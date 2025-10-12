Наталия — ваш гид в Таррагоне

читать дальше каталанских СМИ, а также преподавала каталанский и путешествовала по всему постсоветскому пространству. Теперь для меня большая радость показывать нашим гостям красоты моей страны, её традиции, обычаи, памятники архитектуры, достопримечательности и нехоженые тропы.

Всем привет! Меня зобут Наталия и я коренная каталонка. Я аккредитованный Правительством Каталонии гид, и в основном работаю на Коста Дорада. Я журналистка,15 лет жила в России и работала для