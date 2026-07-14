45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Толедо - история, к которой можно прикоснуться

Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
На авто-пешеходной экскурсии по Толедо можно погрузиться в историю Испании.

Город, где веками сосуществовали мусульмане, евреи и христиане, удивит вас своими монастырями, церквями, дворцами и узкими переулками.

Панорамные виды, старинные мосты, знаменитые картины и культовые места - всё это создаёт уникальную атмосферу подлинно испанского города. Прогулка по Толедо станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений
5
111 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера старинного города
  • 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🎨 Знакомство с шедеврами искусства
  • 🚶‍♂️ Прогулка по узким средневековым улочкам
  • 📸 Восхитительные панорамные виды
  • 🏛️ Полноценные экскурсии в ключевых местах
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Толедо - история, к которой можно прикоснуться

Что можно увидеть

  • Мост Сан Мартин
  • Монастырь Сан Хуан де лос Рейес
  • Школа искусств Толедо
  • Синагоги
  • Церковь Святого Фомы
  • Кафедральный собор Толедо

Описание экскурсии

История Толедо — это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.

Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо — это атмосфера «настоящей Испании». И в этом вы сможете убедиться лично.

Панорамные виды

Все экскурсии по Толедо только пешеходные. Его средневековые улочки совсем неприспособлены для современного транспорта. Но начать экскурсию я предлагаю с панорамных видов старого города. На моем авто мы проедемся по Дороге в Долине, поднимемся на одну из смотровых площадок, где вы сможете полюбоваться Толедо с самой высокой точки.

Главные достопримечательности

А после вас ждёт прогулка пешком. Вы войдете в город по одному из старейших мостов Толедо — мосту Сан Мартин. Пройдетесь по улочкам иудерии Толедо. Увидите Монастырь Сан Хуан де лос Рейес и Школу искусств Толедо. Посетим одну из самых старинных синагог. Прогуляемся по «сладкой» улице старого города и увидим самого большого Дон Кихота в мире.

А потом лабиринты улочек выведут нас на Площадь Мэрии — самую знаковую площадь Толедо. Именно здесь находится Кафедральный собор Толедо, главный собор Испании. Мы обязательно посетим его и я расскажу о его истории и секретах.

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас на одном из вокзалов или в холле вашего отеля в Толедо
  • Во всех заявленных для посещения достопримечательностях вас ждут полноценные экскурсии
  • По воскресеньям и праздничным дням экскурсию лучше начинать с 12.00 (т. к. Кафедральный собор открывается в эти дни в 14.00). При более раннем начале экскурсии посещение Кафедрального собора будет заменено на посещение церкви Монастыря Сан Хуан де лос Рейес.
  • Обязательно напишите, что вам интересно — мы учтем это в программе

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек)
  • Билеты в музей оплачиваются отдельно

Дополнительно

Экскурсия возможна для компании и более 4-х человек (стоимость обсуждается отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Толедо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1139 туристов
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван. Почему я лучший гид в Толедо? Потому что я влюблен в Толедо. Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города. Потому что я вкладываю в
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это всю свою душу и сердце. Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь традиции и легенды Толедо. Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
5
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1
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1
Светлана
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю Толедо. Лично для меня большим бонусом была возможность посмотреть работы Эль Греко и Рафаэля в ходе экскурсии
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю
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A
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как 5 минут, несмотря на июльскую жару! Нам не хотелось с ним расставаться! Рекомендуем!
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как
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Ч
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно! Толедо- то место, где гид просто необходим, чтобы соориентироваться в городе и не пропустить
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важных деталей. И нам в этом смысле повезло! Иван отличный рассказчик, интересно, легко и с юмором подает информацию, его рассказы о синагоге и кафедральном соборе были очень увлекательными, со множеством исторических деталей и сюжетов. Кроме этого, Иван порекомендовал достопримечательности, которые мы смогли посмотреть самостоятельно (всё охватить в рамках экскурсии просто невозможно!), а также очень вкусный ресторан:) Иван, спасибо большое! Вашу экскурсию однозначно рекомендую!

Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно!
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A
Хотим поблагодарить гида Ивана за прекрасную экскурсию в Толедо! Это было очень интересное и насыщенное путешествие, которое позволило по-настоящему почувствовать атмосферу этого удивительного города.

Особенно сильное впечатление произвела экскурсия в кафедральном
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соборе - Иван сумел раскрыть его историю, архитектуру и детали так увлекательно и понятно, что мы смотрели на всё с искренним восхищением. Его рассказ помог увидеть то, на что сами мы бы точно не обратили внимания.

Иван - очень знающий, внимательный и увлечённый своим делом гид, который умеет заинтересовать и удерживать внимание на протяжении всей экскурсии.

Большое спасибо за впечатления и глубокое погружение в историю Толедо! С радостью будем рекомендовать Ивана другим.

Иван
Иван
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за добрые слова в мой адрес. Всех благ. Приезжайте, будет интересно!
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С
Толедо оставил неизгладимое впечатления и большую роль тут играл наш гид. рекомендуем
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О
Наша экскурсия в Толедо оставила очень приятные впечатления. Иван рассказал много интересных фактов, показал знаковые места и помог почувствовать дух старинного Толедо. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Рекомендую! Спасибо.
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