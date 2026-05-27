Вы увидите две столицы, старинные города Ла-Лагуну и Ла-Оротаву, реликтовый лес и вулканическое побережье с чёрными пляжами и лавовыми бассейнами.
Пейзажи и истории будут сменять друг друга — от колониальных улиц к горам и океану, раскрывая разные стороны Тенерифе.
Описание экскурсии
Санта-Крус — современная столица острова
Вы начнёте с прогулки по центру и увидите его ключевые локации.
Реликтовый лес — он же «Ведьмин»
Окажетесь среди уникальных лавровых лесов — и поймёте, откуда появилось его пугающее название.
Ла-Лагуна — первая столица
Город ЮНЕСКО с колониальной планировкой, узкими улицами и атмосферой прошлого.
Смотровая Гумбольдта
Один из лучших видов на долину Ла-Оротава и северное побережье. Поговорим здесь о вулканической природе острова.
Ла-Оротава — архитектура и традиции
Один из самых красивых городов Тенерифе с деревянными балконами и старинными кварталами.
Чёрный пляж и лавовые бассейны
Вы узнаете, как вулканы и лава сформировали облик острова.
Икод-де-лос-Винос — символ Тенерифе
Здесь растёт знаменитая тысячелетняя драцена, а ещё продают местные продукты и вино.
Гарачико — город после извержения
Старинный порт с особой атмосферой, где история соседствует с лавовыми пейзажами. Вы услышите об извержении вулкана в 18 веке и его последствиях.
Обед — по желанию
В аутентичном ресторане канарской кухни.
Возвращение в порт
С запасом времени до отправления вашего лайнера.
Примерный тайминг
Санта-Крус — 20 мин
Реликтовый лес: дорога — 30 мин, прогулка — 30 мин
Ла-Лагуна: дорога — 20 мин, прогулка — 40 мин
Смотровая Гумбольдта: дорога — 20 мин, остановка — 20 мин
Ла-Оротава: дорога — 10 мин, прогулка — 1 ч
Чёрный пляж: дорога — 15 мин, остановка — 20 мин
Лавовые бассейны: дорога — 20 мин, остановка — 20 мин
Икод-де-лос-Винос: дорога — 10 мин, остановка — 40 мин
Гарачико: дорога — 10 мин, остановка — 40 мин
Обед (по желанию): дорога — 30 мин, обед — 1 ч
Возвращение в порт — 40 мин
Организационные детали
- Едем на комфортабельном электромобиле
- Обед оплачивается дополнительно — в среднем €30 за чел. Личные покупки — по желанию
- Экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — €50