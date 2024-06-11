Это будет активная живописная прогулка с гастрономическим оттенком. Сначала мы порадуем душу красивыми пейзажами — горными лесами и пространствами из застывшей лавы. А затем отправимся творить кулинарный шедевр.
Вы точно не забудете океанского осьминога, приправленного специями и дымком! И всё это останется в памяти в формате 360 видео.
Вы точно не забудете океанского осьминога, приправленного специями и дымком! И всё это останется в памяти в формате 360 видео.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Комфортный треккинг и пейзажи Тенерифе
Мы пройдём по несложному пешеходному маршруту без резких подъёмов и спусков. Летом — в тени под соснами или среди папоротников, зимой — по лавовым разноцветным полям. Треккинг займёт 1–2 часа.
Секретные кулинарные технологии и вкусный пикник
Нагуляв аппетит, мы остановимся на барбекю-площадке и приготовим осьминога. Отварим его по особенной испанской технологии и обжарим в оливковом масле со специями и картофелем. Торопиться не будем. На пикник у нас уйдёт 3–4 часа. На площадке всё обустроено. Есть деревянные столы и скамьи, жаровни для барбекю, вода, туалеты.
Видеоролик и вы в главной роли
В начале поездки мы вместе с вами составим сценарий съёмок. Во время треккинга, приготовления осьминога и застолья я сниму для вас 360 видео. Впечатления этого дня вы сохраните на всю жизнь!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Prius, услуги гида, барбекю с осьминогом, негазированная вода, съёмка 360 видео с вашим участием и монтаж видеоролика до 3-х минут
- Дорога до первой локации займёт около 40 минут
- Съёмка пройдёт на новую камеру 2024 года Insta 360 ×4 со специальными аксессуарами и невидимой селфи-палкой, которая даст полный эффект съёмок с дрона
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Costa Adeje
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид на Тенерифе
Меня зовут Юрий. Я живу на Тенерифе уже 10 лет. Работал в туризме, прошёл по разным живописным треккингам в горных лесах Тенерифе. Снимаю 360 VIDEO VR для публикации в соцсетях.Задать вопрос
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