Таррагона - город, где Римская империя оставила свой след.
Прогулка с коренной каталонкой проведет через 23 столетия истории: от древних римских стен до модернистских фасадов Рамблы.
Вы увидите амфитеатр, где проходили гладиаторские
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю
- 🗺️ Уникальные достопримечательности
- 👂 Живые городские легенды
- 👣 Прогулка с местным жителем
- 🏞️ Вид на город с башни
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Римские стены Таррако
- Античный амфитеатр
- Римский цирк и башня Претория
- Кафедральный собор
- Бульвар Рамбла Нова
Описание экскурсии
- Римские стены Таррако — самые древние на Пиренейском полуострове — когда-то они служили столице крупнейшей провинции Римской империи
- Античный амфитеатр — место гладиаторских боёв и мученичества христиан
- Римский цирк и башня Претория — раньше здесь устраивались гонки на колесницах
- Кафедральный собор (внешний осмотр) — архитектурное ядро средневековой Таррагоны, построенное на месте римского храма
- Бульвар Рамбла Нова — главная городская улица с примерами модернистской архитектуры
Вы узнаете:
- Какой римский император жил в Таррако
- Почему над куполом кафедрального собора возвышается рука-громоотвод
- Что отмечают в Таррагоне 23 сентября
- Как каталонцы строят живые башни — castells
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) рекомендую приобрести билет в Цирк (Претории), чтобы осмотреть его изнутри и подняться на башню — с неё открывается прекрасный вид на город. Стоимость — €5 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Таррагоне
Всем привет! Меня зобут Наталия и я коренная каталонка. Я аккредитованный Правительством Каталонии гид, и в основном работаю на Коста Дорада. Я журналистка,15 лет жила в России и работала дляЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 окт 2025
Прекрасно провели время, спасибо!
Н
Надежда
26 авг 2025
Наталья замечательный гид! Мы забронировали в последний момент и остались очень довольны. Наша мама до сих пор под впечатлением! Всем советую Наталью!
Г
Геннадий
6 авг 2025
Наталия абсолютный профессионал в своем деле. Спасибо ей большое!
Евгений
30 июл 2025
Наталья -прекрасный собеседник и великолепный гид.
Изучить часть истории этого необычного места с коренным жителем, погрузиться в историю Каталонии и пообщаться с человеком, который изучал русский язык и великолепно им владеет - бесценно.
Смело можем рекомендовать и обязательно вернёмся в Таррагону!
Входит в следующие категории Таррагоны
