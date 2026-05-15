Несложный треккинг по горам Анага

Тропой Таборно - к изумрудным вершинам Тенерифе
Идём со мной исследовать загадочный уголок Тенерифе — горный массив Анага.

Пройдём по красивому круговому маршруту, вдохнём свежий влажный воздух, восхитимся уникальными лесами и невероятными пейзажами. Здесь каждый уголок будто создан для того, чтобы завораживать.
Описание экскурсии

Встретимся рано утром — и отправимся в путь. Сначала едем на автомобиле и пару раз останавливаемся на смотровых площадках, а потом в крошечной деревушке в лесах Анаги стартует наш пеший маршрут по тропе Таборно.

Наша цель — дойти до впечатляющего вулканического столба высотой около 50 м и обойти его по кругу:

  • Пройдём мимо огромной пещеры, где можно немножко отдохнуть
  • Окажемся близко к береговой линии высоко в горах, откуда открывается потрясающий вид на северное побережье Тенерифе. Тут можно помедитировать или просто посидеть 30 минут, наслаждаясь просторами
  • Далее — небольшой подъём, чтобы обойти скалу с другой стороны
  • И дорога обратно — не менее живописная

Организационные детали

  • Маршрут простой и безопасный — тропинка широкая, пройти можно в обычных кроссовках. Позаботьтесь о куртках для защиты от ветра и возможного дождя. Треккинговые палки предоставляю
  • Подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Едем на автомобиле Toyota Avensis или аналогичном по комфортабельности
  • Время в пути на авто от точки старта до первой остановки на смотровой — ~1 ч 10 мин. На каждой смотровой проводим ~20 мин
  • Треккинг можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 55 туристов
Живу на острове мечты, и уже многие годы моё призвание — быть проводником для вас. Работая с крупнейшими международными платформами для путешественников, провёл тысячи экскурсий, открывая гостям самые сокровенные тайны
острова. Создаю уникальные маршруты, включающие незабываемые пешеходные прогулки. Ведь только пешком можно добраться до самых фантастических мест, скрытых от большинств. Глубокое знание каждого уголка острова — от вершин до потаённых троп и самых вкусных местных ресторанчиков — позволяет предлагать подлинные путешествия. Вместе с гостями погружаемся в атмосферу острова и создаём незабываемые воспоминания. Экскурсии провожу на русском, английском и испанском языках — удобно для смешанных групп. Можно отправиться в сложный поход в горы или расслабиться, наслаждаясь видами из машины. Ещё я фотограф — помогу запечатлеть ваши приключения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию в парк Анага! Заранее написали свои пожелания и ограничения по маршруту, Евгений смог его прекрасно адаптировать под нас. Мы получили массу положительных впечатлений, интересную
информацию про остров и его особенности, а между переездами ещё приятную беседу. Евгений показал нам интересные и красивые места, рассказал, что стоит попробовать на Тенерифе. Мы остались очень довольны. По рекомендациям попробовали много что ещё и после экскурсии. Евгений -профессионал своего дела и прекрасный знаток острова! Отдельно отмечу очень комфортабельный автомобиль. Рекомендую!

Евгений
Ответ организатора:
Дина, Спасибо 🙏!

Рад, что экскурсия вам так понравилась и оставила хорошие впечатления. Такие слова действительно мотивируют работать ещё лучше и
делать поездки ещё интереснее.
Особенно здорово, что нам удалось подстроить программу под ваши пожелания. По вашей просьбе мы полностью заменили пешеходный маршрут на комфортное посещение самых красивых и необычных мест в Анаге. В итоге получился насыщенный, но лёгкий и приятный тур.
Теперь, благодаря вашему отзыву, другие гости тоже будут знать, что у них есть выбор: можно пойти классическим пешеходным маршрутом, а можно сделать более комфортный вариант, как у вас. Я и мой комфортный новый автомобиль BYD SEAL Всегда к вашим услугам на Тенерифе!

Симон
Очень интересная экскурсия! Она отлично подойдет тем, кто на Тенерифе уже не в первый раз и кому кажется, что они прекрасно знают остров. Евгений позволяет аккуратно понять, что это не
так: Тенерифе огромен и полон тайн, особенно для исследователей.

На протяжении нескольких часов погода менялась неоднократно — от густого тумана до абсолютно ясного неба. Несмотря на то что мы приехали к началу маршрута довольно рано, парковочных мест почти не было, но нам повезло. Сам путь совсем не сложный, хотя мы и возвращались через вершину Pico de Taborno.

Браво, Евгений!

А
Отличный тур! Евгений — очень эрудированный и организованный гид. Он сумел объединить в одну группу совершенно разных людей, и от этого экскурсия стала только ярче.
Я уже бывала на востоке Тенерифе, но не ожидала, что стоит немного свернуть с дороги — и оказываешься совсем в другом мире. Нам очень повезло и с погодой, и с нашим гидом!
Игорь
Супер компания! Виды просто космос!
А
Хочу поблагодарить Евгения за потрясающую экскурсию по горам Анага!

С самого начала всё было организовано на высшем уровне: отличная коммуникация, подробные рекомендации по одежде, еде и запасу воды. Евгений — настоящий
знаток острова: рассказывал интересные истории и факты, которые не найдешь в путеводителях, в том числе истории из жизни местных.

Маршрут составлен идеально — темп был очень комфортным, а выбранные остановки подарили отличны виды и фото на память. Также хочется отметить комфортабельный автомобиль и очень уверенный, безопасный стиль вождения.

Рекомендую Евгения, если хотите увидеть настоящий Тенерифе!

