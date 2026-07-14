45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На авто-пешеходной экскурсии по Толедо можно погрузиться в историю Испании. Город, где веками сосуществовали мусульмане, евреи и христиане, удивит вас своими монастырями, церквями, дворцами и узкими переулками. Панорамные виды, старинные мосты, знаменитые картины и культовые места - всё это создаёт уникальную атмосферу подлинно испанского города. Прогулка по Толедо станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Толедо — это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.

Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо — это атмосфера «настоящей Испании». И в этом вы сможете убедиться лично.

Панорамные виды

Все экскурсии по Толедо только пешеходные. Его средневековые улочки совсем неприспособлены для современного транспорта. Но начать экскурсию я предлагаю с панорамных видов старого города. На моем авто мы проедемся по Дороге в Долине, поднимемся на одну из смотровых площадок, где вы сможете полюбоваться Толедо с самой высокой точки.

Главные достопримечательности

А после вас ждёт прогулка пешком. Вы войдете в город по одному из старейших мостов Толедо — мосту Сан Мартин. Пройдетесь по улочкам иудерии Толедо. Увидите Монастырь Сан Хуан де лос Рейес и Школу искусств Толедо. Посетим одну из самых старинных синагог. Прогуляемся по «сладкой» улице старого города и увидим самого большого Дон Кихота в мире.

Кому подойдёт экскурсия

А потом лабиринты улочек выведут нас на Площадь Мэрии — самую знаковую площадь Толедо. Именно здесь находится Кафедральный собор Толедо, главный собор Испании. Мы обязательно посетим его и я расскажу о его истории и секретах.

И тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я встречу вас на одном из вокзалов или в холле вашего отеля в Толедо

Во всех заявленных для посещения достопримечательностях вас ждут полноценные экскурсии

По воскресеньям и праздничным дням экскурсию лучше начинать с 12.00 (т. к. Кафедральный собор открывается в эти дни в 14.00). При более раннем начале экскурсии посещение Кафедрального собора будет заменено на посещение церкви Монастыря Сан Хуан де лос Рейес.

Обязательно напишите, что вам интересно — мы учтем это в программе

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек)

Билеты в музей оплачиваются отдельно

Дополнительно

Экскурсия возможна для компании и более 4-х человек (стоимость обсуждается отдельно)