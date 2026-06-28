Индивидуальная
до 10 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Таррагоны
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Античная, средневековая и современная Таррагона
Погрузитесь в историю Таррагоны: от античных руин до современных районов. Узнайте о римских амфитеатрах, средневековых улочках и каталонских традициях
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Таррагона
Погрузитесь в атмосферу нетуристической Таррагоны, прогуливаясь по рыболовецким кварталам и наслаждаясь видами старинных улочек и современных яхт
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Дополнить представление о регионе и редких памятниках Средневековья в окрестностях Таррагоны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таррагона: от древности к современности
Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас
Начало: На Новой Рамбле
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таррагона и ее тайны
Начало: Плаца де ла Империал Таррако, 5 43005 Таррагона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Наталья- прекрасный гид, очень интересный человек, безумно приятный собеседник!
Однозначно рекомендую всем! Экскурсия от человека, который знает и любит свою Родину,
Однозначно рекомендую всем! Экскурсия от человека, который знает и любит свою Родину,
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S
Добрый день!
Нашем гидом была Лилия. Она контактна, с ней легко общаться, знания по теме и просто по Испании превосходны. Она приятный Профессионал!
Рекомендуем однозначно.
Нашем гидом была Лилия. Она контактна, с ней легко общаться, знания по теме и просто по Испании превосходны. Она приятный Профессионал!
Рекомендуем однозначно.
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Н
Были на экскурсии в Таррагоне. Прекрасный город со своей историей. Гид Наталья-профессионал и мастер своего дела.
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Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию по Таррагоне! Было очень интересно и познавательно. Наталья увлекательно рассказывает и помогает по-новому взглянуть на город и его историю. Экскурсия прошла легко и оставила самые приятные впечатления. Рекомендуем! 😊
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Е
Мария лучший экскурсовод! Очень любит Город, что я прониклась жизнью его, не только историей! Также очень приятная и заботливая 🤗! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и близким 🫶
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Е
Спасибо огромное. Нам очень все понравилось:)
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Экскурсия по Таррагоне с гидом Марией была очень насыщенной и интересной. Мария уделила нам много времени, подробно рассказывала о каждом
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М
Прекрасно провели время, спасибо!
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Н
Все прошло отлично, интересно и занимательно. Остались довольны, рекомендуем.
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N
Благодарю за великолепную экскурсию!
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Всего 108 отзывов в Таррагоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне
Самые популярные экскурсии в Таррагоне
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Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в августе 2026
Сейчас в Таррагоне можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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