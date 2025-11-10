Экскурсия по Таррагоне предлагает путешествие через века.
Участники увидят руины Римского цирка и амфитеатра, величественный Кафедральный собор с его загадочными элементами, а также прогуляются по улочкам с уникальными домами и пилонами.
На площади несуществующего фонтана откроются местные легенды, а Балкон Средиземноморья подарит захватывающие виды.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре города, делая незабываемые фотографии и загадывая желания
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 👻 Загадочные дома с привидениями
- 🌊 Виды с Балкона Средиземноморья
- 📜 Легенды и истории города
- 🎨 Архитектурные шедевры
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Колизей
- Римский цирк
- Кафедральный собор
- Улица пилонов
- Балкон Средиземноморья
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите руины Римского цирка и античный амфитеатр, где раньше сражались гладиаторы, а теперь — туристы за лучший ракурс.
По узеньким улочкам переместитесь в эпоху Средневековья — к величественному Кафедральному собору. Узнаете о роли религии в жизни города и его Святых покровителях. А также раскроете, что на фасаде собора делает апостол с рогами.
Увидите Дом с привидениями и прогуляетесь по улочке с разноцветными столбиками-пилонами. Дойдёте до площади несуществующего фонтана и услышите её легенды.
Подниметесь по Новой Рамбле к Балкону Средиземноморья, где принято загадывать желания. Сделаете потрясающей красоты фото и насладитесь морскими видами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новой Рамбле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Таррагоне
Провела экскурсии для 266 туристов
Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я окончила здесь школу туризма. С тех пор в лёгкой и непринуждённой форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. С нетерпением жду нашей встречи!Задать вопрос
