История Толедо – это история 📖 Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.

Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо – это атмосфера «настоящей Испании». И в этом Вы сможете убедиться лично. Эта экскурсия ⛳ подходит и тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».

Толедо, как никакой другой город 🏙️, очень сложен для самостоятельного посещения. Конечно, можно взять карту и пробежать по основным точкам, ограничиваясь чисто визуальным впечатлением. Но почувствовать этот город без событий происходивших здесь и живших здесь людей невозможно. Маленький по размеру, он совершенно неохватный по своему содержанию. Здесь очень много всего. Много истории, много искусства, много музеев...

Во время экскурсии 🧭 я предлагаю углубиться в лабиринт узеньких средневековых улочек, познакомиться с архитектурой и историей старого Толедо.

Обязательно напишите, что вам интересно!