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Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»

5
1 отзыв
Иван Т.
Иван Т. – Гид из Толедо
За время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 старого Толедо, увидите множество архитектурных шедевров и ощутите атмосферу испанского средневековья.

Мы прогуляемся по булыжным улочкам, побываем в еврейском квартале и зайдем в знаменитые толедские храмы.

Посетим синагогу дель Трансито, церковь ⛪ Святого Фомы Апостола и Кафедральный собор Девы Марии.
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Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»
Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»

Что вы увидите

  • Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды.
  • Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес.
  • Школа Искусств Толедо.
  • Синагога Санта Мария ла Бланка
  • Синагога дель Трансито (Музей Сефардов) ( посещение)
  • Музей Эль Греко
  • Улица Сато Томе
  • Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение), именно тут хранится культовая картина Эль Греко " Погребение Графа Оргаса"
  • Площадь Мэрии
  • Кафедральный собор Святой Марии- главный собор Испании (посещение)
История Толедо – это история 📖 Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.
Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо – это атмосфера «настоящей Испании». И в этом Вы сможете убедиться лично. Эта экскурсия ⛳ подходит и тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».
Толедо, как никакой другой город 🏙️, очень сложен для самостоятельного посещения. Конечно, можно взять карту и пробежать по основным точкам, ограничиваясь чисто визуальным впечатлением. Но почувствовать этот город без событий происходивших здесь и живших здесь людей невозможно. Маленький по размеру, он совершенно неохватный по своему содержанию. Здесь очень много всего. Много истории, много искусства, много музеев...
Во время экскурсии 🧭 я предлагаю углубиться в лабиринт узеньких средневековых улочек, познакомиться с архитектурой и историей старого Толедо.
Обязательно напишите, что вам интересно!
Что входит
  • Услуги гида
  • панорамная экскурсия на моем авто
Что не входит
  • Входные билеты в монументы.
Начало
🚩 Толедо
Место завершения
🏁 Толедо, Площадь Мэрии.
Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»
Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»
Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»
Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»
Обзорная экскурсия «Толедо — город трех культур»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван Т.
Иван Т.
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