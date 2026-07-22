Индивидуальная
до 4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шалом из Толедо
Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес
Начало: По договоренности
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерний Толедо
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
Начало: По договоренности
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
от €190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
Начало: По договоренности
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Начало: Толедо
Расписание: ежедневно
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять и полюбить Толедо
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
€180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Начало: Вокзал Аточа, Железнодорожный вокзал · Мадрид, Ато...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€405
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Грек из Толедо
Узнайте о жизни Эль Греко в Толедо, посетив места, где он творил. Погрузитесь в историю и искусство, прогуливаясь по старинным улочкам
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как 5 минут, несмотря на июльскую жару! Нам не хотелось с ним расставаться! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Толедо! Было интересно, легко и очень комфортно. Чувствуется, что Ольга прекрасно знает историю города
Вам был полезен этот отзыв?
благодарю, было очень интересно, с юмором и душевно
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю Толедо. Лично для меня большим бонусом была возможность посмотреть работы Эль Греко и Рафаэля в ходе экскурсии
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Толедо оставил неизгладимое впечатления и большую роль тут играл наш гид. рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
О
Иван - это редкий и удивительно эрудированный профессионал, любящий и знающий Толедо. Мои наилучшие рекомендации.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Семье очень понравилось! Масса впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Экскурсия подойдет путешественникам, кто интересуется историей, архитектурой и данной тематикой экскурсии, кто хочет неспешно провести время с отличным гидом и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Наша экскурсия в Толедо оставила очень приятные впечатления. Иван рассказал много интересных фактов, показал знаковые места и помог почувствовать дух старинного Толедо. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Рекомендую! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сегодня побывали в Толедо с экскурсоводом Ольгой! Она прекрасный экскурсовод: знающий, увлеченный и эрудированный! Было безумно интересно, Ольга с удовольствием
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 269 отзывов в Толедо
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо
Самые популярные экскурсии в Толедо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Толедо в августе 2026
Сейчас в Толедо можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 170 до 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Познайте Толедо в компании опытных гидов: от старинных синагог до величественного Алькасара. Наши экскурсии по Толедо раскроют перед вами все тайны этого уникального города. Вас ждут захватывающие рассказы, живописные виды и незабываемые впечатления. Не упустите шанс забронировать экскурсию и создать свои яркие воспоминания о Толедо