Мы разберёмся в загадках древних сооружений, пройдём по улицам первой столицы острова и окажемся среди туманной лаурисильвы с видом на океан. В финале — обед в рыбацкой деревушке.
Описание экскурсии
Пирамиды Гуимар — одно из самых загадочных мест острова. Эти ступенчатые каменные сооружения до сих пор вызывают вопросы: неизвестны ни точное время их постройки, ни их назначение. Вы узнаете, как Тур Хейердал привлёк к ним внимание и какие версии происхождения существуют сегодня.
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — первая столица Тенерифе и город из списка ЮНЕСКО. Прогуляемся по историческому центру с колониальной архитектурой, почувствуем спокойный ритм города и при желании сделаем остановку на кофе барракито.
Реликтовый лес Анага — один из самых древних уголков острова. Здесь густая зелень, влажный воздух и извилистые дороги создают ощущение, будто вы попали в другой мир. По пути остановимся на смотровых площадках, чтобы увидеть, как океан, горы и долины складываются в один пейзаж.
Завершим маршрут в рыбацкой деревушке, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, приготовленные по традиционным рецептам.
Вы узнаете:
- какие версии происхождения пирамид Гуимар существуют и почему они до сих пор вызывают споры
- какую роль сыграл Тур Хейердал в их исследовании
- как формировалась Ла-Лагуна и почему она стала первой столицей острова
- чем уникален лес лаурисильвы и какие растения здесь встречаются
- как устроены природные ландшафты северо-востока Тенерифе
- какие блюда стоит попробовать на побережье и чем интересна местная кухня
Примерный тайминг
- Дорога к пирамидам Гуимар — 1 ч
- Прогулка по парку и осмотр пирамид — 2 ч
- Переезд в Ла-Лагуну — 30 мин
- Прогулка по Ла-Лагуне — 1 ч
- Переезд в лес Анага — 30 мин
- Прогулка по лесу — 1 ч
- Дорога в ресторан — 30 мин
- Обед — 1 ч
- Возвращение в отель — 30 мин
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться
Организационные детали
- Едем на авто Ford Capri EV. Трансфер — из отеля в Лас-Америкас, Лос-Кристианос, Коста-Адехе
- Другие варианты возможны с доплатой за удалённость: из Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата €30). Не забираю из Пуэрто-де-ла-Круз
Дополнительные расходы
- Билет к пирамидам — €18 за чел.
- Обед — €25–30 за чел.
- Экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата за четвёртого участника — €50