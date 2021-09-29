Все экскурсии в Толедо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Толедо – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 88 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Толедо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€160
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия "Толедо - город трех культур"
За время экскурсии вы познакомитесь с историей старого Толедо, увидите множество архитектурных шедевров...
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€180
за 1-7 чел.
Великий Грек из Толедо
Толедо - вторая родина великого Эль Греко
ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Прогулка по средневековому городу, где история застыла в камне
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Толедо - небольшой городок в центральной части Италии
каждый день
Индивидуальная экскурсия
3ч
€170
за 1-4 чел.
Толедо — история, к которой можно прикоснуться
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€180
за 1-7 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу Шалом из Толедо
Мы совершим экскурсию по старинному еврейскому кварталу, который был центром иудейской культуры в Толедо...
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-4 чел.
Вечерний Толедо
Окунуться в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании во время прогулки в свете вечерних огней
Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-4 чел.
Шалом из Толедо
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-4 чел.
Эль Греко — великий художник из Толедо
Взглянуть на город через творчество знаменитого живописца, скульптора и архитектора
Последние отзывы «Экскурсии Толедо»
- ЕЕлена29 сентября 2021Замечательная экскурсия с погружением. Иван - потрясающий рассказчик с глубокими знаниями по истории, религии, культуре Испании. . Мы были на Экскурсии с родителями - очень понравилось всем без исключения, для каждого из нас у Ивана нашлось то, что зацепило и запомнилось. Хотела бы поблагодарить Ивана за пунктуальность и комфортную организацию маршрута. Обязательно вернёмся ещё на другие программы.
- AAndres4 сентября 2021Приехали с супругой Толедо на несколько дней из Барселоны чтобы отдохнуть и заодно отпраздновать день рождения. Благодаря Ольге наш миниотпуск полностью удался! Получили истинное удовольствие. Толедо, конечно, сам по себе сказка… По части старого города - Мадрид и Барселона отдыхают! Но если бы не Ольга, боюсь, мы бы не почувствовали в полной мере волшебства Средневекового города. . Она смогла создать такую атмосферу, когда забываются все заботы и ты растворяешься в истории города застывшего в камне. Все это благодаря тому, что Ольга любит и хорошо знает свой город. Но самое главное - это ее отношение к людям и позитивный жизненный настрой. Она во всем старается помочь и поучаствовать. Отдельное спасибо за рекомендации:. Рестораны которые она. посоветовала выше всяких похвал. Ольга, большое спасибо за замечательную экскурсию и человеческое участие!
- ССветлана4 июля 2021К сожалению, не смогли попасть в центральный собор. Он был закрыт с утра по непонятным причинам. Спасибо Ивану за очень интересный рассказ про Толедо.
- ТТигран28 июня 2021Sovetuem vsem!! Poznovatelno, interesno i zanimatelno. Olga ochen obayatelniy gid, znatok svoego dela, spasibo!
- ААнастасия22 июня 2021Экскурсия лично мне очень понравилась. Гид Ольга рассказывает с интересными деталями и не несётся чтобы быстрее быстрее. Самим в этих узеньких улочках да по холмам да по булыжникам разобраться будет крайне тяжело. Особенно в жару. Поэтому с гидом - самое то! Рекомендую всем всем всем!
- ЕЕлена11 февраля 2020Отличная экскурсия. Большой багаж знаний Ивана, доступная подача материала, грамотно составленный маршрут позволил нам в полной мере восхититься Толедо и понять, что мы готовы возвращаться сюда снова и снова! Эффектный финал экскурсии в кафедральном соборе Толедо по силе восхищения и эмоциям - непередаваем! Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию.
- Отзыв на: Вечерний ТоледоААнастасия11 марта 2019Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна. ) Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы, то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой. Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне. Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:) Highly recommended!
- Отзыв на: Вечерний ТоледоRRita2 июля 2017Нам очень понравилась экскурсия с Иваном по Толедо, несмотря на то, что начиналась буря (частично потому, что он предусмотрительно приготовил зонтик и плащи). Иван замечательно владеет материалом и рассказал и показал нам много интересного и вообще он очень положительный человек. С удовольствием приедем снова и закажем другую экскурсию с ним. Рита, Офира, Славик.