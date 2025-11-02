Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Познакомиться с историей и экологическими тенденциями Тенерифе в легкой натуралистической экспедиции
В природном заповеднике на юге острова вы встретитесь с царством вулканов и кактусов, откроете экзотические пейзажи и уникальные растения, произрастающие только в этом районе острова. Пройдете по ценному археологическому участку и узнаете о канарском образе жизни в разные эпохи.
Особое внимание уделим экологическому развитию региона и проведем три часа в стиле slow-туризм с местным колоритом.
Пеший маршрут пройдет по одному из важнейших археологических районов острова до самого старого на Тенерифе маяка, разделяющего остров на запад и восток. Вы узнаете о разных этапах развития региона: от доиспанских времен до наших дней. Я расскажу об аутентичных традициях аборигенов гуанчей, которые ловили рыбу с помощью эндемичных ядовитых растений, и покажу, где еще несколько веков назад канарцы добывали ценный естественный консервант — морскую соль. Вы прогуляетесь вдоль виноградников региона DO Abona, знаменитого белыми винами, и посмотрите, как в прошлом веке на засушливых вулканических равнинах выращивали помидоры для экспорта в Старый Свет. И увидите, какой была обыденная жизнь канарских пастухов коз, из молока которых делают деликатесный сыр!
Экологические тенденции на острове
По пути я расскажу о последствиях глобального потепления на острове, круглый год «утопающем» в цветах и Атлантике. Вы узнаете, как мусорную свалку превратили в ботанический сад с самым большим разнообразием сортов пальм в мире, и об особенностях выращивания канарских бананов. Научитесь различать экологически чистые продукты и узнаете о способах разделения мусора, которые можно применять дома. А еще на примере острова я расскажу о тенденциях fast-living и slow-living и о том, какое влияние они оказывают на нашу жизнь.
🐠 После оздоровительного хайкинга вы искупаетесь в роскошных натуральных бассейнах, в стороне от туристических маршрутов, и, познакомитесь с эндемической фауной. Кроме того, в программе запланирован небольшой пикник из продуктов «км 0» в лучших канарских традициях.
Организационные детали
Пикник входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пальм-Маре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Анастасия. Я профессиональный журналист, преподаватель испанского языка для иностранцев и житель Тенерифе с многолетним стажем. В разное время была главным редактором русскоязычного туристического журнала на острове и работала читать дальшеуменьшить
переводчиком в российско-испанском проекте.
Сегодня я преподаю испанский язык через погружение в местную культуру и повседневную жизнь. По работе и благодаря собственной любознательности исследовала самые нетуристические уголки острова. Ценю эксклюзивность и аутентичность и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями, открытиями и любовью к Тенерифе. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Денис
Потрясающая экскурсия по Мальпаис-де-Раска стала одним из ярчайших впечатлений нашего отдыха на Канарских островах. Гид встретил улыбкой и доброжелательностью, рассказал историю места и объяснил особенности ландшафта. Маршрут идёт по лавовым читать дальшеуменьшить
полям, открывая потрясающие панорамные виды на Атлантику; тропы весьма атмосферные и несложные. Информация подана в сбалансированном формате: геология, флора и история сельской жизни — всё понятно и увлекательно; рассказы сопровождались интересными фактами и полезными подсказками по фотографированию. Самое приятное — размер группы и темп: хватало времени на остановки для фото и отдыха, но мы успевали увидеть основное за относительно недолгий полдня. Во время прогулки мы заметили уникальные ракурсы ландшафта, почувствовали прохладу скал и ветер над обрывами; вид на океан просто захватывает
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Анастасия провела для нашей семьи замечательную экскурсию. Не смотря на то, что с нами были дети 7 и 10 лет, мы смогли вместе подобрать нужной и комфортный ритм хайкинга. Наша прогулка прошла в спортивно-информативной форме. Также отмечу отличную идею с пикником и знакомством локальных продуктов. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Kseniia
Прекраснейший поход по неповторимому ландшафту среди уникальных растений. А стоянка в уединённом природном бассейне с традиционным пикником - незабываемые впечатления! Спасибо огромное Анастасии и ее мужу за этот потрясающий опыт!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тенерифе
Похожие экскурсии на «Эко-хайкинг по заповеднику Мальпаис-де-Раска»