Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За время экскурсии вы познакомитесь с историей старого Толедо, увидите множество архитектурных шедевров и ощутите атмосферу испанского средневековья.



Мы прогуляемся по булыжным улочкам, побываем в еврейском квартале и зайдем в знаменитые толедские храмы. Посетим одну из синагог и Кафедральный собор. 5 4 отзыва

Иван Ваш гид в Толедо Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €185 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии История Толедо – это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю. Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо – это атмосфера «настоящей Испании». И в этом Вы сможете убедиться лично. Эта экскурсия подходит и тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур». Толедо, как никакой другой город, очень сложен для самостоятельного посещения. Конечно, можно взять карту и пробежать по основным точкам, ограничиваясь чисто визуальным впечатлением. Но почувствовать этот город без событий происходивших здесь и живших здесь людей невозможно. Маленький по размеру, он совершенно неохватный по своему содержанию. Здесь очень много всего. Много истории, много искусства, много музеев… Во время экскурсии я предлагаю углубиться в лабиринт узеньких средневековых улочек, познакомиться с архитектурой и историей старого Толедо. Обязательно напишите, что вам интересно!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды

Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес

Школа Искусств Толедо

Синагога Санта Мария ла Бланка (посещение)

Синагога дель Трансито (Музей Сефардов)

Музей Эль Греко

Улица Сато Томе

Площадь Мэрии

Кафедральный собор Святой Марии - главный собор Испании (посещение) Что включено Услуги гида,

Панорамная экскурсия на моем авто Что не входит в цену Входные билеты в монументы. Где начинаем и завершаем? Начало: Толедо Завершение: Толедо, Площадь Мэрии Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.