Замечательная экскурсия по маршруту и информации Замечательный гид - Вика говорит понятно, доступно а главное - интересно и познавательно! Она любит свою родину и новую страну, открытый и грамотный человек. Не пожалеете!

Т Татьяна

Мы сегодня были с Викторией на экскурсии. Узнали много интересного и нового. Виктория очень приятный рассказчик и быстро располагает к себе. У меня создалось впечатление, как будто бы я ее знаю многие годы!

Спасибо Вам, Виктория! Удачи, приятных и увлекательных открытий!