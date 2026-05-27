За один день вы увидите три лица Тенерифе — пирамиды Гуимар, колониальную Ла-Лагуну и реликтовый лес Анага. Мы разберёмся в загадках древних сооружений, пройдём по улицам первой столицы острова и окажемся среди туманной лаурисильвы с видом на океан. В финале — обед в рыбацкой деревушке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гуимар — одно из самых загадочных мест острова. Эти ступенчатые каменные сооружения до сих пор вызывают вопросы: неизвестны ни точное время их постройки, ни их назначение. Вы узнаете, как Тур Хейердал привлёк к ним внимание и какие версии происхождения существуют сегодня.

Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — первая столица Тенерифе и город из списка ЮНЕСКО. Прогуляемся по историческому центру с колониальной архитектурой, почувствуем спокойный ритм города и при желании сделаем остановку на кофе барракито.

Реликтовый лес Анага — один из самых древних уголков острова. Здесь густая зелень, влажный воздух и извилистые дороги создают ощущение, будто вы попали в другой мир. По пути остановимся на смотровых площадках, чтобы увидеть, как океан, горы и долины складываются в один пейзаж.

Завершим маршрут в рыбацкой деревушке, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, приготовленные по традиционным рецептам.

Вы узнаете:

какие версии происхождения пирамид Гуимар существуют и почему они до сих пор вызывают споры

какую роль сыграл Тур Хейердал в их исследовании

как формировалась Ла-Лагуна и почему она стала первой столицей острова

чем уникален лес лаурисильвы и какие растения здесь встречаются

как устроены природные ландшафты северо-востока Тенерифе

какие блюда стоит попробовать на побережье и чем интересна местная кухня

Примерный тайминг

Дорога к пирамидам Гуимар — 1 ч

Прогулка по парку и осмотр пирамид — 2 ч

Переезд в Ла-Лагуну — 30 мин

Прогулка по Ла-Лагуне — 1 ч

Переезд в лес Анага — 30 мин

Прогулка по лесу — 1 ч

Дорога в ресторан — 30 мин

Обед — 1 ч

Возвращение в отель — 30 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться

Организационные детали

Едем на авто Ford Capri EV. Трансфер — из отеля в Лас-Америкас, Лос-Кристианос, Коста-Адехе

Другие варианты возможны с доплатой за удалённость: из Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата €30). Не забираю из Пуэрто-де-ла-Круз

