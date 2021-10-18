Отзыв на: Тайны Таррагоны А Александр 5 Добрый день! Спасибо большое, что посоветовали Марию! Прекрасная экскурсия во время которой узнали прошлое и настоящее Таррагоны! Посетили самые потаенные уголки города, получили интересную и увлекательную информацию, которая увлекла даже детей! Благодарим Марию за то, что поделилась с нашей семьей своими удивительными знаниями об этом прекрасном уголке Испании (Каталонии)! Бесспорно, будем рекомендовать Марию всем своим друзьям-путешественникам!

Отзыв на: Тайны Таррагоны Л Лена 5 Отличная, познавательная и комфортная экскурсия! С юмором, прекрасной речью и знанием материала. Мария – очень хороший рассказчик и приятный человек. Обязательно вернемся!

Отзыв на: Тайны Таррагоны О Олеся 5 Нам очень понравилась экскурсия от Марии! Интересное изложение, без лишней информации, маршрут спланирован крайне комфортно. Рекомендуем 100%!

Отзыв на: Античная, средневековая и современная Таррагона А Артур 5 Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.

Отзыв на: Торредембарра — обаяние каталонской старины Е Елена 5 Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!

Отзыв на: Торредембарра — обаяние каталонской старины Т Тимур 5 Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.

Отзыв на: Неизведанная Таррагона А Анна 5 Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз, но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.

Отзыв на: Неизведанная Таррагона О Ольга 5 Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))

Отзыв на: Неизведанная Таррагона Е Екатерина 5 Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.