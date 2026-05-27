Мы докажем, что Тенерифе — удивительный. Навестим Тейде: погуляем по застывшей лаве и поднимемся к облакам, что стелются у ног. Мимо банановых плантаций доедем к своенравному океану и колориту северного побережья. Рассмотрим колониальные виллы и цветные домики, увидим герань и кактусы на кружевных балконах. А также поговорим, как здесь живут люди и что делает остров особенным.
Описание экскурсии
Тейде (3 часа)
Начнём у наивысшей точки Испании. Погуляем по окрестностям вулкана, увидим будто неземные лавовые поля и каменных истуканов. Поднимемся на смотровые и с высоты полюбуемся Атлантикой.
Ла-Оротава (1 час)
Пройдём по тихим улочкам с брусчаткой среди старинных церквей и элегантных особняков с резными балконами из канарской сосны — здесь словно живёт душа острова.
Пуэрто-де-ла-Крус (2 часа)
Завершим на побережье: устроим променад по набережной, вдохнём солёный бриз, осмотрим колониальные фасады и разноцветные домики.
Организационные детали
- Едем на кроссовере Citroen C4 или аналогичном. Для вас есть вода
- Возможно проведение для большей группы с трансфером на минивэне (Opel Zafira, Volkswagen, Mercedes), подробности уточняйте в переписке
- Программа гибкая — добавим достопримечательности, активности на выбор, забронируем столик в атмосферном месте, подскажем лучшие локальные рестораны. Билеты и питание оплачиваются отдельно
- Поездка не рекомендуется людям с серьёзными ограничениями по передвижению
- Маршрут частично проходит на высоте ~2000 м с серпантинами — при необходимости адаптируем его под ваше самочувствие
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой удобной вам точке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Нико. Я представляю небольшую международную команду гидов, которые уже много лет живут на Тенерифе и по-настоящему знают и любят этот остров. У каждого из нас разный опыт в сфере
