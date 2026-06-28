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имеет богатый жизненный опыт, готова рассказать, показать, объяснить и посоветовать при необходимости по интересным местам, мероприятиям! Наталья прекрасно говорит по-русски, все было понятно и очень интересно!

Наталья фактически провела нас по основным вехам истории Испании, Каталонии в частности. благодаря ее базе мы смогли лучше сопоставить последующие наши экскурсии, в взаимосвязи событий и людей!

Наша прогулка была насыщенной, интересной, оживленной настолько, что расставаться не хотелось. без Натальи бы мы точно не осознали всей исторической ценности и уникальности Таррагоны!