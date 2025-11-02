Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

В природном заповеднике на юге острова вы встретитесь с царством вулканов и кактусов, откроете экзотические пейзажи и уникальные растения, произрастающие только в этом районе острова. Пройдете по ценному археологическому участку и узнаете о канарском образе жизни в разные эпохи. Особое внимание уделим экологическому развитию региона и проведем три часа в стиле slow-туризм с местным колоритом.

Описание экскурсии

Быт Тенерифе в разные эпохи

Пеший маршрут пройдет по одному из важнейших археологических районов острова до самого старого на Тенерифе маяка, разделяющего остров на запад и восток. Вы узнаете о разных этапах развития региона: от доиспанских времен до наших дней. Я расскажу об аутентичных традициях аборигенов гуанчей, которые ловили рыбу с помощью эндемичных ядовитых растений, и покажу, где еще несколько веков назад канарцы добывали ценный естественный консервант — морскую соль. Вы прогуляетесь вдоль виноградников региона DO Abona, знаменитого белыми винами, и посмотрите, как в прошлом веке на засушливых вулканических равнинах выращивали помидоры для экспорта в Старый Свет. И увидите, какой была обыденная жизнь канарских пастухов коз, из молока которых делают деликатесный сыр!

Экологические тенденции на острове

По пути я расскажу о последствиях глобального потепления на острове, круглый год «утопающем» в цветах и Атлантике. Вы узнаете, как мусорную свалку превратили в ботанический сад с самым большим разнообразием сортов пальм в мире, и об особенностях выращивания канарских бананов. Научитесь различать экологически чистые продукты и узнаете о способах разделения мусора, которые можно применять дома. А еще на примере острова я расскажу о тенденциях fast-living и slow-living и о том, какое влияние они оказывают на нашу жизнь.

🐠 После оздоровительного хайкинга вы искупаетесь в роскошных натуральных бассейнах, в стороне от туристических маршрутов, и, познакомитесь с эндемической фауной. Кроме того, в программе запланирован небольшой пикник из продуктов «км 0» в лучших канарских традициях.

Организационные детали

Пикник входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится.