Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска

Познакомиться с историей и экологическими тенденциями Тенерифе в легкой натуралистической экспедиции

Анастасия
Задать вопрос
Анастасия – ваш гид
В природном заповеднике на юге острова вы встретитесь с царством вулканов и кактусов, откроете экзотические пейзажи и уникальные растения, произрастающие только в этом районе острова.

Пройдете по ценному археологическому участку и узнаете о канарском образе жизни в разные эпохи.

Особое внимание уделим экологическому развитию региона и проведем три часа в стиле slow-туризм с местным колоритом.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Пальм-Маре
Забронировать экскурсию
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска

Что вас ожидает

Быт Тенерифе в разные эпохи
Маршрут пройдет по одному из важнейших археологических районов острова до самого старого на Тенерифе маяка, разделяющего остров на юг и восток. Вы узнаете о разных этапах развития региона: от доиспанских времен до наших дней. Я расскажу об аутентичных традициях аборигенов гуанчей, которые ловили рыбу с помощью эндемичных ядовитых растений, и покажу, где еще несколько веков назад канарцы добывали ценный естественный консервант — морскую соль. Вы прогуляетесь вдоль виноградников региона DO Abona, знаменитого белыми винами, и посмотрите, как в прошлом веке на засушливых вулканических равнинах выращивали помидоры для экспорта в Старый Свет. И увидите, какой была обыденная жизнь канарских пастухов коз, из молока которых делают деликатесный сыр!

Экологические тенденции на острове
По пути я расскажу о последствиях глобального потепления на острове, круглый год «утопающем» в цветах и Атлантике. Вы узнаете, как мусорную свалку превратили в ботанический сад с самым большим разнообразием сортов пальм в мире, и об особенностях выращивания канарских бананов. Научитесь различать экологически чистые продукты и узнаете о способах разделения мусора, которые можно применять дома. А еще на примере острова я расскажу о тенденциях fast-living и slow-living и о том, какое влияние они оказывают на нашу жизнь.

🐠 После пешей прогулки вы искупаетесь в роскошных натуральных бассейнах, в стороне от туристических маршрутов, и, познакомитесь с эндемической фауной. Кроме того, в программе запланирован небольшой пикник из продуктов «км 0» в лучших канарских традициях.

Организационные детали

Пикник входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится.

Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Пальм-Маре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, я профессиональный журналист, канаровед и житель Тенерифе с 15-летним стажем. Шесть лет была главным редактором русскоязычного туристического журнала на острове, а сейчас пишу про Канары в российские издания о путешествиях. По долгу службы и из личной любознательности исследовала все самые нетуристические тропы на острове. С удовольствием поделюсь своими знаниями и эмоциями с вами. До встречи!
Напишите мне

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Фотопрогулка по столице ТенерифеФотопрогулка по столице ТенерифеФотопрогулка по столице Тенерифе
140 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки
Вы узнаете, как рыбацкий порт Санта-Крус-де-Тенерифе стал столицей острова, рассмотрите его главные достопримечательности, заглянете в тайные уголки и ощутите местный дружелюбный характер. Я расскажу историю этого чудесного компактного городка на берегу Атлантики и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с ним!

Необычные маршруты по Тенерифе

Вулкан ТейдеВулкан ТейдеВулкан Тейде
От 150 за экскурсию
7 часов
53 отзыва
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
Неизведанный ТенерифеНеизведанный ТенерифеНеизведанный Тенерифе
скидка10%
€180
162 за экскурсию
8 часов
28 отзывов
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Вы отдохнете от курортной суеты и посетите самые живописные и умиротворенные места острова: просторный пляж с желтым песком из Сахары, уютную деревню с домами в пещерах и парк Анага, знаменитый ущельями, горами и лесами. Я расскажу о местных традициях и помогу понять самобытный характер островитян.
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу ТенерифеЛоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу ТенерифеЛоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
От 180 за экскурсию
9 часов
30 отзывов
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе. В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи. А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны
Загадочный природный парк ТеноЗагадочный природный парк ТеноЗагадочный природный парк Тено
скидка10%
€180
162 за экскурсию
8 часов
21 отзыв
Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска
Извилистая горная дорога приведет вас к неизведанным природным сокровищам северо-западной части Тенерифе. Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий, услышите легенду пиратской деревни Маска и вдохновитесь величественными скалами Лос-Гигантес. На каждом шагу вам будут открываться удивительные детали ландшафтов, будь то старинный маяк Тено, огромный скелет кита в Лос-Силосе, природные бассейны или редчайшие виды растений.
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанныйЗапад Тенерифе — неповторимый и неизведанныйЗапад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
От 85 за экскурсию
7.5 часов
23 отзыва
Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой
Это путешествие откроет перед вами настоящий, нетуристический Тенерифе с его уютными деревушками, сногсшибательными панорамными точками и легендами гуанчей. Вы прогуляетесь по улочкам Гарачико, спуститесь к океану по скалистой лестнице в Буэнависта-дель-Норте, услышите вой пещеры в Лос-Силос и выпьете лучший баракито в Икод-де-Лос-Винос.
Фантастический вулкан ТейдеФантастический вулкан ТейдеФантастический вулкан Тейде
От 180 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Тейде — символ Тенерифе и самая высокая точка Испании, притягивающая путешественников со всего мира. Вы не только насладитесь его невероятными ландшафтами, но и услышите увлекательные истории о происхождении вулкана, фильмах, которые здесь снимались, и повседневной жизни канарцев.

Выбирайте и другие экскурсии на Тенерифе

Для детейСо скидкойИндивидуальныеГастрономическиеФотосессииПешкомИстория и архитектураКрыши и панорамыНа автомобилеЗа городомГрупповыеОбзорныеНеобычные маршрутыВсе