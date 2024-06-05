1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шалом из Толедо
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии вы посетите сохранившиеся памятники того времени и познакомитесь с культурой испанских иудеев»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Начало: Толедо
«За время экскурсии вы познакомитесь с историей старого Толедо, увидите множество архитектурных шедевров и ощутите атмосферу испанского средневековья»
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
- ССаша15 мая 2024Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
- VValerie29 апреля 2024Очень интересная, многосторонния экскурсия. Мы были с двумя детьми (5/11) и всем очень понравилось. Большое спасибо!
- ЮЮлия27 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик
- ССергей3 мая 2015Все очень понравилось. Ивану большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июне 2024
Сейчас в Толедо в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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