиренейском полуострове — когда-то они служили столице крупнейшей провинции Римской империи
  • Античный амфитеатр — место гладиаторских боёв и мученичества христиан
  • Римский цирк и башня Претория — раньше здесь устраивались гонки на колесницах
  • Кафедральный собор (внешний осмотр) — архитектурное ядро средневековой Таррагоны, построенное на месте римского храма
  • Бульвар Рамбла Нова — главная городская улица с примерами модернистской архитектуры

Вы узнаете:

  • Какой римский император жил в Таррако
  • Почему над куполом кафедрального собора возвышается рука-громоотвод
  • Что отмечают в Таррагоне 23 сентября
  • Как каталонцы строят живые башни — castells

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) рекомендую приобрести билет в Цирк (Претории), чтобы осмотреть его изнутри и подняться на башню — с неё открывается прекрасный вид на город. Стоимость — €5 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Таррагоне
Всем привет! Меня зобут Наталия и я коренная каталонка. Я аккредитованный Правительством Каталонии гид, и в основном работаю на Коста Дорада. Я журналистка,15 лет жила в России и работала для
каталанских СМИ, а также преподавала каталанский и путешествовала по всему постсоветскому пространству. Теперь для меня большая радость показывать нашим гостям красоты моей страны, её традиции, обычаи, памятники архитектуры, достопримечательности и нехоженые тропы.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
12 окт 2025
Прекрасно провели время, спасибо!
Н
Надежда
26 авг 2025
Наталья замечательный гид! Мы забронировали в последний момент и остались очень довольны. Наша мама до сих пор под впечатлением! Всем советую Наталью!
Г
Геннадий
6 авг 2025
Наталия абсолютный профессионал в своем деле. Спасибо ей большое!
Евгений
Евгений
30 июл 2025
Наталья -прекрасный собеседник и великолепный гид.
Изучить часть истории этого необычного места с коренным жителем, погрузиться в историю Каталонии и пообщаться с человеком, который изучал русский язык и великолепно им владеет - бесценно.
Смело можем рекомендовать и обязательно вернёмся в Таррагону!

Входит в следующие категории Таррагоны

