45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Толедо — это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.

Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо — это атмосфера «настоящей Испании». И в этом вы сможете убедиться лично.

Панорамные виды

Все экскурсии по Толедо только пешеходные. Его средневековые улочки совсем неприспособлены для современного транспорта. Но начать экскурсию я предлагаю с панорамных видов старого города. На моем авто мы проедемся по Дороге в Долине, поднимемся на одну из смотровых площадок, где вы сможете полюбоваться Толедо с самой высокой точки.

Главные достопримечательности

А после вас ждёт прогулка пешком. Вы войдете в город по одному из старейших мостов Толедо — мосту Сан Мартин. Пройдетесь по улочкам иудерии Толедо. Увидите Монастырь Сан Хуан де лос Рейес и Школу искусств Толедо, посетите одну из синагог города. В небольшой церкви Святого Фомы посмотрите на культовую картину Эль Греко «Похороны Графа Оргаза». Прогуляемся также по самой “сладкой«улице старого города и увидим самого большого Дон Кихота в мире. А потом лабиринты улочек выведут нас на Площадь Мэрии — самую знаковую площадь Толедо. Именно здесь находится Кафедральный собор Толедо, главный собор Испании: я расскажу о его истории и секретах.

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».