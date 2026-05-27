Это маленькое путешествие по всему острову — с отправлением из порта и возвращением туда же. Вы увидите две столицы, старинные города Ла-Лагуну и Ла-Оротаву, реликтовый лес и вулканическое побережье с чёрными пляжами и лавовыми бассейнами. Пейзажи и истории будут сменять друг друга — от колониальных улиц к горам и океану, раскрывая разные стороны Тенерифе.

Ваш гид на Тенерифе

Описание экскурсии

Санта-Крус — современная столица острова

Вы начнёте с прогулки по центру и увидите его ключевые локации.

Реликтовый лес — он же «Ведьмин»

Окажетесь среди уникальных лавровых лесов — и поймёте, откуда появилось его пугающее название.

Ла-Лагуна — первая столица

Город ЮНЕСКО с колониальной планировкой, узкими улицами и атмосферой прошлого.

Смотровая Гумбольдта

Один из лучших видов на долину Ла-Оротава и северное побережье. Поговорим здесь о вулканической природе острова.

Ла-Оротава — архитектура и традиции

Один из самых красивых городов Тенерифе с деревянными балконами и старинными кварталами.

Чёрный пляж и лавовые бассейны

Вы узнаете, как вулканы и лава сформировали облик острова.

Икод-де-лос-Винос — символ Тенерифе

Здесь растёт знаменитая тысячелетняя драцена, а ещё продают местные продукты и вино.

Гарачико — город после извержения

Старинный порт с особой атмосферой, где история соседствует с лавовыми пейзажами. Вы услышите об извержении вулкана в 18 веке и его последствиях.

Обед — по желанию

В аутентичном ресторане канарской кухни.

Возвращение в порт

С запасом времени до отправления вашего лайнера.

Примерный тайминг

Санта-Крус — 20 мин

Реликтовый лес: дорога — 30 мин, прогулка — 30 мин

Ла-Лагуна: дорога — 20 мин, прогулка — 40 мин

Смотровая Гумбольдта: дорога — 20 мин, остановка — 20 мин

Ла-Оротава: дорога — 10 мин, прогулка — 1 ч

Чёрный пляж: дорога — 15 мин, остановка — 20 мин

Лавовые бассейны: дорога — 20 мин, остановка — 20 мин

Икод-де-лос-Винос: дорога — 10 мин, остановка — 40 мин

Гарачико: дорога — 10 мин, остановка — 40 мин

Обед (по желанию): дорога — 30 мин, обед — 1 ч

Возвращение в порт — 40 мин

Организационные детали