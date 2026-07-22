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Экскурсии в Толедо

Найдено 10 экскурсий в Толедо на русском языке, цены от €170, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Понять и полюбить Толедо
Пешая
3 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от €200 за всё до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Пешая
3 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €200 за всё до 3 чел.
Шалом из Толедо
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шалом из Толедо
Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес
Начало: По договоренности
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €210 за всё до 3 чел.
Вечерний Толедо
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерний Толедо
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
Начало: По договоренности
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
от €190 за всё до 3 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
Начало: По договоренности
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €210 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Начало: Толедо
Расписание: ежедневно
€170 за всё до 4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
€180 за всё до 4 чел.
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Начало: Вокзал Аточа, Железнодорожный вокзал · Мадрид, Ато...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€405€450 за всё до 5 чел.
Великий Грек из Толедо
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Грек из Толедо
Узнайте о жизни Эль Греко в Толедо, посетив места, где он творил. Погрузитесь в историю и искусство, прогуливаясь по старинным улочкам
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
€180 за всё до 4 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

A
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как 5 минут, несмотря на июльскую жару! Нам не хотелось с ним расставаться! Рекомендуем!
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как
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Э
Понять и полюбить Толедо
Спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Толедо! Было интересно, легко и очень комфортно. Чувствуется, что Ольга прекрасно знает историю города
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и любит свое дело — рассказывает увлекательно и отвечает на любые вопросы.
Отдельно хочется отметить ее харизму и доброжелательность. Очень приятный человек, с которым было действительно интересно провести несколько часов. Экскурсию искренне рекомендуем!

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Наталья
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
благодарю, было очень интересно, с юмором и душевно
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Светлана
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю Толедо. Лично для меня большим бонусом была возможность посмотреть работы Эль Греко и Рафаэля в ходе экскурсии
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю+1
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
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С
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Толедо оставил неизгладимое впечатления и большую роль тут играл наш гид. рекомендуем
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О
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Иван - это редкий и удивительно эрудированный профессионал, любящий и знающий Толедо. Мои наилучшие рекомендации.
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А
Понять и полюбить Толедо
Семье очень понравилось! Масса впечатлений!
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I
Шалом из Толедо
Экскурсия подойдет путешественникам, кто интересуется историей, архитектурой и данной тематикой экскурсии, кто хочет неспешно провести время с отличным гидом и
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насладиться замечательным городом с интересной историей. Архитектура синагог очень своеобразна - слияния христианских и иудейских традиций. Мне похожего видеть не доводилось.

Иван встретил нас на железнодорожном вокзале и мы отправились на машине в Толедо. Это оказалось не только удобно с точки зрения передвижения - по дороге в город нашему взору открылся замечательный пейзаж. Мы остановились на смотровой площадке и увидели Толедо как на ладони. Вид незабываем! Спасибо!!!
Потом мы гуляли по городу по узким мощеным улочкам, где некогда жили бок о бок иудеи, христиание и мусульмани.
Мы не попали в собор Толедо, так как решили не тратить время ожидая в длинной очереди. Но это было исключительно нашим решением, отнюдь не гида. Вместо собора мы зашли в церковь Сан-Томе, которая известна шедевром Эль Греко «Погребение графа Оргаса».

Благодарим Вас, Иван, за интересную, познавательную экскурсию и приятную атмосферу! Желаем Вам всего доброго!

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О
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Наша экскурсия в Толедо оставила очень приятные впечатления. Иван рассказал много интересных фактов, показал знаковые места и помог почувствовать дух старинного Толедо. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Рекомендую! Спасибо.
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А
Понять и полюбить Толедо
Сегодня побывали в Толедо с экскурсоводом Ольгой! Она прекрасный экскурсовод: знающий, увлеченный и эрудированный! Было безумно интересно, Ольга с удовольствием
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отвечала на все наши вопросы, было жалко заканчивать экскурсию! 😁 Было видно как она любит свой город и свое дело!
Обязательно приедем еще раз в Толедо и точно обратимся к Ольге и всем советуем! 💯

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Всего 269 отзывов в Толедо

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Ответы на вопросы от путешественников по Толедо

Самые популярные экскурсии в Толедо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Понять и полюбить Толедо;
  2. Толедо - история, к которой можно прикоснуться;
  3. Шалом из Толедо;
  4. Вечерний Толедо;
  5. Эль Греко - великий художник из Толедо.
Сколько стоит экскурсия по Толедо в августе 2026
Сейчас в Толедо можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 170 до 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Познайте Толедо в компании опытных гидов: от старинных синагог до величественного Алькасара. Наши экскурсии по Толедо раскроют перед вами все тайны этого уникального города. Вас ждут захватывающие рассказы, живописные виды и незабываемые впечатления. Не упустите шанс забронировать экскурсию и создать свои яркие воспоминания о Толедо