35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по средневековому городу, где история застыла в камне

Ольга
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Ольга – ваш гид
Толедо — это город-музей под открытым небом.

На моей экскурсии вы пройдете по лабиринту узких улочек, полюбуетесь удивительной архитектурой Старого города, увидите захватывающие панорамы Толедо.

Я расскажу о переплетении трёх культур этого города, покажу, где и как происходили самые значимые события, и объясню, чем отличается нрав горожан от остальных испанцев.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии35 отзывов
4.97
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо

Что вас ожидает

Прогулка по Еврейскому кварталу
Через старинный мост мы войдём в Еврейский квартал — самый большой на территории Пиренейского полуострова. Вы увидите древние дома и синагоги, услышите трагическую историю народа, изгнанного в 15 веке, и поймёте, почему Худерию в Толедо называли вторым Иерусалимом. Здесь в одном из домов жил художник Эль Греко, чьи работы вы сможете после нашей прогулки увидеть в его музее или кафедральном соборе святой Марии.

Город трех культур
Замок Алькасар, в котором всегда жили правители Толедо — это самая высокая точка города. Из его окон просматривается весь центр. В будний день я проведу вас в секретное место, где вы сможете полюбоваться панорамой на долину из замка. А в этом время мы поговорим о трех культурах, чьи истории сплелись в этом городе, и о современных жителях: каков их нрав, в чем они не похожи на других испанцев и почему так получилось.

От одной площади к другой
Мы побываем на площади трёх властей — я объясню, почему ей подходит это название. Пройдем по Торговой улице, где в старое время торговали ремесленники, а сегодня развернуты сувенирные лавки. Она выведет к сердцу города — площади Сокодовер: здесь совершались расправы инквизиторов и христианские службы, проходили бои и встречи с королём. Я расскажу, как сегодня отмечают праздники и какие традиции с ними связаны, и объясню, почему у площади такая неправильная форма.

Увидеть город с высоты
Тем, кто первый раз в Толедо, наверняка захочется охватить взглядом весь город — по желанию мы можем на моем автомобиле отправиться к лучшим видовым площадкам. Первая находится у моста десятого века, расположенного с восточной стороны города. Вы увидите основание акведука и сделаете отличные фотографии Толедо. Далее мы поднимемся на самую высокую точку, откуда открывается захватывающий вид: город, опоясанный рекой, острые крыши и величественный замок, венчающий картину.

Организационные детали

Поездка на автомобиле к смотровым площадкам не входит в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно: 20 евро. Прошу сообщить об этом заранее в переписке.

Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга и я уже 14 лет проживаю в Толедо, знаю и люблю этот город как родной всем сердцем, на своих экскурсиях-прогулках стараюсь передать эти знания заехавшим на денек-другой гостям. История города, переплетение культур и цивилизаций, чем город живет сегодня и кто его жители — я вам с удовольствием расскажу и покажу. Всегда учитываю ваши пожелания по темпу, ритму и динамике нашей прогулки.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в Толедо!!!
21.02 посетили Толедо, добирались на поезде, 33 минуты от Мадрида, комфортно и быстро.
Встретила нас солнечная Ольга, заранее предупредив, чтобы мы оделись тепло, утросм холодно и это был дельный совет. По городу путешествовали на машине, быстро и у нас была возможность задержаться, где мы хотим и насколько хотим. Не забуду, как на смотровой площадке мы долго стояли смотрели на виды, слушали историю, задавали вопросы, а в этот время, рядом сменилось 2 автобуса битком забитых туристов.
Город изумительный, история, как сказка, в которую тебя погружает опытный гид (хотя не было ощущения, что Ольга - гид, мы как будто приехали в гости к знакомой).
Во время экскурсии Ольга ненавязчиво предложила посмотреть ножи, мы были в восторге, что купили 2 (один был в подарок и получатель остался безумно довольным и счастливым🤗)
Во время всего путешествия с Ольгой было ощущение, что мы просто ведем светскую беседу, заходим по пути за кофе и марцепаном и продолжаем свой путь по истории и ее местам.
Гид не должен Вас нагружать, его задача оставить в Вашей голове информацию, а в душе тепло от города.
Ольга - вы очень хороший гид, с Вами нам было ооочень здорово и комфортно. А Толедо останется в памяти и сердце на долгие года❤️. Спасибо, что мы встретились, нам повезло!)
И да, мы не прощаемся, а говорим до новых встреч!
28 февраля 2020
Экскурсоводу следует концентрировать внимание не на лавке марципанов и не на пешеходным подъемам/спускам по одинаковым улицам, а на основной достопримечательности города - соборе. Если бы мы не увидели монастырь св. Иоанна - точно поставил бы 2...
13 февраля 2020
Выражаю благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Было интересно, познавательно и весело))) Толедо теперь в моем сердце)))
Марина
29 января 2020
Благодарим Ольгу за прогулку по милому городу Толедо! Было интересно узнать про историю города, увидеть работы Эль Греко, походить по узким извилистым улочкам, узнать вкус местных марципанов, приготовленных настоящими монашками и выпить вкусный кофе!
25 января 2020
Экскурсия очень интересная и хорошо продуманная. Рекомендую. Красивый город с богатой историей и очень хороший гид (Ольга) произвели незабываемое впечатление. Ольга прекрасно знает город, его историю и замечательный рассказчик. Очень помогла с программой для самостоятельной прогулки по городу.
20 января 2020
Ольга - профессиональный гид и это очень чувствуется. По Толедо приятно и просто так гулять, но в компании гида получаешь гораздо больше впечатлений. Мы попали в такие места, до которых не дошли бы самостоятельно. Очень понятная, структурированная информация. Хорошо продуман маршрут. Прекрасная экскурсия и очень приятный гид!
12 января 2020
Красивый город, красивая Экскурсия. Скоростной поезд Мадрид Толедо 33 минуты!!! 6 часов в Толедо как одно мгновение! Обзорные площадки, кафедральный собор - незабываемо! Ольге огромное СПАСИБО!
10 января 2020
7 января были на экскурсии в Толедо, которая была проведена замечательным экскурсоводом - Ольгой. Мы приехали на поезде из Мадрида, и Ольга встретила нас прямо на вокзале, что было очень удобно. Сначала мы побывали на смотровых площадках, откуда открывались великолепные виды на город, а потом Ольга показала нам этот прекрасный средневековый город, проведя по улочкам Толедо, знакомя со всеми достопримечательностями города. Ольга- влюбленный в свой город гид, и эту любовь она старается передать своим слушателям. Ольга- ответственный, доброжелательный, знающий свое дело и любящий свой город, человек. Ее экскурсии всем советую, получите много приятных эмоций и узнаете много нового.
9 января 2020
5 января мы провели 3 незабываемых часа в Толедо в компании Ольги. За это время мы узнали много интересного, посмотрели на прекрасный город и изнутри, и со смотровых площадок. Ольга - замечательный рассказчик, знающий и любящий свой город, и очень позитивный человек! Было ощущение, что мы просто гуляем по городу с хорошей знакомой! Прекрасная экскурсия, все очень понравилось!
Александра
8 января 2020
Выражаем благодарность Ольге за прекрасную экскурсию по залитому солнцем Толедо. Сначала увидели город с высоты панорамных площадок, а потом с удовольствием прогулялись по его историческому центру. Время пролетело незаметно, было жаль прощаться с Ольгой, которой удалось передать частичку своей любви к Толедо и нам. Спасибо за прекрасный день! Александра и Алла из Москвы.
Ещё 25 отзывов

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Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
На моей авто-пешеходной экскурсии по Толедо вы узнаете не только историю самого города, но и всей страны! Монастыри и церкви, дворцы и узкие переулочки, древние развалины и музеи — из всего этого многообразия архитектурных памятников в Толедо у вас сложится образ подлинно испанского города с особым характером и судьбой.

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