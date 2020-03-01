Иван проводит ещё 3 экскурсии

Когда-то очень давно Толедо считался испанским Иерусалимом. Этому способствовало процветание «еврейского квартала», в котором на то время возвышалось более десятка синагог. Во время экскурсии вы посетите сохранившиеся памятники того времени и познакомитесь с культурой испанских иудеев.

Евреи Толедо

Сам «квартал» был окружен стеной и считался «городом в городе». Живущие здесь евреи занимались науками, ремеслами, земледелием, коммерческими и финансовыми делами. Еврейской общине Толедо было чем гордиться: здесь работали знаменитые переводчики с разных языков, врачи, грамматики, творили великие поэты и философы Иехуда ха-Леви и Ибн-Эзра-Аврахам, произведения которых и сегодня вдохновляют на творческий поиск и глубинное постижение мира. Толедские евреи были очень образованными, воспитанными и предприимчивыми людьми, пользовавшимися большим уважением представителей других конфессий.

Кроме того, еврейский квартал являлся и самым богатым в Толедо, за что и поплатился в будущем. Гонения на евреев при христианском правлении привели к резкому сокращению их общины, а в 1492 году указом Католических Королей они были окончательно изгнаны из страны. Одновременно предписывалось уничтожить еврейский квартал в Толедо. До нашего времени сохранились только две синагоги. Но и оставшиеся после этого памятники считаются самыми значительными в Европе.

Программа

Мы пройдемся по тем местам, где тысячу лет назад ходили обитатели этого города. Вы увидите в точности ту картину, которая открывалась взору средневековых жителей Толедо.

Синагога де Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa Maria La Blanca). — одна из самых больших синагог Толедо и самых старых синагог в Европе. Она построенная в конце XII века в самом центре еврейского квартала. Сожженная в конце XIV века, она была восстановлена и использовалась сначала как казарма, потом как дровяной склад и лишь затем как церковь. Несмотря на то, что в Толедо было еще 9 иудейских святилищ, именно этот храм получил статус Главной Синагоги (Sinagoga Mayor) города. В настоящее время бывший иудейский и христианский храм находится в ведении женской монашеской общины. Но богослужения здесь не проводятся. Теперь это уникальное святилище постоянно открыто для посещения. Периодически тут устраиваются различные мероприятия «Дней Иудейской Культуры» и временные выставки.

Синагога дель Трансито (Sinagoga del Transito) Основана в XIV веке казначеем короля Педро I Жестокого Самуэлем а-Леви. После изгнания евреев из Испании в 1492 году она была превращена в церковь Успения, а сегодня в ней помещается Сефардский музей (Museo Sefardi «Сефарад» на иврите означает Испания), где представлена испанская иудейская культура от ее истоков и до наших дней. Снаружи здание выполнено в характерном для Толедо стиле мудехар, но роскошь и красота внутреннего убранства просто поражают воображение.

Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) Был основан королями Изабеллой и Фердинандом в память победы над Португалией в битве при Торо (1476) и предназначался для королевской усыпальницы. Поэтому стены главной монастырской церкви украшены гербами и геральдическими щитами королей, однако сами они похоронены в Гранаде. Как и в большинстве построек Толедо, в облике монастыря смешались мавританский и готический стили, особенно интересен внутренний двор обители, построенный в 1504 г. и украшенный готической каменной резьбой. На стенах дворца висят кандалы христианских узников, освобожденных из мавританского плена католическими королями.

Церковь Санто Томе Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют как перед священной реликвией храма.

И многое другое.