Все экскурсии в Таррагоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Таррагоне – доступно 8 экскурсий на 2021 год, 91 ⭐ отзыв, цены от €110. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Таррагоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€110
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
150€120
за 1-4 чел.
Тайны Таррагоны
История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€125
за 1-6 чел.
Античная, средневековая и современная Таррагона
Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
Индивидуальная экскурсия
3ч
€110
за 1-4 чел.
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Дополнить представление о регионе и редких памятниках Средневековья в окрестностях Таррагоны
Индивидуальная экскурсия
6ч
€180
за 1-4 чел.
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Пройти по участку знаменитой каталонской тропы, поразиться пейзажами и услышать местные истории
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€120
за 1-4 чел.
Неизведанная Таррагона
Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
Последние отзывы «Экскурсии Таррагоны»
- ААлександр18 октября 2021Добрый день! Спасибо большое, что посоветовали Марию! Прекрасная экскурсия во время которой узнали прошлое и настоящее Таррагоны! Посетили самые потаенные уголки города, получили интересную и увлекательную информацию, которая увлекла даже детей! Благодарим Марию за то, что поделилась с нашей семьей своими удивительными знаниями об этом прекрасном уголке Испании (Каталонии)! Бесспорно, будем рекомендовать Марию всем своим друзьям-путешественникам!
- ЛЛена3 октября 2021Отличная, познавательная и комфортная экскурсия! С юмором, прекрасной речью и знанием материала. Мария – очень хороший рассказчик и приятный человек. Обязательно вернемся!
- ООлеся29 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия от Марии! Интересное изложение, без лишней информации, маршрут спланирован крайне комфортно. Рекомендуем 100%!
- ААртур10 марта 2020Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
- ЕЕлена14 сентября 2019Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!
- ТТимур9 сентября 2019Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.
- ААнна3 сентября 2019Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз, но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
- ООльга17 августа 2019Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
- ЕЕкатерина1 августа 2019Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.
- ООльга3 июля 2019Если кому-то захочется провести время в замечательном городе, с интересным человеком, умеющим увлечь своим рассказом, то вам сюда))) Очень рекомендую.