Что вас ожидает

Вы увидите руины Римского цирка и античный амфитеатр, где раньше сражались гладиаторы, а теперь — туристы за лучший ракурс.

По узеньким улочкам переместитесь в эпоху Средневековья — к величественному Кафедральному собору. Узнаете о роли религии в жизни города и его Святых покровителях. А также раскроете, что на фасаде собора делает апостол с рогами.

Увидите Дом с привидениями и прогуляетесь по улочке с разноцветными столбиками-пилонами. Дойдёте до площади несуществующего фонтана и услышите её легенды.

Подниметесь по Новой Рамбле к Балкону Средиземноморья, где принято загадывать желания. Сделаете потрясающей красоты фото и насладитесь морскими видами.