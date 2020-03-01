35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по Еврейскому кварталу

Через старинный мост мы войдём в Еврейский квартал — самый большой на территории Пиренейского полуострова. Вы увидите древние дома и синагоги, услышите трагическую историю народа, изгнанного в 15 веке, и поймёте, почему Худерию в Толедо называли вторым Иерусалимом. Здесь в одном из домов жил художник Эль Греко, чьи работы вы сможете после нашей прогулки увидеть в его музее или кафедральном соборе святой Марии.

Город трех культур

Замок Алькасар, в котором всегда жили правители Толедо — это самая высокая точка города. Из его окон просматривается весь центр. В будний день я проведу вас в секретное место, где вы сможете полюбоваться панорамой на долину из замка. А в этом время мы поговорим о трех культурах, чьи истории сплелись в этом городе, и о современных жителях: каков их нрав, в чем они не похожи на других испанцев и почему так получилось.

От одной площади к другой

Мы побываем на площади трёх властей — я объясню, почему ей подходит это название. Пройдем по Торговой улице, где в старое время торговали ремесленники, а сегодня развернуты сувенирные лавки. Она выведет к сердцу города — площади Сокодовер: здесь совершались расправы инквизиторов и христианские службы, проходили бои и встречи с королём. Я расскажу, как сегодня отмечают праздники и какие традиции с ними связаны, и объясню, почему у площади такая неправильная форма.

Увидеть город с высоты

Тем, кто первый раз в Толедо, наверняка захочется охватить взглядом весь город — по желанию мы можем на моем автомобиле отправиться к лучшим видовым площадкам. Первая находится у моста десятого века, расположенного с восточной стороны города. Вы увидите основание акведука и сделаете отличные фотографии Толедо. Далее мы поднимемся на самую высокую точку, откуда открывается захватывающий вид: город, опоясанный рекой, острые крыши и величественный замок, венчающий картину.