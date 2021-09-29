Отзыв на: Толедо — история, к которой можно прикоснуться Е Елена 5 Замечательная экскурсия с погружением. Иван - потрясающий рассказчик с глубокими знаниями по истории, религии, культуре Испании. . Мы были на Экскурсии с родителями - очень понравилось всем без исключения, для каждого из нас у Ивана нашлось то, что зацепило и запомнилось. Хотела бы поблагодарить Ивана за пунктуальность и комфортную организацию маршрута. Обязательно вернёмся ещё на другие программы.

Отзыв на: Понять и полюбить Толедо A Andres 5 Приехали с супругой Толедо на несколько дней из Барселоны чтобы отдохнуть и заодно отпраздновать день рождения. Благодаря Ольге наш миниотпуск полностью удался! Получили истинное удовольствие. Толедо, конечно, сам по себе сказка… По части старого города - Мадрид и Барселона отдыхают! Но если бы не Ольга, боюсь, мы бы не почувствовали в полной мере волшебства Средневекового города. . Она смогла создать такую атмосферу, когда забываются все заботы и ты растворяешься в истории города застывшего в камне. Все это благодаря тому, что Ольга любит и хорошо знает свой город. Но самое главное - это ее отношение к людям и позитивный жизненный настрой. Она во всем старается помочь и поучаствовать. Отдельное спасибо за рекомендации:. Рестораны которые она. посоветовала выше всяких похвал. Ольга, большое спасибо за замечательную экскурсию и человеческое участие!

Отзыв на: Толедо — история, к которой можно прикоснуться С Светлана 5 К сожалению, не смогли попасть в центральный собор. Он был закрыт с утра по непонятным причинам. Спасибо Ивану за очень интересный рассказ про Толедо.

Отзыв на: Понять и полюбить Толедо Т Тигран 5 Sovetuem vsem!! Poznovatelno, interesno i zanimatelno. Olga ochen obayatelniy gid, znatok svoego dela, spasibo!

Отзыв на: Понять и полюбить Толедо А Анастасия 5 Экскурсия лично мне очень понравилась. Гид Ольга рассказывает с интересными деталями и не несётся чтобы быстрее быстрее. Самим в этих узеньких улочках да по холмам да по булыжникам разобраться будет крайне тяжело. Особенно в жару. Поэтому с гидом - самое то! Рекомендую всем всем всем!

Отзыв на: Толедо — история, к которой можно прикоснуться Е Елена 5 Отличная экскурсия. Большой багаж знаний Ивана, доступная подача материала, грамотно составленный маршрут позволил нам в полной мере восхититься Толедо и понять, что мы готовы возвращаться сюда снова и снова! Эффектный финал экскурсии в кафедральном соборе Толедо по силе восхищения и эмоциям - непередаваем! Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию.

Отзыв на: Вечерний Толедо А Анастасия 5 Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна. ) Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы, то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой. Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне. Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:) Highly recommended!