За время экскурсии вы познакомитесь с историей старого Толедо, увидите множество архитектурных шедевров и ощутите атмосферу испанского средневековья.
Мы прогуляемся по булыжным улочкам, побываем в еврейском квартале и зайдем в знаменитые толедские храмы. Посетим одну из синагог и Кафедральный собор.
Мы прогуляемся по булыжным улочкам, побываем в еврейском квартале и зайдем в знаменитые толедские храмы. Посетим одну из синагог и Кафедральный собор.
Описание экскурсииИстория Толедо – это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю. Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо – это атмосфера «настоящей Испании». И в этом Вы сможете убедиться лично. Эта экскурсия подходит и тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур». Толедо, как никакой другой город, очень сложен для самостоятельного посещения. Конечно, можно взять карту и пробежать по основным точкам, ограничиваясь чисто визуальным впечатлением. Но почувствовать этот город без событий происходивших здесь и живших здесь людей невозможно. Маленький по размеру, он совершенно неохватный по своему содержанию. Здесь очень много всего. Много истории, много искусства, много музеев… Во время экскурсии я предлагаю углубиться в лабиринт узеньких средневековых улочек, познакомиться с архитектурой и историей старого Толедо. Обязательно напишите, что вам интересно!
ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды
- Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес
- Школа Искусств Толедо
- Синагога Санта Мария ла Бланка (посещение)
- Синагога дель Трансито (Музей Сефардов)
- Музей Эль Греко
- Улица Сато Томе
- Площадь Мэрии
- Кафедральный собор Святой Марии - главный собор Испании (посещение)
Что включено
- Услуги гида,
- Панорамная экскурсия на моем авто
Что не входит в цену
- Входные билеты в монументы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Толедо
Завершение: Толедо, Площадь Мэрии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо Ивану за очень позновательную экскурсию по Толедо. В хорошем темпе, на очень хорошем русском языке, с юмором. Очень рекомендую.
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Е
Благодарим Ивана за проведение для нас экскурсии и знакомство с невероятной красоты городом Толедо. Крайне интересная экскурсия, Иван захватывающе подает информацию. Время пролетело незаметно и весело.
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E
Благодарим Ивана за проведение для нас экскурсии и знакомство с невероятной красоты городом Толедо. Крайне интересная экскурсия, Иван захватывающе подает информацию. Время пролетело незаметно и весело.
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С
Все очень понравилось. Ивану большое спасибо!
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