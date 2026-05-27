Экскурсия по Тенерифе для круизных путешественников

Успеть увидеть главное и спокойно вернуться в порт
Это маленькое путешествие по всему острову — с отправлением из порта и возвращением туда же.

Вы увидите две столицы, старинные города Ла-Лагуну и Ла-Оротаву, реликтовый лес и вулканическое побережье с чёрными пляжами и лавовыми бассейнами.

Пейзажи и истории будут сменять друг друга — от колониальных улиц к горам и океану, раскрывая разные стороны Тенерифе.
Описание экскурсии

Санта-Крус — современная столица острова

Вы начнёте с прогулки по центру и увидите его ключевые локации.

Реликтовый лес — он же «Ведьмин»

Окажетесь среди уникальных лавровых лесов — и поймёте, откуда появилось его пугающее название.

Ла-Лагуна — первая столица

Город ЮНЕСКО с колониальной планировкой, узкими улицами и атмосферой прошлого.

Смотровая Гумбольдта

Один из лучших видов на долину Ла-Оротава и северное побережье. Поговорим здесь о вулканической природе острова.

Ла-Оротава — архитектура и традиции

Один из самых красивых городов Тенерифе с деревянными балконами и старинными кварталами.

Чёрный пляж и лавовые бассейны

Вы узнаете, как вулканы и лава сформировали облик острова.

Икод-де-лос-Винос — символ Тенерифе

Здесь растёт знаменитая тысячелетняя драцена, а ещё продают местные продукты и вино.

Гарачико — город после извержения

Старинный порт с особой атмосферой, где история соседствует с лавовыми пейзажами. Вы услышите об извержении вулкана в 18 веке и его последствиях.

Обед — по желанию

В аутентичном ресторане канарской кухни.

Возвращение в порт

С запасом времени до отправления вашего лайнера.

Примерный тайминг

Санта-Крус — 20 мин

Реликтовый лес: дорога — 30 мин, прогулка — 30 мин

Ла-Лагуна: дорога — 20 мин, прогулка — 40 мин

Смотровая Гумбольдта: дорога — 20 мин, остановка — 20 мин

Ла-Оротава: дорога — 10 мин, прогулка — 1 ч

Чёрный пляж: дорога — 15 мин, остановка — 20 мин

Лавовые бассейны: дорога — 20 мин, остановка — 20 мин

Икод-де-лос-Винос: дорога — 10 мин, остановка — 40 мин

Гарачико: дорога — 10 мин, остановка — 40 мин

Обед (по желанию): дорога — 30 мин, обед — 1 ч

Возвращение в порт — 40 мин

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном электромобиле
  • Обед оплачивается дополнительно — в среднем €30 за чел. Личные покупки — по желанию
  • Экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — €50

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Санта-Крус-де-Тенерифе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
С 2019 года организую индивидуальный отдых без толп, суеты и шаблонных маршрутов. Моя задача — не просто провести экскурсию, а создать для вас день, который станет одним из самых ярких
воспоминаний о Тенерифе. Подбираю маршруты под интересы гостей, их темп и стиль отдыха, чтобы каждая поездка ощущалась персональной и продуманной до деталей. Гости часто говорят, что это не стандартная экскурсия с гидом, а путешествие с хорошим другом, который искренне любит остров и знает его изнутри. Со мной Тенерифе раскрывается глубже: через историю, природу и локации, куда редко попадают обычные туристы.

