Это будет активная живописная прогулка с гастрономическим оттенком. Сначала мы порадуем душу красивыми пейзажами — горными лесами и пространствами из застывшей лавы. А затем отправимся творить кулинарный шедевр. Вы точно не забудете океанского осьминога, приправленного специями и дымком! И всё это останется в памяти в формате 360 видео.

за 1-2 человека или €100 за человека, если вас больше

от €299 за 1-2 человека или €100 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфортный треккинг и пейзажи Тенерифе

Мы пройдём по несложному пешеходному маршруту без резких подъёмов и спусков. Летом — в тени под соснами или среди папоротников, зимой — по лавовым разноцветным полям. Треккинг займёт 1–2 часа.

Секретные кулинарные технологии и вкусный пикник

Нагуляв аппетит, мы остановимся на барбекю-площадке и приготовим осьминога. Отварим его по особенной испанской технологии и обжарим в оливковом масле со специями и картофелем. Торопиться не будем. На пикник у нас уйдёт 3–4 часа. На площадке всё обустроено. Есть деревянные столы и скамьи, жаровни для барбекю, вода, туалеты.

Видеоролик и вы в главной роли

В начале поездки мы вместе с вами составим сценарий съёмок. Во время треккинга, приготовления осьминога и застолья я сниму для вас 360 видео. Впечатления этого дня вы сохраните на всю жизнь!

Организационные детали