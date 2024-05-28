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25%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Таррагоны
История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
200€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Таррагона
Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Дополнить представление о регионе и редких памятниках Средневековья в окрестностях Таррагоны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Античная, средневековая и современная Таррагона
Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таррагона и ее тайны
Начало: Plaça de la Imperial Tàrraco, 5 43005 Tarragona
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона - Тамарит
Пройти по участку знаменитой каталонской тропы, поразиться пейзажами и услышать местные истории
Начало: На площади Империал Тарракко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Пройти по самым красивым местам с профессиональным фотографом и получить тёплые снимки на память
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
- ССергей13 мая 2024Спасибо за предоставленное удовольствие побродить по улочкам Таррагоны и услышать интересную информацию от Марии. Особое спасибо за помощь в выборе ресторанчика для замечательного обеды после новых впечатлений:))
- NNatalia25 апреля 2024Понравилась экскурсия, знания Марии и умение передать информацию
- ЮЮлия12 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы обошли все самые интересные места в Таррагоне! Рассказ экскурсовода Марии был настолько интересен, что мы не заметили как прошло время! Супер! Рекомендую 🌷
- ИИрина15 сентября 2023Мне понравилось практически всё, гид Мария интересно и по существу рассказывает, очень свободна в общении, умеет не только рассказать, но и выслушать, а также отвечать на вопросы.
- ААртур10 марта 2020Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
- ЕЕлена14 сентября 2019Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А
- ТТимур9 сентября 2019Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением
- ААнна3 сентября 2019Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
- ООльга17 августа 2019Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Индивидуальные»
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