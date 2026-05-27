Представьте: вы стоите над миром, далеко внизу километры пустыни, а прямо у ног — облака. По небу сначала растекается акварель, а затем рассыпается жемчуг.
Поверьте, столько звёзд не увидеть нигде! Эти моменты достойны небольшого торжества — поднимем за них бокал игристого.
А у подножия осмотрим контуры застывшей лавы: они впечатляют днём, а в лунном сиянии — почти нереальны.
Описание экскурсии
Дорога к нацпарку «Тейде» с остановками на смотровых и обратно — 2 часа
Знакомство с парком — пустынными пейзажами, причудливыми останцами, эндемичными растениями, историей — 2 часа
Закат и наблюдение за звёздами на высоте 2300 метров — 1,5 часа
Организационные детали
- Едем на электромобиле Ford Capri EV 2025 года от точки до точки — ходить не придётся
- В стоимость включены трансфер из Плая-де-лас-Америкас, Лос-Кристианос, Коста-Адехе и обратно, шампанское (строго 18+)
- Обязательно возьмите тёплые вещи
- За доплату заберу вас из Пуэрто-де-ла-Крус (€70) или Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (€40)
- Доплата за четвёртого участника — €40
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
С 2019 года организую индивидуальный отдых без толп, суеты и шаблонных маршрутов. Моя задача — не просто провести экскурсию, а создать для вас день, который станет одним из самых ярких
от €250 за экскурсию