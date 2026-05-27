Загадочные пирамиды Гуимар и ведьмин лес Анага

Исследовать северо-восток Тенерифе - от археологических загадок до лавровых чащ
За один день вы увидите три лица Тенерифе — пирамиды Гуимар, колониальную Ла-Лагуну и реликтовый лес Анага.

Мы разберёмся в загадках древних сооружений, пройдём по улицам первой столицы острова и окажемся среди туманной лаурисильвы с видом на океан. В финале — обед в рыбацкой деревушке.
Описание экскурсии

Пирамиды Гуимар — одно из самых загадочных мест острова. Эти ступенчатые каменные сооружения до сих пор вызывают вопросы: неизвестны ни точное время их постройки, ни их назначение. Вы узнаете, как Тур Хейердал привлёк к ним внимание и какие версии происхождения существуют сегодня.

Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — первая столица Тенерифе и город из списка ЮНЕСКО. Прогуляемся по историческому центру с колониальной архитектурой, почувствуем спокойный ритм города и при желании сделаем остановку на кофе барракито.

Реликтовый лес Анага — один из самых древних уголков острова. Здесь густая зелень, влажный воздух и извилистые дороги создают ощущение, будто вы попали в другой мир. По пути остановимся на смотровых площадках, чтобы увидеть, как океан, горы и долины складываются в один пейзаж.

Завершим маршрут в рыбацкой деревушке, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, приготовленные по традиционным рецептам.

Вы узнаете:

  • какие версии происхождения пирамид Гуимар существуют и почему они до сих пор вызывают споры
  • какую роль сыграл Тур Хейердал в их исследовании
  • как формировалась Ла-Лагуна и почему она стала первой столицей острова
  • чем уникален лес лаурисильвы и какие растения здесь встречаются
  • как устроены природные ландшафты северо-востока Тенерифе
  • какие блюда стоит попробовать на побережье и чем интересна местная кухня

Примерный тайминг

  • Дорога к пирамидам Гуимар — 1 ч
  • Прогулка по парку и осмотр пирамид — 2 ч
  • Переезд в Ла-Лагуну — 30 мин
  • Прогулка по Ла-Лагуне — 1 ч
  • Переезд в лес Анага — 30 мин
  • Прогулка по лесу — 1 ч
  • Дорога в ресторан — 30 мин
  • Обед — 1 ч
  • Возвращение в отель — 30 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться

Организационные детали

  • Едем на авто Ford Capri EV. Трансфер — из отеля в Лас-Америкас, Лос-Кристианос, Коста-Адехе
  • Другие варианты возможны с доплатой за удалённость: из Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата €30). Не забираю из Пуэрто-де-ла-Круз

Дополнительные расходы

  • Билет к пирамидам — €18 за чел.
  • Обед — €25–30 за чел.
  • Экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата за четвёртого участника — €50

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
С 2019 года организую индивидуальный отдых без толп, суеты и шаблонных маршрутов. Моя задача — не просто провести экскурсию, а создать для вас день, который станет одним из самых ярких
воспоминаний о Тенерифе. Подбираю маршруты под интересы гостей, их темп и стиль отдыха, чтобы каждая поездка ощущалась персональной и продуманной до деталей. Гости часто говорят, что это не стандартная экскурсия с гидом, а путешествие с хорошим другом, который искренне любит остров и знает его изнутри. Со мной Тенерифе раскрывается глубже: через историю, природу и локации, куда редко попадают обычные туристы.

