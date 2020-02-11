45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского

Иван
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Иван – ваш гид
На моей авто-пешеходной экскурсии по Толедо вы узнаете не только историю самого города, но и всей страны! Монастыри и церкви, дворцы и узкие переулочки, древние развалины и музеи — из всего этого многообразия архитектурных памятников в Толедо у вас сложится образ подлинно испанского города с особым характером и судьбой.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии45 отзывов
4.91
Толедо — история, к которой можно прикоснуться
Толедо — история, к которой можно прикоснуться

Что вас ожидает

История Толедо — это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.

Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо — это атмосфера «настоящей Испании». И в этом вы сможете убедиться лично.

Панорамные виды
Все экскурсии по Толедо только пешеходные. Его средневековые улочки совсем неприспособлены для современного транспорта. Но начать экскурсию я предлагаю с панорамных видов старого города. На моем авто мы проедемся по Дороге в Долине, поднимемся на одну из смотровых площадок, где вы сможете полюбоваться Толедо с самой высокой точки.

Главные достопримечательности
А после вас ждёт прогулка пешком. Вы войдете в город по одному из старейших мостов Толедо — мосту Сан Мартин. Пройдетесь по улочкам иудерии Толедо. Увидите Монастырь Сан Хуан де лос Рейес и Школу искусств Толедо, посетите одну из синагог города. В небольшой церкви Святого Фомы посмотрите на культовую картину Эль Греко «Похороны Графа Оргаза». Прогуляемся также по самой “сладкой«улице старого города и увидим самого большого Дон Кихота в мире. А потом лабиринты улочек выведут нас на Площадь Мэрии — самую знаковую площадь Толедо. Именно здесь находится Кафедральный собор Толедо, главный собор Испании: я расскажу о его истории и секретах.

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас на одном из вокзалов или в холле вашего отеля в Толедо
  • Во всех заявленных для посещения достопримечательностях вас ждут полноценные экскурсии
  • По воскресеньям и праздничным дням экскурсию лучше начинать с 12.00 (т.к. Кафедральный собор открывается в эти дни в 14.00). При более раннем начале экскурсии посещение Кафедрального собора будет заменено на посещение церкви Монастыря Сан Хуан де лос Рейес.
  • Обязательно напишите, что вам интересно — мы учтем это в программе

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек)
  • Билеты в музей оплачиваются отдельно

Дополнительно

  • Экскурсия возможна для компании и более 4-х человек (стоимость обсуждается отдельно)
  • Экскурсия возможна с трансфером из Мадрида в Толедо и обратно на нашем автомобиле (стоимость трансфера оплачивается отдельно)
Толедо — история, к которой можно прикоснуться
Толедо — история, к которой можно прикоснуться
Толедо — история, к которой можно прикоснуться

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван. Почему я лучший гид в Толедо? Потому что я влюблен в Толедо. Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города. Потому что я вкладываю в это всю свою душу и сердце. Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь традиции и легенды Толедо. Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Отличная экскурсия. Большой багаж знаний Ивана, доступная подача материала, грамотно составленный маршрут позволил нам в полной мере восхититься Толедо и понять, что мы готовы возвращаться сюда снова и снова! Эффектный финал экскурсии в кафедральном соборе Толедо по силе восхищения и эмоциям - непередаваем! Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию.
20 января 2020
Спасибо Ивану за увлекательный рассказ и экскурсию по Толедо.
11 ноября 2019
С удовольствием побывали на экскурсии по Толедо с Иваном. Иван обладает очень широким кругозором и серьезными знаниями в области истории, искусства. Прекрасный рассказчик, который хочет заразить вас своей любовью к Толедо.. 3 часа пролетели незаметно
Уверены- немало ещё туристов разделят наши впечатления и ощущения от общения с прекрасным экскурсоводом.
Спасибо огромное, Иван.
4 ноября 2019
Все очень хорошо. Иван очень эрудированный и воспитанный человек, глубоко знающий предмет
15 сентября 2019
Получили большое удовольствие от экскурсии. Очень понравился гид -Иван. Организация, маршрут и материал о Толедо были на высшем уровне.
4 сентября 2019
Экскурсия была содержательная и интересная. Спасибо Ивану! Желаем ему новых творческих успехов!
17 августа 2019
Иван, прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия. Всем рекомендуем.
20 июля 2019
Большое спасибо Ивану от всей нашей группы. Экскурсия получилась очень живой и интересной. Однозначно всем рекомендую!
10 июля 2019
Большое спасибо за интересную , содержательную экскурсию. Всё очень понравилось . С большим удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям .
Илья
4 июля 2019
Прикоснулись к истории Толедо по полной программе! Иван настоящий профессионал, отличный рассказчик, знающий как доставить удовольствие от экскурсии. Большое спасибо! Остались в полном восторге!
Ещё 35 отзывов

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