Идём со мной исследовать загадочный уголок Тенерифе — горный массив Анага.
Пройдём по красивому круговому маршруту, вдохнём свежий влажный воздух, восхитимся уникальными лесами и невероятными пейзажами. Здесь каждый уголок будто создан для того, чтобы завораживать.
Описание экскурсии
Встретимся рано утром — и отправимся в путь. Сначала едем на автомобиле и пару раз останавливаемся на смотровых площадках, а потом в крошечной деревушке в лесах Анаги стартует наш пеший маршрут по тропе Таборно.
Наша цель — дойти до впечатляющего вулканического столба высотой около 50 м и обойти его по кругу:
- Пройдём мимо огромной пещеры, где можно немножко отдохнуть
- Окажемся близко к береговой линии высоко в горах, откуда открывается потрясающий вид на северное побережье Тенерифе. Тут можно помедитировать или просто посидеть 30 минут, наслаждаясь просторами
- Далее — небольшой подъём, чтобы обойти скалу с другой стороны
- И дорога обратно — не менее живописная
Организационные детали
- Маршрут простой и безопасный — тропинка широкая, пройти можно в обычных кроссовках. Позаботьтесь о куртках для защиты от ветра и возможного дождя. Треккинговые палки предоставляю
- Подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Едем на автомобиле Toyota Avensis или аналогичном по комфортабельности
- Время в пути на авто от точки старта до первой остановки на смотровой — ~1 ч 10 мин. На каждой смотровой проводим ~20 мин
- Треккинг можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид на Тенерифе
Живу на острове мечты, и уже многие годы моё призвание — быть проводником для вас. Работая с крупнейшими международными платформами для путешественников, провёл тысячи экскурсий, открывая гостям самые сокровенные тайны
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию в парк Анага! Заранее написали свои пожелания и ограничения по маршруту, Евгений смог его прекрасно адаптировать под нас. Мы получили массу положительных впечатлений, интересную
Евгений
Ответ организатора:
Дина, Спасибо 🙏!
Рад, что экскурсия вам так понравилась и оставила хорошие впечатления. Такие слова действительно мотивируют работать ещё лучше и
Очень интересная экскурсия! Она отлично подойдет тем, кто на Тенерифе уже не в первый раз и кому кажется, что они прекрасно знают остров. Евгений позволяет аккуратно понять, что это не
Отличный тур! Евгений — очень эрудированный и организованный гид. Он сумел объединить в одну группу совершенно разных людей, и от этого экскурсия стала только ярче.
Я уже бывала на востоке Тенерифе, но не ожидала, что стоит немного свернуть с дороги — и оказываешься совсем в другом мире. Нам очень повезло и с погодой, и с нашим гидом!
Супер компания! Виды просто космос!
Хочу поблагодарить Евгения за потрясающую экскурсию по горам Анага!
С самого начала всё было организовано на высшем уровне: отличная коммуникация, подробные рекомендации по одежде, еде и запасу воды. Евгений — настоящий
