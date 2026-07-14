45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
На авто-пешеходной экскурсии по Толедо можно погрузиться в историю Испании.
Город, где веками сосуществовали мусульмане, евреи и христиане, удивит вас своими монастырями, церквями, дворцами и узкими переулками.
Панорамные виды, старинные мосты, знаменитые картины и культовые места - всё это создаёт уникальную атмосферу подлинно испанского города. Прогулка по Толедо станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений
История Толедо — это история Испании. Веками здесь умудрялись жить вместе мусульмане, евреи и христиане. Это оставило неизгладимый след и на облике города, и на его культуре. Здесь каждая улица, каждый дом хранят память о тех людях, которые вершили историю.
Но, пожалуй, самое ценное, что есть в Толедо — это атмосфера «настоящей Испании». И в этом вы сможете убедиться лично.
Панорамные виды
Все экскурсии по Толедо только пешеходные. Его средневековые улочки совсем неприспособлены для современного транспорта. Но начать экскурсию я предлагаю с панорамных видов старого города. На моем авто мы проедемся по Дороге в Долине, поднимемся на одну из смотровых площадок, где вы сможете полюбоваться Толедо с самой высокой точки.
Главные достопримечательности
А после вас ждёт прогулка пешком. Вы войдете в город по одному из старейших мостов Толедо — мосту Сан Мартин. Пройдетесь по улочкам иудерии Толедо. Увидите Монастырь Сан Хуан де лос Рейес и Школу искусств Толедо. Посетим одну из самых старинных синагог. Прогуляемся по «сладкой» улице старого города и увидим самого большого Дон Кихота в мире.
А потом лабиринты улочек выведут нас на Площадь Мэрии — самую знаковую площадь Толедо. Именно здесь находится Кафедральный собор Толедо, главный собор Испании. Мы обязательно посетим его и я расскажу о его истории и секретах.
Кому подойдёт экскурсия
И тем, кто приехал в Толедо впервые, и тем, кто хочет подробнее познакомиться с городом «трех культур».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Я встречу вас на одном из вокзалов или в холле вашего отеля в Толедо
Во всех заявленных для посещения достопримечательностях вас ждут полноценные экскурсии
По воскресеньям и праздничным дням экскурсию лучше начинать с 12.00 (т. к. Кафедральный собор открывается в эти дни в 14.00). При более раннем начале экскурсии посещение Кафедрального собора будет заменено на посещение церкви Монастыря Сан Хуан де лос Рейес.
Обязательно напишите, что вам интересно — мы учтем это в программе
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек)
Билеты в музей оплачиваются отдельно
Дополнительно
Экскурсия возможна для компании и более 4-х человек (стоимость обсуждается отдельно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Толедо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1139 туристов
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван.
Почему я лучший гид в Толедо?
Потому что я влюблен в Толедо.
Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города.
Потому что я вкладываю в читать дальшеуменьшить
это всю свою душу и сердце.
Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь
традиции и легенды Толедо.
Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
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5
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Светлана
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Иван - прекрасный рассказчик, эрудированный и хорошо знающий историю Толедо. Лично для меня большим бонусом была возможность посмотреть работы Эль Греко и Рафаэля в ходе экскурсии
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A
Anna
Иван замечательный и внимательный гид! экскурсия продумана до мелочей и очень интересная! Три часа пролетели как 5 минут, несмотря на июльскую жару! Нам не хотелось с ним расставаться! Рекомендуем!
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Ч
Чёрная
Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно! Толедо- то место, где гид просто необходим, чтобы соориентироваться в городе и не пропустить читать дальшеуменьшить
важных деталей. И нам в этом смысле повезло! Иван отличный рассказчик, интересно, легко и с юмором подает информацию, его рассказы о синагоге и кафедральном соборе были очень увлекательными, со множеством исторических деталей и сюжетов. Кроме этого, Иван порекомендовал достопримечательности, которые мы смогли посмотреть самостоятельно (всё охватить в рамках экскурсии просто невозможно!), а также очень вкусный ресторан:) Иван, спасибо большое! Вашу экскурсию однозначно рекомендую!
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A
ANASTASIJA
Хотим поблагодарить гида Ивана за прекрасную экскурсию в Толедо! Это было очень интересное и насыщенное путешествие, которое позволило по-настоящему почувствовать атмосферу этого удивительного города.
Особенно сильное впечатление произвела экскурсия в кафедральном читать дальшеуменьшить
соборе - Иван сумел раскрыть его историю, архитектуру и детали так увлекательно и понятно, что мы смотрели на всё с искренним восхищением. Его рассказ помог увидеть то, на что сами мы бы точно не обратили внимания.
Иван - очень знающий, внимательный и увлечённый своим делом гид, который умеет заинтересовать и удерживать внимание на протяжении всей экскурсии.
Большое спасибо за впечатления и глубокое погружение в историю Толедо! С радостью будем рекомендовать Ивана другим.
Иван
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за добрые слова в мой адрес. Всех благ. Приезжайте, будет интересно!
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С
Саетлана
Толедо оставил неизгладимое впечатления и большую роль тут играл наш гид. рекомендуем
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О
Олег
Наша экскурсия в Толедо оставила очень приятные впечатления. Иван рассказал много интересных фактов, показал знаковые места и помог почувствовать дух старинного Толедо. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Рекомендую! Спасибо.
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